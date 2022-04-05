"Нужно доводить дело до конца": Владлен Татарский о Мариуполе, чеченских бойцах и Донбассе

В настоящее время в Мариуполе продолжается операция по освобождению города от боевиков националистического батальона "Азов"* и других подразделений вооружённых сил Украины. Параллельно с этим идёт подготовка к полной ликвидации многотысячной группировки ВСУ в Донбассе.

О ситуации на фронтах российской спецоперации нам удалось поговорить с её непосредственным участником — бойцом батальона "Восток" НМ ДНР, военным писателем Владленом Татарским.

— В первую очередь хотелось бы спросить, как настроение у бойцов, которые участвуют в операции по освобождению Мариуполя?

— Настроение бойцов, которые участвуют в освобождении Мариуполя, — отличное, одушевлённое! Все ждали этого момента. Тем более бойцы 9-го полка (ВС ДНР), которые были на этом направлении. Сейчас восьмилетние мечты войти в Мариуполь сбываются, поэтому настроение у всех очень бодрое.

— Бои за Мариуполь на текущий момент одно из сложнейших сражений. Могли бы вы популярно объяснить для наших читателей, с какими трудностями при освобождении города сталкиваются подразделения Армии Z?

— Первое: Мариуполь — это полумиллионный город, в центре которого находятся два больших металлургических предприятия. Помимо этого, здесь находится огромное количество мелких предприятий. И всё это вместе представляет собой большую промзону с огромным количеством складов, каких-то железобетонных помещений, цехов и так далее. Это создаёт сложности при освобождении города.

Плюс ко всему в Мариуполе огромное количество микрорайонов с девятиэтажными-десятиэтажными домами. Даже элементарная зачистка или осмотр такой девятиэтажки занимает очень много времени, не говоря уже о том, если в такой застройке начались бои. Фактически это новый опыт и для ополчения, и для российской армии. Российская армия последний раз штурмовала Грозный, и это было очень давно. И население Грозного было в два раза меньше, чем население Мариуполя. В Сирии наши добровольцы тоже принимали участие в городских боях, но там была специфическая застройка.

Но именно в застройке, характерной для бывших советских городов, Мариуполь — это первый большой город, который наши штурмуют и получают соответствующий опыт.

— Судя по выпускам "Вечернего Владлена", постоянной рубрики на одноименном канале Владлена Татарского, вы стараетесь быть в курсе событий на всех фронтах. Где сейчас проходят наиболее тяжёлые бои?

— Безусловно, это Мариуполь. Но с Мариуполем — всё понятно, мы его освободим, это вопрос времени.

Также, как я слышал от своих товарищей, ожесточённые бои идут в Попасной, это луганское направление. По слухам, в Попасную какое-то время назад прибыли "вагнеровцы", и одновременно с этим туда ВСУ стянуло наиболее подготовленные подразделения. Там, как и на всей линии соприкосновения в том районе, глубоко эшелонированная оборона. Как мне рассказывали, ВСУ там применяет мобильную оборону, опираясь на заблаговременно созданные опорные пункты. Очень хорошо маневрируют, так как они уже знают местность. У них, скорее всего, всё разбито по секторам, и каждый сектор знает свою задачу. Поэтому бои там будут очень тяжёлые.

Но, слава богу, там не резервисты, а хорошо подготовленные, имеющие реальный боевой опыт, в том числе в городской застройке, бойцы "ЧВК Вагнера", которые очень грамотно действуют, лишний раз не светятся и раздражают местное командование ВСУ.

А так — битва за Донбасс однозначно будет самым сложным, самым масштабным сражением.

— В Сети много противоречивых данных по поводу контроля над Мариуполем. Известно ли вам, где реально сейчас находятся очаги сопротивления "Азова"*?

— Основные очаги сопротивления находятся в порту, это Приморский район, "Азовсталь" и до вчерашнего дня в районе "Ильича" (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. — Ред.) было сопротивление, но вчера сдался батальон морской пехоты, и сейчас не понятно, есть ли там ещё противник. Я сегодня пытался выяснить, но не удалось. Возможно, в районе "Ильича" скоро будет зачистка от остатков противника. Как там будут дальше продвигаться события — посмотрим сегодня вечером.

— Что вы можете сказать про участие чеченских подразделений в освобождении Мариуполя? Как они показывают себя в бою?

— Сводные отряды Росгвардии Чечни вместе с 9-м полком и морской пехотой штурмуют город. Многие части отрядов Росгвардии — это, скажем так, части не военные, а больше нацеленные на полицейские функции. Но обстановка сложилась так, что они пошли в бой вместе со всеми. И вместе со всеми воюют, так же получают боевой опыт. В основном у них там молодёжь, которая принимала участие только в контртеррористических операциях. В Мариуполе чуть другое, но воюют они достойно.

У чеченских бойцов очень силен авторитет командиров.

— Вы наверняка общались с местными жителями Мариуполя. Как они воспринимают происходящее? Что они говорят про "Азов"* и киевскую власть?

— Большинство населения Мариуполя поддерживают армию ДНР и России. Они ждали этого момента. Они знали, все знали, что однажды это произойдёт, поэтому "Азов"* воспринимается негативно. Да, там есть некоторые местные жители, которые вступили в "Азов"*, но, как говорится, в семье не без урода, это единичные случаи. Но население, конечно, воспринимает Россию как освободителя.

— Меняется ли гуманитарная ситуация на освобождённых территориях в Мариуполе?

— Гуманитарная ситуация очень сложная. Пока она никак не меняется, потому что в разных районах города либо идут бои, либо они только закончились. Вчера я смотрел новость, что выбрали мэра, и, надеюсь, сейчас гуманитарная ситуация будет меняться. Но, слава богу, первое, что сейчас нужно современному человеку, — это связь. И "Феникс" провёл вышки ближе к Мариуполю, и уже в самом Мариуполе можно звонить, общаться. И бывает так, что местным жителям, у которых нет карточки "Феникс", ты даёшь телефон, чтобы они позвонили родственникам.

— Как вы оцениваете перспективы специальной операции России на Украине?

— У России есть перспективы осуществить задуманное.

Дело в политической воле, а мы видим, что воля у нашего президента есть. Осталось только не свернуть с этого пути и довести дело до конца. Да, это будет стоить нам потерь, это будет стоить человеческих жизней, но у России нет другого выхода.

И нужно доводить это дело до конца, останавливаться нельзя.

* Признан террористической организацией и запрещён в России.