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Автор Ольга Лазарева

Эксперты оценили количество казаков, воюющих на Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов заявил, что в российской спецоперации на Украине участвуют по меньшей мере 1,5 тысячи казаков из разных регионов России.

Эксперты оценили количество казаков, воюющих на Донбассе

По словам Власова, с 2014 года представители казачьего сообщества принимают участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской республик.

"Из казаков-добровольцев сформированы подразделения, которые приступили к выполнению боевых задач. Буквально на днях Кубанским казачьим войском сформирован очередной отряд численностью 400 казаков", — заявил Власов.

Помимо этого, ряд казаков-добровольцев сейчас проходят подготовку и готовы при необходимости отправится в зону боевых действий. В ближайшее время будет сформирован отряд из 400 желающих присоединиться к проведению российской спецоперации.

Власов также напомнил, что Кубанское казачье войско является единственным в стране, которое ежегодно проводит военно-полевые сборы. Благодаря этой подготовке казаки способы выполнять боевые задачи.

Ранее родственники погибших казаков-добровольцев получили ордена "За Веру, Кубань и Отечество" первой степени. Александр Власов отметил, что новость о гибели казаков войсковое общество восприняло с большой скорбью. Во время торжественной церемонии вручения наград было озвучено предложение увековечить память павших бойцов и возвести мемориал казакам в Краснодаре.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что задолго до начала спецоперации около 2 тыс. казаков ушли добровольцами в мотострелковые, танковые, инженерные и другие подразделения и поступили на контрактную службу.

"В целом на сегодняшний день в Донбассе и на Украине находится более пяти тысяч казаков", — отмечает атаман Долуда.

Журналист Андрей Медведев ранее заявил, что в военной операции принимают участие сразу четыре российских казачьих подразделения — "Дон", "Кубань", "Таврида" и начавший формироваться в мае отряд "Ермак".

Однако экспертное сообщество, которое весной серьезно раскритиковало казачье войско за нежелание принимать участие в российской спецоперации, утверждает, что такого количества казаков на передовой никто не видел. Военный эксперт, публицист Алексей Суконкин уверен, что если бы на фронте находились около 5 тысяч казаков из разных объединений, то всем бы это было достоверно известно.

"Никакие другие подразделения казаков на переднем крае не светились — об этом в голос говорят все военные, которым задавался вопрос, видели ли они казачьи подразделения в боевых операциях. Конечно, у казаков и на это есть заготовленный для СМИ ответ, мол, "просто об этом они не трубят на каждом углу, а делают свое дело". Но простите, так не бывает. Либо эти люди есть, либо их нет", — замечает Суконкин.

Эксперт отметил, что заявленная Власовым и Долудой информация никак не соответствует тем сведениям, которые поступают непосредственно с территории проведения спецоперации. Это говорит о том, что внутри казачьего войска отсутствует единый центр принятия решений и информирования, поскольку данные, поступающие в прессу от разных атаманов сильно разнятся.

"Из всего перечисленного в боях с украинским нацизмом принимают участие штатный 6-й полк Народной милиции ЛНР имени Платова, и отряд "Дон" имени архистратига Михаила. В 6-м полку есть некоторое количество казаков, да в отряде "Дон" сотня. Всего, наверное, человек пятьсот", — говорит Алексей Суконкин.

Пятитысячная казачья армия, о которой говорит Долуда, не может находиться в Донбассе в тайне от всех, даже если эти подразделения рассредоточены по зоне боевых действий, уверен Суконкин.

"Где эти пять с лишним тысяч человек? На каком участке фронта? С какими военными подразделениями они взаимодействуют? Какой общевойсковой командир ставит им боевые задачи? Кто обеспечивает снабжение по всем видам материально-технического обеспечения?" — интересуется эксперт.

При этом казаки продолжают активно участвовать в развлекательных мероприятиях — устраивают фестивали, выступления казачьих хоров и показательные бои шашкой. Несмотря на многочисленность российского войскового сообщества, лишь единицы проявили подлинный патриотизм и отправились на защиту жителей Донбасса, вместо того, чтобы осваивать государственный бюджет.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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