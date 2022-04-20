Жирная точка в расследовании "резни в Буче"

То, насколько власти Украины действительно были "озабочены" "резней в Буче", подсказал опубликованный вчера в New York Post снимок доставки тел трупов в местный морг.

В издании, которое, понятно, не может не осуждать то, "что произошло в Буче", была опубликована вчера фотография Анастасии Власовой/Getty Images с подписью "Работники похоронных служб доставляют тела в морг в Буче 18 апреля 2022 года, поскольку продолжается вторжение России в Украину".

Постойте-постойте, ведь по данным, которыми поделилась украинская сторона, люди, трупы которых были найдены в Буче, были "убиты российскими войсками" никак не позднее 30 марта, когда наше подразделение оттуда вышло. Впервые об обнаружении тел 1 апреля сообщили британские BBC и SkyNews.

2 апреля отметилось France Press.

А третьего апреля журналисты всех мировых агентств были уже там, распространяя версию о "российских зверствах" (пока еще разрешенаая на территории России "Википедия" с украинскими редакторами на русском языке вам в помощь).

Но дальше, после "зверств", начинается примечательное, что не может не говорить о подлинном отношении украинских властей и конкретно Владимира Зеленского к трупам граждан, "найденных" после отхода российского воинского подразделения из этого городка Киевской области.

9 апреля (через полторы недели предположительного убийства граждан) на Украину с визитом приезжает канцлер Австрии Карл Нехаммер, и сразу едет смотреть на новую украинскую достопримечательность. Трупы продолжают лежать.

Нехаммер, как человек крайне цивилизованный, аж из самой Европы ведь, ходил между трупов, затыкал нос и ужасался. Однако не спросил у Зеленского: почему их не хороните?

А их и не хоронили, потому что трупы Бучи как туристический объект для желающих остроты ощущений иностранцев стали очередным доходным бизнесом. Тела погибших разлагались все больше и больше, но их упорно держали для показа инстранным туристам.

И вот, наконец, 18 апреля, спустя практически три недели после того, как они оказались в Буче, их начали свозить в морг, как свидетельствует об этом фото Анастасии Власовой/Getty Images.

Будем надеяться, что они, наконец, упокоятся.

Вопросов по итогу публикации фото от 18 апреля три:

1. Удовлетворено ли было животное желание Карла Нехаммера после осмотров трупов, которые начали разлагаться за полторы недели до его приезда? И не с этой ли психологической особенностью австрийского канцлера был связан холодный прием канцлера президентом Путиным?

2. В мировой прессе делается акцент на еврейской национальности Владимира Зеленского. Православная традиция требует хоронить мертвых на третий день, иудаизм считает обязательным хоронить в день смерти, кроме субботы и праздников. Чем обосновано то, что спустя три недели трупы его сограждан не похоронены, а только привезены в морг? Не кощунство ли это над умершими?

В мировой практике принято публиковать имена-отчества-фамилии погибших, места их проживания, чтобы люди могли почтить их память. Почему в случае Бучи Зеленским этого не сделано? Три недели достаточно, чтобы жители села могли опознать каждого односельчанина.

К сожалению, нам никто на эти вопросы не ответит, а подцензурные западные СМИ ими никогда и не зададутся. Но они, думаю, дают хоть какой-то ответ на то, произошла ли в Буче трагедия или это была инсценировка Зеленского и его британских опекунов, навязанных Борисом Джонсоном.