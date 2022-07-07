Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией

Что изменилось в схемах воровства государственных средств, выделяемых на обустройство регионов РФ, которые всегда интересовали их жителей, правоохранительные органы и СМИ. И какие схемы хищения и вывода денег за рубеж на счета иностранных банков, от швейцарских до турецких, были использованы мэром Грозного Бисланом Гантамировым и его "бизнес-партнёрами" в конце "лихих 90-х"?

Об этом рассказал нашему изданию бывший следователь по особо важным делам Генеральной Прокуратуры РФ, глава следственной группы, которая расследовала хищение бюджетных средств, выделяемых на восстановление столицы Чеченской республики, Николай Васильевич Волков.

— Я знаю, что Вы, Николай Васильевич, вели дело о хищении государственных средств, выделяемых на восстановление Чеченской Республики, по которому проходил мэр Грозного — Бислан Гантамиров. Насколько легко было Вам его вести, и в чем были трудности, с которыми Вам пришлось столкнуться? И была ли Военная Чеченская Кампания источником обогащения и некоторых других чиновников, в том числе, из высшей власти России?

— Меня, как следователя, интересовало чисто уголовное дело, а конкретно — поиск доказательств виновности либо невиновности того или иного фигуранта дела. Политический же аспект меня не затрагивал, да, по сути, его и не было к тому времени.

— Как Вы считаете, что давало возможность обогатиться мэру Грозного Гантамирову, который в 1996 году был приговорён к лишению свободы на шесть лет за хищение 57 миллиардов рублей, выделенных на восстановление Чечни? Тем более, как мне рассказывали Ваши старшие коллеги по работе в Генеральной Прокуратуре РФ, посадить Беслана Гантамирова удалось с большим трудом?

— Причина всех хищений и во все времена одна — это бесконтрольность, авторитарность в управлении финансовыми потоками, злоупотребление властью.

Во первых, Гантамиров был задержан в 1996 г., а осуждён — в апреле 1999 г., сумма доказанного хищения была раза в два меньшей. А если мы посмотрим историю до наших дней, то увидим, сколько чиновников такого уровня (градоначальников), начиная от Сахалина и кончая Калининградом, было посажено. Особенно мэров городов, в руках которых находились отпускаемые из госбюджета средства на развитие их городов, регионов, областей и так далее.

В той же Чеченской республике ещё до мэрства Гантамирова, как Вы знаете, прокатилась волна фальшивых "чеченских авизо". Всё это можно охарактеризовать простой русской поговоркой: "Пусти козла в огород".

— Примерно, какие средства прошли через руки мэра Грозного Гантамирова?

— Знаю, что несколько миллиардов. Если говорить о Грозном, в то время, в конце девяностых годов прошлого века, много бюджетных средств шло на восстановление разрушенного, как Грозного, так и других районов Чеченской Республики. Российская Федерация выделяла огромные средства на их восстановление.

— А сама первая фаза боевых действий в Чечне способствовала списанию федеральных средств на воссоздание объектов, пострадавших от военных действий?

— Скажем так, это событие являлось серьёзным фактором, осложнявшим расследование. Было очень сложно каким-то образом отследить, потрачены ли деньги из Государственного Бюджета РФ на какие-то восстановительные работы, как жилых, так и других объектов городов Чечни. В связи с тем, что их сегодня построили, а завтра из-за военных действий, скажем, в Грозном, они же оказываются уже разрушенными, и перед нами встаёт вопрос, а был или не был построен данный объект.

Сложность этого дела заключалась в том, что документация не велась как следует, в связи с чем получить документацию в военных условиях было очень сложно. И поэтому доказательная база о хищениях собиралась нашей бригадой по крупицам.

Возникала ещё одна сложность: деньги, выделенные на восстановление Чеченской Республики, выводились в зарубежные банки, и получить информацию о них было непросто.

— Вам лично приходилось, выезжать из России, чтобы получить информацию о тех деньгах, что были выделены на восстановление Грозного и Чеченской республики?

— Да, в целях ускорения доказательственного процесса приходилось вылетать, в частности, в Швейцарию, на Кипр, в Эстонию, чтобы быстрее получить банковские документы.

