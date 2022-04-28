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Автор Александр Шторм

Украина бомбит российские области — когда будет "ответка"

Силовые структуры » Министерство обороны

Граница России с Украиной становится всё опаснее. Обстрелы со стороны соседей становятся рутиной.

Украина бомбит российские области — когда будет "ответка"

27 апреля военные Воронежской и Курской областей заявили о срабатывании систем противовоздушной обороны. Сообщается также, что в Белгородской области случился пожар на складе боеприпасов.

Это не первый пожар такого типа — ранее в нескольких регионах уже случались крупные пожары на нефтебазах. А обстрелы со стороны Украины уже никого не удивляют.

Но пока пострадавших со стороны России нет, власти не считают ситуацию опасной и ограничиваются повышением уровня террористической опасности и перевода части школьников на удалённое обучение.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, недавно в районе села Старая Нелидовка, в 10 километрах от Белгорода, загорелся склад боеприпасов после взрывов.

При этом пострадавших среди мирного населения и разрушений домов нет. А руководитель регионального МЧС Сергей Потапов добавил, что через три часа пожар удалось потушить.

Ещё одно сообщение на подобные темы поступило из Воронежской области — губернатор Александр Гусев рассказал, что вблизи военного аэродрома "Балтимор" средствами ПВО был сбит малогабаритный беспилотник.

Напомним, подобные инциденты случались и до этого в приграничных с Украиной регионах.

25 апреля на нефтехранилищах в Брянской области вспыхнули два пожара, один из которых пришлось тушить практически весь день. Но ещё 1 апреля в Белгородской области тоже произошёл крупный пожар на нефтебазе, который связывают с рейдом двух украинских вертолётов Ми-24.

Пока власти регионов, расположенных на границе с Украиной, объявили повышенный уровень террористической опасности.

Украина тоже не торопится признавать свои действия причиной проблем в России. "Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства…" — высказал свое мнение советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия обещала дать жёсткий ответ на подобные посягательства.

Нельзя забывать, что уже все без исключения приграничные области России за два месяца подверглись обстрелам с Украины

  • Брянская,
  • Курская,
  • Белгородская,
  • Воронежская,
  • Ростовская,
  • Краснодарский край,
  • Крым.

Авторы проекта "Объясняет Readovka" по этому поводу уже отметили, что география ударов по объектам российской инфраструктуры, увы, расширяется.

"Что характерно, в заявлениях официальных лиц минобороны уже несколько раз прозвучали сообщения, что удары по украинским центрам принятия решения будут произведены вот-вот, вот "ещё хоть раз и всё — ответка". Но пока ВСУ безнаказанно резвится у границ России", — пишут эксперты.

"Складывается удивительная ситуация, когда страну с ядерным оружием, с многовековыми военными традициями, страну, армия которой помнит Суворова и Кутузова, просто троллят, понимая безнаказанность своих деяний. Тут либо нужно прекратить говорить про эти пресловутые "центры", либо уже стрелять в ответку", — резюмировали авторы канала.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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