Ветеран внешней разведки: самым ценным нашим агентом в США был Клаус Фукс

Среди подразделений госбезопасности 1-го главного управления КГБ было Управление Т — научно-техническая разведка (НТР). Почему нашей стране пришлось создать эту службу, и кто помог СССР добыть секреты атомной бомбы, рассказал капитан 1-го ранга в отставке, ветеран внешней разведки, историк спецслужб Анатолий Максимов.

— Анатолий Борисович, как высоко ценилась информация, добываемая сотрудниками НТР?

— Председатель КГБ В. А. Крючков сказал: "Это была самая рентабельная организация Союза".

— Говорят, что практически все научные и технические достижения СССР оказались возможны благодаря отечественной НТР. Это так?

— Такая постановка вопроса дискредитирует великих учёных и специалистов, которые в нашей стране создали атомную бомбу и разработали космическую программу! Разведка ничего сама не делала, она помогала в создании этих изысканий.

Нашу страну ещё со времен Ивана Грозного не допускали к техническим новинкам. Англия и Франция ещё тогда запрещали своим гражданам передавать их технические достижения России.

Потому что Россия, по их мнению, не имела права на существование. Сегодня на Западе говорят, что территория России — это "трофейное пространство с хорошей рабской силой". Ведь российская государственность "не вписывается в западную демократию".

Нашу страну лишали права быть участником научно-технического труда. Поэтому не мы сами придумали научно-техническую разведку, а нашу страну принудили к её появлению.

— Когда возникла у СССР необходимость иметь атомную бомбу и как началась добыча материалов о её изготовлении?

— Тогда во главе НТР стоял Леонид Романович Квасников, человек с хорошим инженерным образованием, разбиравшийся в ядерной физике и обладающий предвиденьем. Он занимался боеприпасами. Вернадский в середине ХIХ века предположил, что в атомах находится сила, которая страшна по мощности взрыва. Леонид Романович начал отслеживать материалы, связанные с ядерной физикой. Он полагал, что будет создано новое взрывчатое вещество. Разведка — коллективный труд.

Квасников ещё до войны разослал в резидентуры ведущих в техническом плане западных стран ориентировку для отслеживания работы физиков-ядерщиков. Потому что к концу 1930-х годов из западной печати исчезли упоминания о работе физиков-ядерщиков, и это навело его на мысль о том, что за таким фактом что-то кроется.

Первая информация о работе над атомной бомбой была прислана из Лондона. Там в 1940–1946 годы работал советский разведчик Барковский, ему от "кембриджской пятерки" поступила информация. Затем была найдена у офицера записная книжка с данными о ядерной физике, информация на эту тему стала поступать из других источников. В частности, физик Г. Флеров из окопов дважды писал Сталину. Информация о создании атомной бомбы на Западе поступала, когда немцы были под Москвой в 1941 году, и тогда было не до атомной бомбы. Но И. В. Сталин дал команду внимательно отслеживать эту информацию. Все сведения сошлись в конце 1941 года, а в марте 1942 года уже заработала лаборатория по атомной проблеме. Я знал тех, кто имел отношение к получению атомных материалов. Квасников принимал меня на работу, Барковский курировал в Центре, а потом на кафедре разведки, а с Яцковым мы вместе работали.

Все они подчёркивали, что не разведка делала атомную бомбу СССР, а учёные СССР. Разведка же помогала сохранить материальные ценности и ускорить её создание.

— А в США, которые создали первую атомную бомбу, кто был в Манхэттенском проекте более ценным агентом разведки?

— У них работало 12 нобелевских лауреатов. Самым ценным нашим агентом в США при создании атомной бомбы был Клаус Фукс. Генерал Гросс нарезал 12 секторов, которые между собой не общались. Это было похоже на наши "шарашки", которые создал Л. Берия. Те, кто в них был, говорят: это было счастье, авиаторы с авиаторами не на бумаге общались, а лично обсуждали какие-то вопросы, это был коллективный труд. А в США общение секторов было запрещено, но Клаус Фукс был такого уровня:

физик,

математик,

что его услугами были вынуждены пользоваться все 12 секторов. Точно так же случилось с военным разведчиком дезаметристом Жоржем Ковалем, который окончил МХТИ (Московский химико-технологический институт) и хоть родился в США, работал в ГРУ СССР, был направлен в Америку под своим именем, стал служить в армии в Штатах. И как дезаметрист, стал заниматься атомной бомбой США.

Абель (Фишер) тоже сделал много в этом направлении, работал с очень важными источниками в США. А с Фуксом работал Анатолий Яцков. Также Александр Феклисов работал с Фуксом в США и по его возвращении в Англию, с 1945 по 1950 год.

— НТР интересовала только сфера обороны или внимание уделялось и мирным технологиям?

— НТР работала по всем направлениям. Первые задачи, которые были перед ней поставлены в 1925 году, четко сформулированы: "Повышение индустриальной мощи Советского Союза для создания военной промышленности". И параллельно всё время шла информация для народного хозяйства, так называемые технологии двойного назначения.

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