Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя

Во время боевых действий сложнее всего вести бои в условиях города, когда противник может скрываться в каждом доме. В подобных ситуациях в голову приходит мысль о винтовке, пулемёте или пушке, стреляющей из-за угла. Казалось бы, подобное оружие способно существовать лишь в фантастических фильмах. Как ни странно, это не так. В СССР с 1955 по 1990 годы оружие с искривлёнными стволами стояло на вооружении армии.

Граница на замке

Во времена существования Советского Союза отношения нашей страны с соседним Китаем складывались по-разному. Времена дружбы и союзнических отношений сменялись приграничными конфликтами. В годы обострения двусторонних отношений страны были вынуждены держать на границе достаточно крупные военные силы.

Сложно сказать, какие мотивы двигали руководством Министерства обороны СССР, но в 1955 году Боевая Установка Кривоствольная поступила на вооружение именно пограничникам, охранявшим нашу границу с Китаем.

Чудо-оружие представляло собой два спаренных пулемёта калибра 7,62 мм, обладавших искривлёнными стволами. Предполагалось, что огонь из подобного оружия можно вести из окопов и различных фортификационных сооружений. На советско-китайской границе данные пулемёты для стрельбы из-за угла или укрытия находились на балансе вплоть до начала 1990-х годов.

Английское ноу-хау

Самое интересное, что винтовки, обладавшие изогнутым стволом и способные стрелять из-за угла, впервые появились ещё в годы Первой мировой войны. Известно даже место первого в мировой истории использования этого чудо-оружия.

Произошло данное неординарное событие 19 мая 1915 года во время позиционных окопных боев вблизи Галлиполи. Фортификационные сооружения двух противоборствующих сторон находились буквально в 70-100 метрах друг от друга. При этом солдаты Антанты не могли даже поднять голову над окопом, так как по ним тут же открывали прицельный огонь турецкие стрелки.

Способ решения данной проблемы предложил Вильям Бабич. Житель Австралии, воюющий в рядах английских войск, подметил, что за врагом солдаты его подразделения наблюдают в перископ. Решение совместить винтовку с перископом пришло само собой.

Первые образцы данного оружия изготавливались кустарно и были достаточно неказисты внешне. Винтовка крепилась на штативе, поднималась над окопом, в перископ солдат прицеливался и производил выстрел, дергая за трос. Поскольку данное изобретение неплохо себя показало в реальных боях в первую же неделю после изобретения, то уже 26 мая 1915 года было развёрнуто массовое производство данного оружия.

Танк за поворотом

Вторая половина ХХ века и первые два десятилетия ХХI века прошли под эгидой гражданских войн и искусственно организованных цветных революций. Бои в подобных случаях часто велись в городах и оружие, стреляющее из-за угла, оказалось крайне востребованным.

Были изобретены специальные насадки на пистолеты, винтовки, автоматы и даже пулемёты для ведения огня из-за угла.

Наибольших успехов в этом отношении добились советские конструкторы, изготовив экспериментальные модели для штурмовой винтовки "Калашников АК-47" и автомата ПП-41 с изогнутыми стволами. Дошло до того, что в СССР были произведены насадки с изогнутым стволом для танков ИС-3 и Т-54. Об этом не писали в популярной прессе, но в военных изданиях советских лет утверждалось, что данное оружие успешно применялось на практике.

Не забывают кривоствольное оружие и в современной России. В 2015-2018 годах в Научно-техническом центре Союза Казаков России были разработаны несколько видов кривоствольных револьверов.