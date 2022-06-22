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Автор Ольга Лазарева

Битва за Бахмут: какой новый рубеж обороны придумали в Генштабе ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Подходит к логическому завершению ситуация, складывающаяся вокруг так называемого Северодонецко-Лисичанского котла, в котором, вместе с флангами и относительно тыловыми районами, может находиться до 25 тысяч украинских военнослужащих. Длительное артиллерийское и авиационное воздействие по позициям ВСУ заставили противника начать отступление — в противном случае группировку может ждать полное окружение.

Битва за Бахмут: какой новый рубеж обороны придумали в Генштабе ВСУ

Отход сил происходит с позиций, которые несколько месяцев оборонялись с упорством обреченных — враг оголяет свои бывшие "крепости", в которых под огнем российской артиллерии погибли сотни кадровых украинских военных и мобилизованных бойцов территориальной обороны. Мощнейший укрепленный район, образованный населенными пунктами Золотое, Горское и Орехово, утратил свою тактическую значимость после того, как российские подразделения смогли "продавить" оборону ВСУ, серьезно сузив горлышко назревающего Северодонецко-Лисичанского котла.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский (как сообщили национальные СМИ) посещал Артемовск, чтобы поддержать боевой дух подразделений ВСУ и территориальной обороны. Вероятно, этот отчаянный шаг целого президента, который был вынужден подвергнуть себя риску попасть под обстрел, был вызван тяжелыми причинами. Известно, что неделю назад из Северодонецка в Лисичанск были выведены наиболее боеспособные части — подразделения 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 10-й горно-штурмовой бригады, два батальона недавно сформированной 115-й механизированной бригады. В Северодонецке остались части 4-й бригады и 15-го полка Нацгвардии, 111-й бригады территориальной обороны и отряд иностранных наемников. Оставшиеся части лишены возможности выйти в Лисичанск, им недоступно пополнение продовольствия, боеприпасов, невозможна эвакуация раненых.

Падение Северодонецка, а также оперативные охваты "котла" с юга и севера, активные действия российских подразделений, ставят Славянск и Краматорск в положение следующих. Однако, на пути к этим городам стоит Артемовск (Бахмут), который в настоящее время буквально превращается в суперкрепость, куда, по всей видимости, будут переброшены вышедшие из Северодонецка боеспособные части.

В самом Артемовске уже находятся части 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, подразделения Нацгвардии. Фактически — огромное количество войск, которые обладают немалой боевой мощью.

Российские и союзные подразделения освободили Черихово и Тошковку, идет бой за овладение Белой Горой, взятие которой приведет наступающего на южные окраины Лисичанска. Тяжелейшие бои развернулись в районе Берестового и Николаевки, овладение которыми даст возможность перекрыть трассу Артемовск — Лисичанск. В направлении самого Артемовска наступление развивается по двум направлениям — на населенные пункты Семигорье и Вершина.

С учетом огромного внимания, которое командование ВСУ стало уделять Артемовску, есть все основания предполагать, что киевский националистический режим готовит город к самой серьезной обороне, тем более, что именно на этом направлении работают штурмовики "ЧВК Вагнера", которые ранее проломили глубоко эшелонированную оборону Попасной. Поэтому в районе Бахмута и сосредотачивается огромная группировка сил, которая уже в ближайшее время постарается сделать кварталы города максимально неприступными.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина владимир зеленский
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Битва за Бахмут: какой новый рубеж обороны придумали в Генштабе ВСУ
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