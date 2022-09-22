Sky News: одной российской ракеты хватит, чтобы уничтожить Лондон или Вашингтон

Обращение президента России, которое было сделано в среду, 21 сентября, на Западе продолжают рассматривать буквально под микроскопом.

Особенное внимание там приковано к заявлению, что у Москвы есть "различное оружие уничтожения" и предупреждению:

"… если территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, мы, без сомнения, будем использовать все доступные средства для защиты России и нашего народа — это не блеф".

И пока некоторые политики продолжают делать хорошую мину при плохой игре, как, например, британский министр обороны Бен Уоллес, заявивший, что "никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть, что Украина выигрывает войну", люди думающие пытаются разгадать "посыл" Владимира Путина.

Так, Sky News задался вопросом: какое ядерное оружие на самом деле есть у России и какой ущерб оно может нанести?

И вот что выяснили журналисты издания:

По данным Федерации американских учёных, у России общий запас ядерных боеголовок составляет 5977 единиц — самый большой в мире.

Для сравнения, у США — 5428, у Франции — 290, а у Великобритании — 225.

В Бюллетене учёных-атомщиков говорится, что российский арсенал включает 4447 боеголовок, из которых 1588 размещены на баллистических ракетах и на базах тяжёлых бомбардировщиков. Плюс — в резерве также находятся приблизительно 977 стратегических и 1912 нестратегических боеголовок".

Однако эксперты издания отметили, что точное количество боеголовок и оружия неизвестно из-за секретности, связанной со стратегиями безопасности.

"Мы играем с огнём"

Второй вопрос, ответ на который искал Sky News: какую угрозу это оружие представляет для Украины и всего мира?

И вот что "накопали":

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), находящиеся в распоряжении России, способны достичь и уничтожить крупные мировые города, такие как Лондон или Вашингтон.

МБР могут развивать максимальную скорость примерно через 10 минут после запуска, и одна из них, выпущенная из России, может достичь Великобритании всего за 20 минут.

Комментируя изданию заявление российского президента, британский генерал Ричард Бэрронс сказал:

"Президент Путин поднял ставки — он начал намекать на ядерное оружие на глобальном уровне. Это означает, что имеющиеся у России межконтинентальные баллистические ракеты способны достигать от России до США и, очевидно, в Европу".

По словам Бэрронса, всего одной боеголовки мощностью от 300 до 800 килотонн в тротиловом эквиваленте "достаточно, чтобы уничтожить Вашингтон, Лондон или Париж".

"Мы должны понимать, что ставки для Украины сейчас стали глобальными. По сути, Путин дал понять, что страны Западного полушария теперь на поле боя вместе с Украиной".

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