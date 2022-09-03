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Автор Ольга Лазарева

Посол ЛНР рассказал, как спасали Луганск летом 2014 года

Силовые структуры » Министерство обороны

Добровольцы "ЧВК Вагнера" решали важнейшие задачи в ходе боевых действий летом 2014 года: им удалось не допустить окружения Донецка и Луганска и защитить от уничтожения молодые республики Донбасса и их население.

Посол ЛНР рассказал, как спасали Луганск летом 2014 года

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, в каком тяжелом положении находится на тот момент Луганск.

"Нас тогда отрезали от границы и украинские нацбаты были в шаге от того, чтобы задушить Луганск, который два месяца находился без питания и электроэнергии и воды. Это все сделала Украина", — подчеркнул он.

ВСУ активно пользовались превосходством в выучке, экипировке и боевой технике, в то время как ополчение Донбасса собиралось из простых людей, которые пытались защитить свою родину от карателей, отправленных новым киевским режимом.

"Наша народная милиции формировалась из шахтеров, учителей, инженеров, охотников, бывших контрактников, — вспоминает Мирошник. — Те, кто имел боевой опыт, становились руководителями подразделений, у кого было высшее образование — занимали более высокие должности, формировали батальоны и более крупные объединения. Они не имели ни денег, ни вооружения, ни продуктов питания. Они формировались абсолютно хаотично, но они смогли сделать и образовать силовые структуры, которые оказали сопротивление украинской военной машине. У нас вообще не было ничего по всей территории Луганска, области не было, ни одного воинского подразделения. Они все были ликвидированы при Ющенко".

В этих условиях появление на территории ЛНР русских добровольцев, которые впоследствии станут известны как "Группа Вагнера" или "ЧВК Вагнера", стало спасительным. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, роль добровольцев в тех событиях была "ведущей и решающей". Русские добровольцы действовали также и на территории ДНР.

"Среди добровольцев были высококвалифицированные военные, находящиеся в запасе, которые внесли огромный вклад в управление войсками и организацию боевых действий по защите от агрессии со стороны ВСУ. Безусловно, их роль была огромна", — подчеркнул эксперт.

Ключевым моментом в обороне Луганска стала битва за Луганский аэропорт (ЛАП). Как рассказывает Мирошник, ВСУ создали там форпост еще в марте 2014 года — Киев начал перебрасывать десантников из Западной Украины и боевую технику еще до официального объявления так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Киеву важно было создать плацдарм для дальнейшего продвижения, к тому же аэропорт был технически сложным сооружением, там было множество подземных ходов и хорошо укрепленных помещений.

"Я приехал в луганский аэропорт и там стояли ВСУ. Еще даже не было объявлена АТО, но воздушные гавани контролировались Киевом. Этот поток [подкреплений] прекратился в июне, когда был сбит Ил-76. Он был сбит, потому что, туда летели очередные десантники, и они туда летели точно не на блины", — рассказал Мирошник.

СБУ впоследствии заявило, что именно бойцы "ЧВК Вагнера" сбили самолет с украинскими карателями в ходе подготовки освобождения ЛАП.

В августе 2014 года в ЛНР происходили решающие боевые действия. Как вспоминает Мирошник, добровольческим отрядам удалось сделать самое важное — разорвать кольцо, которое ВСУ стягивали вокруг Луганска, и не дать отрезать республику от границы с Россией.

Финалом этой операции стал штурм Луганского аэропорта, который оставался постоянной угрозой для города. Известно, что 31 августа 2014 года в ходе атаки на аэропорт небольшой отряд "ЧВК Вагнера" смог разгромить на порядок более крупную группировку украинских десантников, взяв десятки пленных и вынудив командование ВСУ отказаться от планов нападения на Луганск.

Лишь на восьмую годовщину взятия Луганского аэропорта бойцами "ЧВК Вагнера" непосредственные участники тех событий рассказали некоторые подробности того штурма: о том, какая хитрость позволила "музыкантам" неожиданно напасть на оборонявшихся десантников, как пытались "выкурить" из подземного бункера, и как потом русских добровольцев встречали цветами всем Луганском.

В ходе начавшейся 24 февраля спецоперации в демилитаризации и денацификации Украины "ЧВК Вагнера" продолжают активно действовать в Донбассе: за минувшие шесть месяцев русские добровольцы отметились победами в Попасной и на Углегорской ТЭС, и в настоящее время принимают участие в штурме Бахмута, обеспечивая вклад в полное освобождение ДНР.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс луганск константин сивков
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