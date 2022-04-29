Армия РФ уничтожила "Точки-У" и ввела Т-90М — последствия

Российские войска уничтожили украинский ракетный комплекс "Точка-У", который бил по городам нашей страны и Донбассу.

По данным Минобороны РФ, также были сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районе Петрополья и Малой Камышевахи.

Именно с помощью этой установки 14 марта был нанесён удар по Донецку, в результате чего погибли более 20 человек.

Затем такой же ракетой нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Результатом стала гибель 30 человек. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что эти удары совершила одна и та же ракетная бригада ВСУ.

Данная установка применялась и 28 апреля для атаки по центрам Херсона и Изюма. Тогда в Херсоне прогремела серия взрывов от ударов ракет "Точка-У", две из которых были сбиты.

ПВО смогли отразить и удар "Точки-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению. Как заявил политолог Александр Дудчак, Украина бьёт по своим, как до этого восемь лет обстреливала Донбасс. Уходя, они спокойно бьют по своим как по неподконтрольной им территории.

Украинскому президенту плевать на украинцев, поэтому факт обстрелов ВСУ своих же городов никого не удивляет, добавил председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

К тому же в ударе по центру Херсона обвинят Россию, пояснил он. Киев уже понял, что Херсон потерян, но Запад поставил задачу Владимиру Зеленскому вести боевые действия до последнего украинца. Он выполняет это поручение.

Поражение режима Зеленского неминуемо, а следовательно, можно предположить, что ВСУ будут обстреливать не только восток и юг, но и другие регионы страны.

На сегодняшний день Украина является террористическим государством, которое так доказывает Западу свою нужность для борьбы с Россией, пояснил крымский общественный деятель Александр Талипов. С точки зрения Украины, они могут делать со своими городами, что хотят. Поэтому случаев обстрелов "Точкой-У" жилых и гражданских объектов всё больше.

Так что России имеет смысл максимально разрушить железнодорожную инфраструктуру и места расположения сил ВСУ. Россия после множества заявлений наконец начала действовать жёстче в этом вопросе.

За последнее время в Одессе уничтожен железнодорожный мост, ряд станций на направлениях, ведущих к прифронтовой зоне. И этим не стоит ограничиваться, резюмировал аналитик.

Впрочем, по данным западных специалистов, на Украине появились мощнейшие Т-90М ВС РФ. Иностранные военные характеризуют российские танки как очень мобильные и мощные машины, превосходящие по многим показателям своих предшественников.

Как сообщает Military Watch, несмотря на то, что Т-90М задумывался как более дешёвый аналог Т-14, его живучесть и огневая мощь поражают воображение. Внимание западных экспертов приковано к этим военным машинам, поскольку 26 апреля появились первые кадры российских боевых танков Т-90М на Украине.

По мнению аналитиков, укрепление позиций этими танками знаменует собой важный поворот и значительно улучшает возможности России. После поколения Т-14, чьё применение пока ограничено, Т-90М считается самым боеспособным в российской армии. Тем более, что уже всем очевидно, что машина технологически опережает остальные в российском арсенале более чем на десятилетие.

Таких танков у российских военных около ста. Раньше их не использовали, поскольку планировали обойтись старыми платформами вроде Т-72Б3М. В настоящее время Т-72Б3 и Т-72Б3М составляют костяк бронетанковых частей российской армии — на вооружении находится примерно 850 и 550 единиц, соответственно.

Даже эти не новые версии значительно превосходят устаревшие украинские танки Т-64 и Т-72А.

Отмечается, что российская армия намерена в итоге поставить на вооружение порядка 600 Т-90М, используя после модернизации имеющиеся 400 Т-90А и построив ещё до 200 штук.

Те тысячи Т-90, которые РФ успела построить, пошли на экспорт по всему миру — от Вьетнама и Туркменистана до Индии, Алжира и Уганды. Но выпуск танков такого типа был масштабным — их произвели в больших количествах, чем все западные аналоги, вместе взятые.

Выпуск данных машин на поле боя является проверкой их боеспособности — Россия примет решение по итогам их использования и направит деньги либо на закупку T-14 либо дальнейшее улучшение брони Т-90.