Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой

Предвзятые суждения американцев и европейцев на тему украинского кризиса часто полны абсурда. Россия виновата уж тем, что НАТО хочет расширяться на Восток. Озабоченности Москвы по поводу безопасности с ходу отбрасываются. Запад поставками оружия разжигает огонь войны на Украине под лозунгом борьбы за "мир и демократию". США бьются за свою мировую гегемонию, для России же выстоять сегодня означает выжить.

Коллективное сумасшествие Запада хорошо иллюстрируется на примере трансформации политических взглядов в Германии. Власти страны, которая в 1941 году напала на Советский Союз, истребила зверским образом миллионы советских военнопленных в лагерях и мирных людей на оккупированных территориях (всего 27 миллионов), сегодня оказались в первых рядах поджигателей войны, сталкивая между собой в кровопролитном конфликте украинский и российский народы.

В этой связи не мешало бы предъявить счёт Германии и странам гитлеровской коалиции за факты геноцида на территории нашей страны во время ВОВ, ведь такие преступления не имеют срока давности.

Пацифисты прошлого сегодня занимаются разжиганием войны, пытаясь навязать свои ценности всему миру, гневно заявляет лидер фракции АдГ в Бундестаге Тино Хрупалла. Если в далёкие 1970-е годы "Зелёные" преследовали экологические и пацифистские цели, то уже в 1999 году их представители во власти поддержали бомбардировки в Югославии. В украинском кризисе они стали застрельщиками, подталкивающими канцлера Олафа Шольца к более жёстким военным мерам.

В конце марта немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что министерство обороны ФРГ подготовило для поставки на Украину список вооружений на сумму 300 млн евро. Начиналось всё скромненько, с пяти тысяч касок, но очень скоро "жёсткие критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы", на которые ссылался Шольц, были позабыты. Берлин направил киевскому режиму

500 ракет Stinger,

тысячу противотанковых гранатомётов Panzerfaust,

миномёты,

автоматические пушки,

приборы ночного видения,

системы радиослежения

и другое оборудование.

Понятно, против кого всё это оружие направлено.

Отсутствие жёсткого ответа со стороны Москвы, видимо, стимулирует немцев и иже с ними на "новые подвиги". Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала не только поставлять Киеву современные танки и гаубицы, но и обучить украинских военнослужащих обращению с этой техникой. Между тем Тино Хрупалла, лидер партии "Альтернатива для Германии", которую там обвиняют в радикализме, призывает отказаться от поставок оружия, приводящих к затягиванию боевых действий и новым страданиям для мирных граждан. По его мнению, на самом деле Украина нуждается

в оказании гуманитарной помощи,

снабжении лекарствами,

обеспечении энергией

и чистой водой.

В последнее время Бербок отличилась целым рядом одиозных заявлений. Она заметила, что цель Берлина — сократить зависимость от российских энергоресурсов до "нуля". Она сожалеет, что Германия не начала поставлять вооружение на Украину ещё раньше, способствуя тем самым "деэскалации". По словам Бербок, "после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией", санкции не будут отозваны даже в случае ущерба от них для Германии, если не будет на то дозволения из Киева. Москве следовало бы помочь Берлину определиться и перекрыть вентили на газопроводах, чтобы там поняли, каково оно оказаться "у разбитого корыта".

Управляемые эпидемии и опыты над людьми

Биолаборатории США на Украине.

Объяснить рациональным способом фанатизм, с которым США и другие страны НАТО так вцепились в Украину, довольно сложно, поэтому на ум приходят разного рода теории из области конспирологии. Семейка Байденов успела там наследить, когда "неуловимый Джо" в бытность свою вице-президентом при Бараке Обаме был "смотрящим" на Украине. О многом может поведать утерянный Хантером ноутбук. Но и эта история вянет перед тёмными делами, связанными с вовлечённостью влиятельных политиков США в преступную деятельность биологических лабораторий на Украине под крылом Пентагона.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями, сеть которых Вашингтон развернул

на Украине,

в Грузии,

Армении,

Азербайджане,

Узбекистане,

Казахстане

и других странах.

Прикрываясь научными исследованиями, они ведут там военно-биологическую деятельность.

В ходе военной спецоперации в руки представителей минобороны попало немало документов, позволяющих сделать вывод о том, что Украина является своего рода полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

В качестве примера можно привести имеющиеся у Следственного комитета РФ данные о том, как в период с 2019-го по 2021 год в лаборатории города Мерефа Харьковской области американцы (с разрешения украинских властей) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

Как отмечает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, западные фармацевтические компании, работая в нарушение общепринятых норм, серьёзно сокращают затраты и получают значительные конкурентные преимущества.

Под эгидой лидеров Демократической партии США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета Штатов, утверждает Кириллов. Под гарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды

Клинтонов,

Рокфеллеров,

Сороса,

Байдена.

Минобороны заявляет о готовящихся на Украине провокациях с использованием оружия массового поражения по "сирийскому сценарию". Таким образом Запад постарается дискредитировать Россию и отвлечь внимание от наступательной военно-биологической программы США, нацеленной на формирование управляемых эпидемий на отдельных территориях.

США и НАТО не могут без фанатизма

Третья мировая война

На Западе немало безбашенных политиканов, мыслящих категориями "победы в холодной войне" и торжества американской "демократии", которая в условиях однополярного мира выродилась в тоталитаризм международного масштаба. Вопрос в том, как далеко они готовы пойти в защите нежданно свалившегося на них после распада СССР "счастья" в виде мирового господства. Ведь Россия — всё ещё влиятельная держава с ядерным оружием, обширной территорией и огромными природными ресурсами.

На слушаниях в конгрессе директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс, как бы извиняясь, заявила:

"Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны".

Хэйнс предположила, что Россия не пойдёт на применение ядерного оружия вне ситуации "экзистенциальной угрозы", но может посчитать такой вовлечение НАТО в конфликт.

Сегодня всё труднее становится отделить страны НАТО от войны на Украине: войска туда они ещё не отправили, но в остальном весь набор военных мер налицо.

Политолог Йоханнес Фарвик из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге считает неоправданным риском оказание военной помощи Украине в надежде, что Россия отступит от своих целей. Современные системы вооружений сложны, они требуют обучения и материально-технической поддержки. Глупо думать, что после отправки оружия больше не придётся с ним иметь дела. Сложно представить, что ядерная держава смирится с поражением в ситуации, когда она борется за свои жизненно важные интересы.

К теме ядерной войны на днях обратился глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, увидевший в действиях НАТО все признаки вовлечения в войну против России. Хоть она и не объявлена, но всем очевидно, что украинские нацбаты и ВСУ — это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые "нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений".

По мнению Рогозина, в ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, но доводить до этого не хотелось бы по понятным причинам.

Проблема в том, что из-за фанатизма Запада специальная военная операция вышла далеко за рамки её первоначального смысла и стала войной за право России существовать как единое и независимое государство.