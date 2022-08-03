Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину

Военный эксперт специально для Pravda.Ru анализирует новые западные поставки вооружения Украине.

Вооружение для Украины из Германии

Правительство ФРГ намерено поставить киевской хунте

30 зенитных самоходных установок Gepard,

систему ПВО IRIS-T,

три РСЗО Mars,

22 грузовика,

80 пикапов.

История с немецкими ЗСУ, снабжёнными 35-мм автоматическими пушками Oerlikon (Эрликон) GDF под унитарный снаряд 35х228 мм, любопытна по ряду критериев.

Во-первых, Германия собирается произвести поставку аж с апреля текущего года, но никак не соберётся, ибо боеприпасы для новой техники производит Швейцария. Во-вторых, встаёт вопрос, насколько данная техника вообще в кондиции. Дело в том, что все 50 единиц Gepard, подлежащих отправке на восток, надо ещё расконсервировать. Все они находились в режиме длительного хранения, так как не нашли сбыта. Вообще-то, немцы три десятилетия подряд пытались продать своих "хищников" третьим странам, но те как-то не выразили интерес. Вот и осталось детище немецкой "оборонки" на складах.

И тут стоит всё-таки сказать, что Берлин, похоже, максимально сопротивляется эскалации конфликта. Так, он фактически запретил Испании поставку танков Leopard 2A4. Ну а зенитные Gepard мало годятся для ведения наступательных действий.

Что поставляет Украине Польша?

Иначе ведёт себя Варшава.

PT-91 Twardy

Около 230 единиц польских танков PT-91 Twardy якобы уже прибыли на Украину. Тем не менее неумеренная радость киевских нацистов вряд ли оправдана.

Во-первых, с начала спецоперации Киеву уже было поставлено не менее 200 единиц бывшей советской бронетехники, оставшейся у стран так называемой "вышеградской четвёрки". Между тем, на конец июля боевые потери танков и прочих бронекатов у Незалежной составляют более 4140 единиц из заявленных на начало конфликта 3200. В то же время польский танк — не более, чем глубокая модернизация лицензионной версии советского танка Т-72 "Урал". Доработанная поляками боевая машина обладает новой системой управления огня (польская СКО-4М "Драва"), антилазерными средствами постановки аэрозольной завесы класса российской "Шторы" и активной одно- или двухслойной бронёй, а также натовской системой радиосвязи. Военные эксперты полагают, что этот танк вполне достойно показал бы себя на поле боя… в конце 80-х годов прошлого столетия, то есть около сорока лет назад.

Однако все эти инновации, придуманные польским Центром исследования и проектирования механизмов и Войсковым институтом вооружения и техники, не превращают танк даже в подобие Т-90 и, тем более, "Арматы". Подобно американскому "Абрамсу", он выполнен из тяжёлой стали, поэтому не способен на столь же быстрое маневрирование, как российские бронекаты. Более того, даже сами польские военные не считают его ровней даже уже слегка возрастному нашему Т-72Б3М.

Боевая машина "Горилла"

Именно поэтому уже много лет назад они взялись за разработку новой боевой машины с поэтичным названием… "Горилла". По замыслу польских инженеров, у этого их создания должно было быть всё то, чего так не хватает Twardy — от защиты от электромагнитного излучения до керамической плитки от кумулятивных снарядов. Но вот беда: годы идут, а "Гориллы" всё нет. Потому что у Варшавы не хватает ни средств, ни технических возможностей на создание своего бронечуда, ну а Вашингтон явно в нём не заинтересован. Так что вряд ли РТ-91 справится там, где потерпели фиаско более новые украинские танки — в лучшем случае продлит агонию нацистского режима на неделю-другую.

Любопытно, что, помимо явно устаревших Twardy, у Варшавы есть вполне современные немецкие Leopard 2 в количестве 247 единиц, но почему-то их польские друзья укронацистов не стремятся поставлять на восток.

Франция более щедра

САУ CAESAR

А вот французы гонят на Украину ещё шесть САУ CAESAR, самоходный аналог буксируемого орудия TRF1. Они были обещаны карателям лично президентом Франции в ходе его достопамятного визита в Киев в сопровождении с другими евродеятелями.

