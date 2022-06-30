Военный эксперт: главная битва будет не за Киев, а за Одессу

Почему страны НАТО считают, что во время российской спецоперации главной битвой будет сражение не за Киев, а за Одессу; каковы слабые места военно-морских сил России, и какое вооружение готовится для нашего флота, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

— На Украине скоро заговорят наши военно-морские силы, потому что наиболее важная с точки зрения НАТО битва — это битва не за Киев, а за Одессу: именно благодаря Одессе удаётся поддерживать связь с внешним миром. Теоретически, сейчас всё блокировано нашими кораблями.

Плохая новость — беспилотные малые корабли, способные перемещаться на 110 км при помощи аккумуляторной батареи. Они могут взорвать наши корабли.

Управляют такими средствами обученные в США украинские операторы. Подобные плавсредства тяжело засечь: они небольшие, но несут до 60 кг тротила или взрывчатки в тротиловом эквиваленте, мало возвышаются над уровнем воды. Корпус из композиционных материалов, плохо засекается радиолокационными средствами. В связи с этим россиянам необходимо развивать флот Азовского моря и Каспия. О серьёзных средствах в Черноморской акватории и на Северном флоте и так хорошо известно.

На Каспии у нас работают:

МРК "Буян-М" (малый ракетный корабль),

МАК "Буян" (малый артиллерийский корабль).

МРК стал неприятной неожиданностью для наших оппонентов во время Сирийской войны, когда из акватории у наших берегов были запущены ракеты "Калибр", и они попали в цель за 1500 км от места пуска по территории Сирии, при точности 3 метра, что было невозможно для советских ракет. "Буян" имеет водоизмещение 500 тонн, а "Буян-М" — 950 тонн.

МРК "Буян-М" американцы сравнивают с эсминцами типа "Арли Берк" и ракетными крейсерами "Тикондерога". "Буян-М" несёт серьёзное вооружение, включая РСЗО МС-73 "Град". Есть "Гибка" — ракетный комплекс с ПЗРК "Иглой" и боекомплектом на 16 ЗУР (зенитная управляемая ракета). Есть у него и пушки АК-632 "Дуэт", спаренные стволы с высокой скорострельностью и малой радиолокационной заметностью. "Дуэт" стоит на "Буяне".

"Буян-М" тоже обладает высокой скорострельностью — до 10 тысяч выстрелов в минуту. В среднем — 4-5 тысяч выстрелов в минуту с отсечкой очередей по 200 выстрелов; если больше 200 выстрелов, то автомат сам прерывает пушку на 5-6 секунд для охлаждения. Достаточно серьёзное оружие для малого корабля.

Важно, что проект "Буян" — это проект "на вырост". Он не останавливается на классе ракетных канонерок, а идёт дальше. Потому что у нас "выходят на пенсию" проекты 1124 и 1124 М ("Альбатрос"). "Буян-М" является платформой для создания более серьёзного корабля для походов, способного выдержать морской бой с противником, обладающим бронированным корпусом.

Для замены "Альбатроса" (проект 1124, 1124М) создаётся обновленный "Каракурт". "Каракурт" был ракетным катером. Два года назад решили создать серьёзный фрегат "Каракурт", который вобрал бы в себя возможности доработанного "Буяна-М" и малого плавсредства "Каракурт".

Мы строим эффективные малые флотилии, наделённые страшным оружием, которого не постеснялся бы и американский крейсер "Тикондерога".