— Охотно или нет банки зарубежных стран предоставляли Вам сведения об интересующих Вас счетах и тех, кто был их отправителями?

— "Дружественные" тогда ещё страны предоставляли интересующую нас информацию весьма охотно, согласно международным договорам. Хотя, Турция на наши запросы, в то время не отреагировала. Но, тем не менее, что-то нам удалось буквально по крупицам собрать.

— Что именно и как Вам, Николай Васильевич, удалось обнаружить в "деле Бислана Гантамирова"?

— Обычная следственная работа — запросы, выемки документов, допрос свидетелей, как во всяком уголовном деле. Мы провели ряд ревизий по ходу этого дела, а также ряд экспертиз. И нам еще предстояло доказать, что деньги, якобы потраченные на восстановление инфраструктуры Грозного в виде его жилых домов и государственных учреждений, оказывались на счетах банков зарубежных стран.

— Что Вам конкретно удалось изъять и в каких суммах, и какую доказательную базу Вы представили?

— Хранившиеся на счетах обвиняемых денежные средства были арестованы и в России, и за рубежом. А банковские документы подтверждали происхождение этих средств, и их назначение не касалось восстановительных работ в Республике.

— Извините, поясните свою мысль. Документация по восстановительным работам в Грозном не велась нормально преднамеренно, или из-за военных действий её не успевали вести? Или с этими отчётными документами о строительстве Грозного работали люди Гантамирова, тоже нагревшие на них свои руки, и, если второе, назовите, пожалуйста, их имена? Ведь до того, как стать мэром Грозного, Гантамиров с января 1995 года занимал должность заместителя руководителя Территориального Управления Федеральных Органов исполнительной власти в Чеченской Республике и мог обрасти связями в надзирающих органах правопорядка своей республики.

— Это были близкие ему люди, его подчинённые. В основном, с чеченскими фамилиями, но одного по фамилии Голод (его мы задержали на Украине). Он отвечал за переводы средств в зарубежные банки.

— Николай Васильевич, а кто выделял бюджетные средства в Чечню и как, всё же, шёл их вывоз через банковские структуры, или здесь всё делалось через своих коммерсантов в Чечне, которые якобы хотели помочь её восстановлению?

— Бюджетные средства идут, как им полагается: Минфин России — Минфин Республики и далее, в соответствии с бюджетом Республики, на конкретные нужды.

— А те, кто сидели в Москве в высоких правительственных кабинетах РФ, могли за выделение денег на якобы восстановительные работы в Чечне получить свой откат, или дележка денег происходила между местными чеченскими властями?

— Нет. Это была не та сделка, чтобы давать кому-то в Москве ещё и откат. Это были обычные плановые переводы. Допустим, что бюджет составляется на три года, тогда он составлялся на год, и конкретно на Чечню, или Кавказский регион, а на город выделялись свои средства, которые переводились, как в нашем случае, в Грозный, и местные власти распределяли эти средства.

— Вы допускаете связь между чеченскими террористами и некоторыми князьями районов и городов Чеченской Республики, ведь местные власти могли знать, что боевики планируют теракт, и могли списать на то, что было взорвано, крупные суммы денег?

— Если Вы имеете в виду наше дело, то я должен сказать, что у нас были чисто финансовые вопросы. Военными делами занимались соответствующие структуры.

— Но не мог же один мэр Грозного, Беслан Гантамиров, так опустошить казну своего города, видимо, у него могли быть подельщики, и если да, то какие схемы здесь срабатывали?

— Да, Вы правы. Он был не один, у него была целая группа, одного я уже назвал — из Украины по фамилии Голод (конечно, он-то не голодал и тогда). Этот господин Голод, как гражданин Украины, помогал Беслану переводить деньги со счетов одного банка на счета в другом.

— А куда Аркадий Голод, помогавший Гантамирову, переводил государственные средства?

— В основном, он переводил деньги в оффшорные компании, которые располагались на Кипре, в Прибалтийских странах. Им были осуществлены переводы на счета в банки Швейцарии, были также деньги отправлены и в банки Турции.

— А много ли денег, выделенных из Государственного Бюджета России, было переведено в Банки этих стран мэром Грозного Бесланом Гантамировым и Аркадием Голодом?

— Суммы исчислялись миллиардами тех ещё рублей,

это была обыкновенная финансовая афера. Главной сложностью расследования были ещё имевшие место военные действия, поэтому сложно было доказывать, что не был, не то что разрушен, а и построен объект в городе, на который списали какие-то деньги, выделенные из государственного бюджета РФ.

— А в чём была сложность выемки документации?

— Мы не знали, где их искать. Разруха же кругом, многие банки разрушены, люди разбежались по стране и т. д.

— Не странен ли "кульбит" Гантамирова: с 1991 по 1992 год он поддерживает Джохара Дудаева, а в 1993 году является начальником вооружённых сил Надтеречного района Чечни и входит в Грозный вместе с Автурхановым, чья танковая атака на Грозный в 1994 году помогла поднять рейтинг Д. Дудаева, который упал даже среди будущих полевых командиров боевиков до нуля?

— Герой известного фильма Мотыля "Белое солнце пустыни" Федор Сухов говорил, что Восток — дело тонкое, а я скажу Вам: Кавказ — дело тонкое! И, будучи амнистированным, Гантамиров вновь вернулся на руководящие должности в Республике.

— И приговор, всё же, состоялся…

— Значит, нам кое-что, всё же, удалось. А потом, мы чувствовали большую поддержку как со стороны руководства Следственного управления ГП, так и самой Генпрокуратуры. И если суд вынес обвинительный приговор, который остался в силе, значит, мы смогли что-то доказать.

— Получить всего шесть лет лишения свободы — это разве не насмешка над правосудием?

— Ну, шесть лет — тоже не мало… И потом, согласитесь, человек имел определённые заслуги перед страной, три года реально провел в тюрьме.

— А кто пробил ему такую "хлебную" должность? Ведь Автурханова, как писал начальник СБП РФ А. Коржаков в своей книге "Борис Ельцин от рассвета до заката", привёз глава Администрации Президента РФ Филатов?

— Мы в такие "детали" не ввязывались.

— А много ли объектов, отстроенных в Грозном, было списано, и как же Вам удалось доказать "левое" списание денег из Государственного Бюджета РФ?

— Трудно сказать. Сохранились отдельные документы, подтверждавшие нецелевой расход и восстановительные работы, осмотры, показания свидетелей, аэровидеосъёмка.

— А что из себя представляли те свидетели по его делу, которых Вам, Николай Васильевич, удалось собрать?

— Свидетелями были работники мэрии, банковские и бухгалтерские работники, строители...

— И какие они дали показания?

— Они отвечали, что выполняли указания мэра города

— Значит, деньги со счетов мэрии Грозного просто уходили на счета банков?

— Да, деньги поступают на счёт мэрии, потом Гантамиров заключает договор с какой-то фирмой на восстановление какого-то объекта в Грозном, и мэр за эту работу переводит деньги на счета исполнителей работ, в том числе, и за границу. Вот так и строится эта схема. Там были десятки таких фирм, с которыми договоры фактически не заключались, а сами работы не выполнялись. А деньги из госбюджета за несделанную работу уходили.

И у нас в России, поверьте мне, всё происходит так же: заключается фиктивный договор, деньги уходят на счета так называемых контрагентов, потом они разлетаются в разные стороны, обналичиваются и уходят. Если бы он сразу же присвоил все деньги, это бросилось бы в глаза, и всё стало бы очевидно. Какая-то часть чеченской столицы восстанавливалась, а восстановление других каких-то объектов не было подтверждено.

— А какой процент восстановления столицы Чеченской республики не был подтверждён, и как Вам это удалось узнать? Военные или сотрудники ФСБ Вам помогали в расследовании?

— Это мне сейчас сложно вспомнить, и к тому же, Вы, учтите, что не один Грозный подлежал восстановлению. Приезжали какие-то и федеральные организации, которые работали напрямую по восстановлению Чеченской республики. Это были обычные строительные или ещё какие-то организации.

— Кстати, на канале НТВ в передаче И. Зайцевой "Без галстука" Гантамиров намекнул, что Грозный в 1995 году был сдан после короткого боя боевикам Басаева. На этом военные с правительством России погрели руки, а всё скинули на него. Вы с этим его заявлением согласны?