Дальность такой 155 мм гаубицы составляет 42 километра. Управление огнём ведётся в автоматическом режиме при помощи прицельной группы SIGMA 30, использующей французскую спутниковую систему NAVSTAR. Развёртывание на позиции происходит за четыре минуты, переход в походное состояние — примерно за две. При орудии есть боекомплект из 18 активно-реактивных снарядов с автоматической подачей на лоток заряжания. Использование поршневого, а не клинового затвора значительно упрощает эксплуатацию гаубицы.

Это действительно грозное оружие, которое французы поставляют, в том числе, и за рубеж —

в Индию,

Индонезию,

Ливан,

Катар,

Данию,

Малайзию,

Чехию,

Саудовскую Аравию

и Вьетнам.

Но у самих французов было не более 76 единиц дорогостоящих орудий, и поставить более того, что уже привезено в зону конфликта, они вряд ли в состоянии, то есть 12 орудий — это предел. Но и из этой дюжины шесть, напомню, лишь обещаны, а довезти их до линии фронта только предстоит. Да и захотят ли французы бросать на распыл, гибнущему режиму, столь дорогую технику? Напомним, что на рынке одно такое орудие стоит не менее семи миллионов.

Зачем же французы вообще поставляют свой CAESAR на Украину? Чтобы навредить России? Конечно, с одной стороны, на начало спецоперации они, как и в Ливии, надеялись принять участие в разделе украинского пирога после окончательного воцарения западного протектората над Незалежной. Но есть и другие причины.

Похоже, и сам Париж, и его многочисленные заказчики позарез хотят испытать свою чудо-пушку в настоящих боевых условиях. И Украина — это действительно идеальный театр военных действий.

А что? Транспортное плечо короткое — не надо тащить пушку через полмира. Проследить за результативностью стрельбы тоже достаточно просто.

Есть и ещё одно — правда косвенное — доказательство того, что гаубицу используют именно в тестовом режиме. Когда украинские военные продали нашим военным два таких орудия, по некоторым сведениям, выяснилось, что современной системой наведения они не обладают. Вместо этого на орудие была поставлена старая прицельная оптико-лазерная система образца 1985 года. То есть вести артиллерийские высокоточные дуэли с той же "Малкой" или "Мстой-С", не говоря уже о САУ 2С35 "Коалиция-СВ", французскому CAESAR украинского разлива не под силу. А вот терроризировать мирное население и тем самым способствовать продажам — в самый раз.

Россия отвечает на глобальный вызов сил зла

Получается, Россия опять должна отвечать на глобальный вызов сил зла, накатывающихся на неё с Запада. Уже всё громче звучит мнение, что Украина стала для Запада тем, чем в своё время был Афганистан для Советского Союза. Несмотря на громкие заявления, новая военная доктрина НАТО, принятая на Мадридской конференции, оказалась мёртворождённой. О каком охвате России, и уж тем паче Китая, можно говорить, когда союзники по альянсу не в состоянии договориться между собой?

Так, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок прямо заявила Канаде, что если, мол, та не вернёт турбину "Газпрому", то Берлин полностью прекратит военную помощь Киеву. Об этом сообщила канадская газета Globe and Mail.

А президент Венгрии Виктор Орбан пошёл ещё дальше. В эфире Kossuth Radio он сообщил, что касательно конфликта на Украине военная стратегия НАТО вообще не работает. Согласитесь, что подобные слова, на пятом месяце спецоперации, звучат, как окончательный приговор. Причём не только укронацистам, которые скоро останутся без всякой поддержки, с глазу на глаз с российской армией, но и относительно дальнейшего существования западного военного блока.

В геополитике существует одна древняя истина: проигравший инициативу никогда не сохраняет свои первоначальные позиции.

Это означает, что НАТО и стоящим за ним США не удастся вернуться к довоенному статусу кво. Блоку грозит развал и хаос, сопоставимый с тем, через который прошла советская зона в лихие 90-е. И самое интересное, что главным бенефициаром процесса окажется Россия, на которую утративший чувство реальности Запад решил напасть.

Даже если применить простое правило зеркальной симметрии, Западу потребуется не менее четверти века, чтобы возродиться из пепла.

Хотя механический перенос наших реалий на западную почву вряд ли применим: качество человеческого материала в той части света гораздо хуже, чем у нас. Ну не привыкли граждане и подданные западных государств к лишениям и режиму выживания. Да и иммиграционная нагрузка у них зашкаливает. Так что, скорее всего, их кризис продлится около полувека. Если вообще когда-то закончится.

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