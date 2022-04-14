Детонация крейсера "Москва": подробности и версии

По сообщению Минобороны РФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара". Как сообщило ведомство, экипаж (более 500 человек) был эвакуирован причины пожара устанавливаются.

Безусловно, украинские СМИ и блогеры уже написали, что крейсер "Москва" якобы "лежит на дне", а также начали скакать про "русский военный корабль". Впрочем, если верить их словам (абсолютно нельзя этого делать), Киев якобы уже утопил весь ВМФ России, включая подводный атомный флот.

При этом глава военной администрации Одессы "уже не настаивает, что потопили, а нанесли серьёзный урон", отмечает журналист Мардан.

Что же могло произойти с ракетным крейсером "Москва"?

Подчёркиваем, что описанное ниже является дайджестом мнений военных блогеров и экспертов, собранных редакцией as is (как есть).

"Подошли на предельную дальность стрельбы противокорабельных комплексов "Нептун". Всё-таки ракетный крейсер зацепили. Сперва крейсер двигался своим ходом, но из-за невозможности потушить разгоревшийся пожар было принято решение об эвакуации личного состава", — пишут в военном паблике "Рыбарь".

"Если данные спутниковых ресурсов открытого доступа не врут, то внезапная детонация боеприпасов ракетного крейсера "Москва" Черноморского флота произошла примерно в этом районе на удалении от украинских берегов в Одесской области не более 150 километров. Ранее в этом районе с государственного испытательного полигона "Алибей" минобороны Украины постоянно проводило тестовые ракетные стрельбы ракетными комплексами РК-360МЦ "Нептун", "Ольха-М" и "Точка-У", — отмечают эксперты проекта "Оперативная линия".

По их мнению, "такие действия были бы невозможны без данных целеуказаний, которыми щедро снабжается ГШ ВС Украины со стороны авиационной и космической разведывательной группировки США и НАТО, в круглосуточном режиме эти данные добывающей и оценивающей".

То есть, по сути, именно на подобные атаки (а также потенциальные свои) работают все эти самолёты- и спутники-разведчики США и НАТО.

"По нашей предварительной информации, флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" <…> атакован ПКР "Нептун" с береговой линии между Одессой и Николаевым. После угрозы детонации боекомплекта, экипаж порядка ~500 человек был эвакуирован. Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями", — рассказывают авторы проекта "REVERSE SIDE OF THE MEDAL". Действительно, в Чёрном море уже вторые сутки идёт сильный шторм.

"По информации источников, был обстрелян двумя ракетами "Нептун" <…> корабль на ходу", — поясняет тележурналист Руслан Осташко.

В социальных сетях предполагают несколько причин возникновения пожара, от которого сдетонировал боекомплект ракетного крейсера "Москва":

удар крылатой ракетой "Нептун" из района Одессы по наводке разведчиков США;

удар противокорабельной ракетой AGM-119 "Penguin", переданной США воздушным путём — самолётом "Clipper" (версия журналиста Александра Коца );

); одна из мин, которые сейчас дрейфуют из-за шторма с одесского побережья по всему Чёрному морю;

работа диверсантов Украины;

техническая неисправность, вызвавшая детонацию боеприпасов.

Ещё раз подчеркнём — это лишь версии, высказываемые военными блогерами и экспертами.

В свете событий в соцсетях также стали обсуждаться перспективы развития ВМФ РФ.

"Сейчас строится 2 БДК новой конструкции (вертолётоносцы), 2 БДК типа "Ивант Грен", 6 фрегатов, 8 корветов, 16 МРК, 2 патрульных корабля проекта "23550", 3 патрульных корабля типа "Быков", 4 тральщика. Корабли класса "крейсер" себя изжили", — отмечают специалисты, ссылаясь на официальные данные минобороны.

При этом в ВМФ РФ продолжают службу два аналогичных крейсера проекта 1164 "Атлант" — это "Маршал Устинов" (Северный флот) и "Варяг" (флагман Тихоокеанского флота).

Добавим, что, по морскому международному праву, военные корабли, плавающие под российским флагом, являются территорией России вне зависимости от того, где они находятся.

Ранее минобороны сообщало, что "при продолжении попыток атаковать территорию РФ, будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве".