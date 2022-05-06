Генерал США на Украине: альянс должен атаковать русских

Оказавшийся на Украине американский боевой, хоть и отставной генерал Майк Репасс высказал мнение, что НАТО для победы Украины делает недостаточно.

Фактически он призвал к предоставлению дополнительных сил стране, которая воюет с Россией вместо альянса, ведь он боится ядерного ответа.

В прошлом месяце бывший глава командования специальных операций США в Европе Майк Репасс побывал на Украине и… понял, что поставок западного оружия для ВСУ недостаточно.

Видимо, ВПК США не слишком доволен прибылями, а генералы действительно хотят воевать с РФ "до последнего украинца", одновременно утилизируя "старьё" со складов для заказа новых вооружений.

Сегодня Репасс является консультантом украинских военных и занимается этим последние шесть лет по контракту с правительством США.

С его точки зрения, "динамика конфликта говорит о том, что украинская цепочка поставок военной техники неэффективна и Киеву необходимы дополнительные силы".

Главное предложение Репасса — альянс должен создать стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат, чтобы проводить наступательные операции и вытеснить российские войска.

Отметим, что Репасс входит в консультативный совет Глобального фонда специальных операций.

В своём интервью CNN Репасс посетовал, что НАТО мешкает и по сути не имеет чёткого представления о том, куда направляется военная техника после доставки на Украину. Есть вероятность, что она продаётся, как это делалось все прошлые годы, и потом всплывёт в войнах и терактах в США и ЕС.

Он подчеркнул, что все поставки обосновываются не боевой необходимостью, операционными задачами или объективными данными. Всё работает исключительно на связях, что убийственно для логистики военного времени.

Репасс отметил три сценария развития ситуации:

победа России, победа Украины, патовая ситуация.

Два из трёх сценариев означают победу России. В последнем случае Россия просто останется на Украине не неопределённый срок и будет контролировать значительную территорию.

Для победы Украине не хватает снаряжения, огневой мощи и обученных солдат. Россия просто имеет больше ресурсов и в борьбе на истощение победит в любом случае. НАТО это нужно понять и выдать Украине больше помощи именно для усиления её потенциала. А заодно и дать заработать родному ВПК, который очень щедр на лоббистские деньги.

Также, по мнению генерала, необходимо, чтобы американцы, французы, поляки, британцы и немцы создали по украинской бригаде. Такая помощь поможет сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить в своих странах.

Что касается ядерной угрозы, Репасс считает, что Россия блефует.

"По ядерной доктрине РФ, они применят тактическое ядерное оружие, если сочтут, что России угрожает серьёзная опасность. Именно это Россия и дала понять Западу", — отметил военный эксперт.

Но практические применение ЯО в этом конфликте маловероятно, хотя само противостояние может продлиться несколько лет. Если Украина зайдёт в тупик, Путин провозгласит победу, резюмировал Репасс.

Выводов из этого интервью можно сделать два.

НАТО и не скрывает, что ведёт на Украине прямую войну с Россией и не против поучаствовать в ней человеческими ресурсами. И второй момент, который касается перспективы. Никому не нужны окончательные решения этого вопроса. Война будет вестись именно на ослабление сторон, а конкретные выводы тут — дело десятое. Равно как и жертвы тех, кто оказался втянут в разборки Запада с его же мироощущением.