EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Жирная точка в расследовании "резни в Буче"

Силовые структуры

То, насколько власти Украины действительно были "озабочены" "резней в Буче", подсказал опубликованный вчера в New York Post снимок доставки тел трупов в местный морг.

Жирная точка в расследовании "резни в Буче"

В издании, которое, понятно, не может не осуждать то, "что произошло в Буче", была опубликована вчера фотография Анастасии Власовой/Getty Images с подписью "Работники похоронных служб доставляют тела в морг в Буче 18 апреля 2022 года, поскольку продолжается вторжение России в Украину".

Постойте-постойте, ведь по данным, которыми поделилась украинская сторона, люди, трупы которых были найдены в Буче, были "убиты российскими войсками" никак не позднее 30 марта, когда наше подразделение оттуда вышло. Впервые об обнаружении тел 1 апреля сообщили британские BBC и SkyNews.

2 апреля отметилось France Press.

А третьего апреля журналисты всех мировых агентств были уже там, распространяя версию о "российских зверствах" (пока еще разрешенаая на территории России "Википедия" с украинскими редакторами на русском языке вам в помощь).

Но дальше, после "зверств", начинается примечательное, что не может не говорить о подлинном отношении украинских властей и конкретно Владимира Зеленского к трупам граждан, "найденных" после отхода российского воинского подразделения из этого городка Киевской области.

9 апреля (через полторы недели предположительного убийства граждан) на Украину с визитом приезжает канцлер Австрии Карл Нехаммер, и сразу едет смотреть на новую украинскую достопримечательность. Трупы продолжают лежать.

Нехаммер, как человек крайне цивилизованный, аж из самой Европы ведь, ходил между трупов, затыкал нос и ужасался. Однако не спросил у Зеленского: почему их не хороните?

А их и не хоронили, потому что трупы Бучи как туристический объект для желающих остроты ощущений иностранцев стали очередным доходным бизнесом. Тела погибших разлагались все больше и больше, но их упорно держали для показа инстранным туристам.

И вот, наконец, 18 апреля, спустя практически три недели после того, как они оказались в Буче, их начали свозить в морг, как свидетельствует об этом фото Анастасии Власовой/Getty Images.

Будем надеяться, что они, наконец, упокоятся. 

Вопросов по итогу публикации фото от 18 апреля три:

  • 1. Удовлетворено ли было животное желание Карла Нехаммера после осмотров трупов, которые начали разлагаться за полторы недели до его приезда? И не с этой ли психологической особенностью австрийского канцлера был связан холодный прием канцлера президентом Путиным?
  • 2. В мировой прессе делается акцент на еврейской национальности Владимира Зеленского. Православная традиция требует хоронить мертвых на третий день, иудаизм считает обязательным хоронить в день смерти, кроме субботы и праздников. Чем обосновано то, что спустя три недели трупы его сограждан не похоронены, а только привезены в морг? Не кощунство ли это над умершими?
  • В мировой практике принято публиковать имена-отчества-фамилии погибших, места их проживания, чтобы люди могли почтить их память. Почему в случае Бучи Зеленским этого не сделано? Три недели достаточно, чтобы жители села могли опознать каждого односельчанина.

К сожалению, нам никто на эти вопросы не ответит, а подцензурные западные СМИ ими никогда и не зададутся. Но они, думаю, дают хоть какой-то ответ на то, произошла ли в Буче трагедия или это была инсценировка Зеленского и его британских опекунов, навязанных Борисом Джонсоном.

Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Российские дипломаты покинули Токио под аплодисменты и "Прощание славянки"
Киркоров: имя Валенсия звучало бы красивее, чем Алла-Виктория
Киев не выдавал находящихся в международном розыске преступников из нацбатов
В обстрелянном ВСУ селе Белгородской области начнут восстанавливать дома
Defence Blog: Россия рассекретила инновационный камуфляж на "Искандерах"
"Эсеры" предложили учредить новый государственный праздник — День русского языка
Политик Гаглоев: верность Южной Осетии России привита на "генетическом уровне"
Посол Украины Мельник: Германия отказалась поставлять Киеву тяжёлое вооружение
Global Times: сомнения Байдена по визиту в Киев лишают Украину "козырей"
Шаманов: Одесса станет следующей целью спецоперации после Донбасса
Популярное
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине

Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьянки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Силовые структуры
ВС России наносят мощные удары по позициям ВСУ в Донбассе
Общество
Священники не хотят освящать пасхальные куличи с буквой Z
Rai Al Youm: Саудовская Аравия меняет союзников — США на Россию и Китай
Мир. Новости мира
Rai Al Youm: Саудовская Аравия меняет союзников — США на Россию и Китай
Последние материалы
Российские дипломаты покинули Токио под аплодисменты и "Прощание славянки"
Киркоров: имя Валенсия звучало бы красивее, чем Алла-Виктория
Киев не выдавал находящихся в международном розыске преступников из нацбатов
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
В обстрелянном ВСУ селе Белгородской области начнут восстанавливать дома
Defence Blog: Россия рассекретила инновационный камуфляж на "Искандерах"
"Эсеры" предложили учредить новый государственный праздник — День русского языка
Политик Гаглоев: верность Южной Осетии России привита на "генетическом уровне"
Посол Украины Мельник: Германия отказалась поставлять Киеву тяжёлое вооружение
Global Times: сомнения Байдена по визиту в Киев лишают Украину "козырей"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников