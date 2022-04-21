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Автор Игорь Буккер

Крейсер "Москва" и ракета "Сармат": два полюса российского ВПК

Силовые структуры » Министерство обороны

За последние дни России продемонстрировала два абсолютно разных примера использования своего военного потенциала.

Крейсер "Москва" и ракета "Сармат": два полюса российского ВПК

Начнём, пожалуй, с анекдота. Не в пошло-бытовом смысле. Анекдот — реальное происшествие.

Подводные камни

В 2019 году новоиспечённый Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов прибыл в Японию по приглашению адмирала Хироси Ямамуры. Дипломатического прорыва — заключения мирного договора между нашими странами — не произошло, но на память остались улыбки, рукопожатия и… фото. Начальник штаба Морских сил самообороны Японии подложил своему российскому коллеге свинью, снявшись с ним на фоне портрета адмирала Того Хэйхатиро. Эта японская разновидность "адмирала Ушакова" обыграла командующих военно-морским флотом императорской России, разгромив в 1905-м году две Тихоокеанских эскадры в Цусимском сражении.

Эта история не стоила бы упоминания, несмотря на то, что об этом шумели доморощенные либералы и иностранная пресса, пока не затонул флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва". Подлинной информацией о случившемся на борту пожаре не располагает пока никто.

Вопросов пока больше, чем ответов.

  • неужели, несмотря на три уровня противовоздушной обороны, корабль умудрился угодить под удар довольно жалкой ПКР "Нептун";
  • наличие противовоздушной обороны на ближнем рубеже, которой располагал крейсер "Москва", не смогло уберечь его от попадания.

"Означает ли это, что обновления не были сделаны должным образом? В таком случае это символ всех российских модернизаций в военной сфере? Проще говоря, была ли это некомпетентность, то есть человеческий фактор, или структурные проблемы, то есть организационные ошибки, вызванные либо коррупцией, либо признаком чего-то гораздо более системного, приведшего к тому, что Россия потеряла крупный корабль?" — задаются вопросом западные военные аналитики.

Ответы на все эти вопросы должны получить мы, а не наши противники. Выводы должны быть сделаны непременно и как можно оперативнее.

У России есть только два союзника — её армия и флот

Теперь анекдот как жанр устного народного творчества. Руководство Пентагона объявило конкурс на самый лучший грустный рассказ. Победителем стала история: "На космодроме Плесецк из шахтной установки русскими проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с уникальными характеристиками".

Разработанная в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева и изготовленная на заводе Красмаш МБР РС-28 "Сармат", по оценкам военных экспертов, способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

"Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет, — отметил президент РФ Владимир Путин. — Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

Эта ракета способна преодолевать любые существующие и созданные в ближайшей перспективе системы вражеских ПРО.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин
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