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Автор Любовь Степушова

Эксперт Баранец не даёт 100% гарантии от диверсии на Крымском мосту

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия готовится к диверсии на Крымском мосту, и нельзя дать 100% гарантии, что этого не произойдёт, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Эксперт Баранец не даёт 100% гарантии от диверсии на Крымском мосту

Крымскому мосту угрожает ракетным ударом "милитаристский параноик"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому Российская Федерация перебрасывает на полуостров подкрепление для армии.

По его словам, "если бы у нас была способность, мы бы это уже сделали".

"Как только будет возможность это сделать — обязательно сделаем", — заявил Данилов в эфире радио НВ.

В комментарии для Pravda.Ru военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что такой "милитаристский параноик, как Данилов", не может находиться на должности секретаря Совета Безопасности.

"Понятно, из этого человека прёт отрыжка бандеровской злости. Он уже не первый раз грозит нам уничтожением Крымского моста. Но он настолько тупой, что не читал полковника Баранца, который уже 100 раз рассказывал человечеству, что Крымский мост очень серьёзно прикрыт из космоса", — отметил эксперт.

Крымский мост защищён всеми возможными способами

По его словам, на страже моста дежурят:

  • авиация Черноморского флота,
  • радиотехническая разведка,
  • системы ПВО: С-300, С-400, "Тор", "Панцирь", которые стоят по оба конца этого моста.

"Есть и подводные средства, которые денно и нощно следят за тем, чтобы какой-нибудь лазутчик, типа безмозглого секретаря Совета Безопасности, не подплыл и не прилепил к опоре 10-15 килограммов тротила", — сказал Виктор Баранец.

Однако эксперт не может дать гарантий на 100%, "что та же украинская ракета "Нептун" не может ударить по Крымскому мосту".

"У меня таких гарантий нет. Но только в том случае, если не сработает наша система ПВО. Процент такой вероятности ничтожен. Но он есть", — отметил он.

Другие возможные варианты диверсий

Эксперт добавил, что Россия готовится и к другим вариантам диверсий, например, "может попытаться прорваться какой-нибудь украинский корабль к опорам, груженный динамитом", или прилетит "недобитый" бомбардировщик.

"У них же (ВСУ) осталось порядка 40-50 самолётов из 180, в том числе и штурмовики, бомбардировщики. Поэтому я вам и сказал, что и С-300, и "Панцирь", и "Тор", и С-400 — всё это у нас находится на боевом дежурстве. Но я не могу вам сказать, что мы на 100% прикрыты. Вероятность атаки на Крымский мост мы не исключаем и готовимся к такому варианту событий", — подтвердил Виктор Баранец.

В Сети дискутируется версия, что флагманский крейсер-ракетоносец "Москва" затонул в результате диверсии. Российское министерство обороны сообщило, что на борту корабля после пожара взорвался боезапас. В момент возгорания с последующей детонацией рядом находились Р-8А "Посейдон" ВМС США и два беспилотника: американский Global Hawk и турецкий Bayraktar TB2.

Якобы атаку провели британские спецы, взяв дистанционно на себя управление противокорабельными ракетами. А дроны "вроде как отвлекали" бортовой ЗРК флагмана.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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