— Я в эти военные тонкости чеченской кампании не посвящён, а война — она и есть на то война. Об этой сдаче Грозного надо было бы спросить у тогдашнего Министра обороны П. Грачева

— А его утверждение о том, что его арест и отбывание срока наказания были актом мести тех, кто был, в отличие от него, заинтересован в продолжении войны в Чечне, поскольку она была источником их доходов, а он был её противником?

— Его арестовали на основании финансовых нарушений, подтверждённых документами. Нас военно-политические и внутричеченские разборки не интересовали.

— Но, всё же, при Гантамирове в Грозном было больше разрушено или восстановлено?

— На тот момент восстановительные работы в Чеченской республике только начинались, и естественно, что большее число её зданий, особенно в Грозном, лежало в руинах. И восстановительная фаза работ в Чечне только начиналась.

— Чтобы Вам доказать воровство бюджетных средств, нужна была и техническая и оперативная помощь ФСБ РФ. Вы не могли бы, рассказать об этой стороне операции?

— Конечно. Федеральная Служба Безопасности устанавливала подлежащие проверке объекты, свидетелей, розыск подозреваемых и т. п. Наводила контакты с зарубежными представительствами.

— А в Москве после сбора доказательств вины Гантамирова Вам не чинили препятствий с его задержанием в 1996 году?

— Нет. Со стороны руководства нам была оказана только поддержка. Федеральная Служба Безопасности РФ оказывала нам оперативную поддержку. Сложность была только, как я сказал выше, с документами, поскольку сроки их получения затягивались. Ведь, пока ты напишешь правовой запрос, скажем, на Кипр, пока его переведут на греческий язык, пока он поступит к Прокурору Кипра, а тот его рассмотрит и даст добро, пройдет целая "эпоха". Вот в чём была одна из главных сложностей, ведь без документов не могли предъявить хоть какой-то эпизод хищения, или украденную какую-то сумму. Вот так мы "по зёрнышку и по копеечке" собирали, что могли.

— А примерно, сколько времени тянулось из-за всей этой волокиты Ваше следствие по этому делу?

— Как я помню, около 2 лет.

— А представитель президента Н. Кошман оказывал вам помощь, или нет?

— Нет, наша группа действовала сама по себе, не выходя на такой уровень, мы действовали через Москву.

— А как Вы, Николай Васильевич, предполагаете, почему же, имея столько счетов за рубежом, Беслан Гантамиров, не сбежал, подобно своему коллеге в 1987 году (мэру Петербурга) за рубеж? Что это было: наглость или уверенность, что заслуги перед федеральной властью его "прикроют"?

— В душе оказался патриотом. Может, он сильно любил свою малую родину — Чечню. Или думал, что к его рукам не так много прилипло, и надеялся, что ему всё спишут и простят за то, что он отстроит свой город.

Как говорят, победителей не судят. Я его как-то в Москве встретил, он подъехал на машине ко мне и спросил: как я, где я? Рассказал, что он в Краснодарском крае построил ферму, там и живет! На этом наша история и закончилась.

— А его партнер по переводу денег из Государственного Бюджета за рубеж, Аркадий Голод, был гражданином Израиля, или России, и как сложилась жизнь этого персонажа Вашего следствия?

— Голод запросил гражданство Израиля, будучи гражданином Украины, но после нашего запроса Украина нам его выдала, и мы ездили за ним в Киев. Тогдашний Генеральный Прокурор Украины выдал его нашей стороне в Россию. А получил бы он гражданство Израиля, и сейчас бы Украина нам его не выдала бы.

— Его ведь тоже, как передавали СМИ России, задержали в аэропорту Шереметьево с Гантамировым, какова была его участь?

— Ему дали шесть лет, и он их, в отличие от Гантамирова, отбыл в местах лишения свободы.

— А всё же, чьё указание было помиловать Беслана Гантамирова, и в связи с чем?

— У него были адвокаты, которые посоветовали ему написать прошение о помиловании за те заслуги, которые он получил во время первой Чеченской войны. Он воевал на стороне России, видимо, эти его заслуги учёл Президент России.

А Голоду и ещё шестерым подельщикам Гантамирова дали свои сроки, которые они все и отбыли в местах лишения свободы.