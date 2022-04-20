То, насколько власти Украины действительно были "озабочены" "резней в Буче", подсказал опубликованный вчера в New York Post снимок доставки тел трупов в местный морг.
В издании, которое, понятно, не может не осуждать то, "что произошло в Буче", была опубликована вчера фотография Анастасии Власовой/Getty Images с подписью "Работники похоронных служб доставляют тела в морг в Буче 18 апреля 2022 года, поскольку продолжается вторжение России в Украину".
Постойте-постойте, ведь по данным, которыми поделилась украинская сторона, люди, трупы которых были найдены в Буче, были "убиты российскими войсками" никак не позднее 30 марта, когда наше подразделение оттуда вышло. Впервые об обнаружении тел 1 апреля сообщили британские BBC и SkyNews.
2 апреля отметилось France Press.
А третьего апреля журналисты всех мировых агентств были уже там, распространяя версию о "российских зверствах" (пока еще разрешенаая на территории России "Википедия" с украинскими редакторами на русском языке вам в помощь).
Но дальше, после "зверств", начинается примечательное, что не может не говорить о подлинном отношении украинских властей и конкретно Владимира Зеленского к трупам граждан, "найденных" после отхода российского воинского подразделения из этого городка Киевской области.
9 апреля (через полторы недели предположительного убийства граждан) на Украину с визитом приезжает канцлер Австрии Карл Нехаммер, и сразу едет смотреть на новую украинскую достопримечательность. Трупы продолжают лежать.
Нехаммер, как человек крайне цивилизованный, аж из самой Европы ведь, ходил между трупов, затыкал нос и ужасался. Однако не спросил у Зеленского: почему их не хороните?
А их и не хоронили, потому что трупы Бучи как туристический объект для желающих остроты ощущений иностранцев стали очередным доходным бизнесом. Тела погибших разлагались все больше и больше, но их упорно держали для показа инстранным туристам.
И вот, наконец, 18 апреля, спустя практически три недели после того, как они оказались в Буче, их начали свозить в морг, как свидетельствует об этом фото Анастасии Власовой/Getty Images.
Будем надеяться, что они, наконец, упокоятся.
Вопросов по итогу публикации фото от 18 апреля три:
К сожалению, нам никто на эти вопросы не ответит, а подцензурные западные СМИ ими никогда и не зададутся. Но они, думаю, дают хоть какой-то ответ на то, произошла ли в Буче трагедия или это была инсценировка Зеленского и его британских опекунов, навязанных Борисом Джонсоном.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.