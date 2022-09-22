Обращение президента России, которое было сделано в среду, 21 сентября, на Западе продолжают рассматривать буквально под микроскопом.
Особенное внимание там приковано к заявлению, что у Москвы есть "различное оружие уничтожения" и предупреждению:
"… если территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, мы, без сомнения, будем использовать все доступные средства для защиты России и нашего народа — это не блеф".
И пока некоторые политики продолжают делать хорошую мину при плохой игре, как, например, британский министр обороны Бен Уоллес, заявивший, что "никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть, что Украина выигрывает войну", люди думающие пытаются разгадать "посыл" Владимира Путина.
Так, Sky News задался вопросом: какое ядерное оружие на самом деле есть у России и какой ущерб оно может нанести?
И вот что выяснили журналисты издания:
Для сравнения, у США — 5428, у Франции — 290, а у Великобритании — 225.
Однако эксперты издания отметили, что точное количество боеголовок и оружия неизвестно из-за секретности, связанной со стратегиями безопасности.
Второй вопрос, ответ на который искал Sky News: какую угрозу это оружие представляет для Украины и всего мира?
И вот что "накопали":
Комментируя изданию заявление российского президента, британский генерал Ричард Бэрронс сказал:
"Президент Путин поднял ставки — он начал намекать на ядерное оружие на глобальном уровне. Это означает, что имеющиеся у России межконтинентальные баллистические ракеты способны достигать от России до США и, очевидно, в Европу".
По словам Бэрронса, всего одной боеголовки мощностью от 300 до 800 килотонн в тротиловом эквиваленте "достаточно, чтобы уничтожить Вашингтон, Лондон или Париж".
"Мы должны понимать, что ставки для Украины сейчас стали глобальными. По сути, Путин дал понять, что страны Западного полушария теперь на поле боя вместе с Украиной".
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.