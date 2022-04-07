Обстрелы российских территорий не останутся безнаказанными

ВСУ прицельно стреляют по российским территориям, но Россия пока не отвечает "волной ракет и огня" по всем городам Украины.

На днях были обстреляны позиции пограничников в Суджанском районе Курской области, до этого — Воронежская область и Белгород.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, стрельба велась из миномётов с территории Украины. К счастью, с российской стороны никто не погиб, обошлось без разрушений, так как снаряды не долетели до возможных целей.

Российские пограничники ответным огнем завершили данный инцидент, поразив миномётные позиции. Местным жителям власти заявили, что российская армия в состоянии противостоять любой угрозе извне.

Губернаторы приграничных регионов также подчёркивают, что находятся "в круглосуточном режиме" на связи с Минобороны России и погрануправлениями ФСБ.

Также чиновники попросили всех сохранять хладнокровие. Напомним, ранее Украина уже стреляла по российской территории с вертолётов в Белгородской области. Была взорвана нефтебаза. СКР квалифицировал обстрел украинским военными нефтебазы в Белгороде как теракт.

Таким образом, считают эксперты, Киев демонстрирует, что якобы способен достать россиян и на территории РФ.

Постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский отметил, что Суджа выбрана неслучайно — именно там экспортный газопровод Уренгой — Ужгород пересекает российско-украинскую границу.

К тому же в Судже работает газокомпрессорная станция, довольно часто мелькавшая в прессе за последние десять лет во время газовых споров с Украиной. Если Суджу удастся повредить, то вес этой якобы "победы" будет выше, поскольку она стратегически важный объект газотранспортной инфраструктуры.

Сквозь Суджу ежегодно проходят миллиарды кубометров продаваемого Россией в Европу газа, так что Киев пытается обыграть именно газовую тему.

Дмитриевский также добавил, что наступать всегда намного труднее, чем обороняться. Если ВСУ держали оборону под Киевом, то это не значит, что они смогут осуществить какую-то контратаку, тем более без прикрытия жилой застройкой. Поскольку будет большая битва за Донбасс, в основном все силы сосредоточены там.

Киев при этом заставляет Россию держать какие-то соединения у границы, исключительно чтобы потрепать нервы. Обстрелы могут продолжаться, так как огневые точки не статичны. Сегодня их подавили — завтра они появились в другом месте. "Точка-У" вообще бьёт на расстояние до 120 километров.

Москва при этом в состоянии ответить так, что никакой Украины не останется за считанные минуты. Но текущий формат спецоперации предполагает ограниченное применение военной силы, напомнил эксперт. Боевой дух армии это не подорвёт, а цель — победить — никуда не делась. К провокациям следует быть предельно готовыми всегда, резюмировал Дмитриевский.

По поводу обстрела Белгорода авторы проекта "Мейстер" пояснили, что в конце концов украинские вертолёты на территорию РФ всё же просочились, но они для того и предназначены, чтобы на сверхмалой высоте, ниже радаров ПВО, прокрасться в далёкий тыл. Массовыми и серийными такие лихие операции быть не могут, особенно в свете тотального усиления ПВО.

"Перед тем как окончательно пасть, нацистский режим в Киеве постарается утащить за собой в ад как можно больше ни в чём не повинных людей. Наверняка ВСУ и Нацгвардия станут бить и по мирным российским городам. А после, скорее всего, нам придётся узнать, что такое украинский терроризм", — предупреждают авторы на страницах "Топкора".

"Россия может в ответ сжечь всю территорию соседней области на глубину в 100 метров, но таких целей не стоит — идёт военная спецоперация. Сейчас нужно плотно работать по антитеррору и чётко защищать границы силами ПВО, ВКС, других подразделений ВС РФ", — пояснили специалисты.