В ОДКБ с кислой миной отреагировали на частичную мобилизацию

В первой половине сентября практически на всех участках границы Таджикистана и Киргизии начались очередные крупные боестолкновения. В ход пошла даже артиллерия. Понятно, что стороны возложили ответственность за начало конфликта друг на друга.

Бишкек и Душанбе уже не раз предъявляют взаимные претензии об акте агрессии друг другу. А ссылка на защиту суверенитета и территориальной целостности — это святое.

Что не поделили Таджикистан и Киргизия

Несмотря на достигнутые договорённости между двумя республиками бывшего СССР о стабилизации ситуации и отводе сил от линии границ, обвинения друг друга во всех смертных грехах на уровне внешнеполитических органов продолжаются.

Главное, что и Таджикистан, и Киргизия — члены ОДКБ. В 2010 году в РФ училось около 2,5 тысяч военнослужащих из Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Массовая миграция из этих республик в Россию — другая, если не большая головная боль для коренных российских жителей. Одна криминальная сводка МВД за последнее время говорит о бездумной политике российского МИД.

Добавим, маленькая Киргизия имеет большие напряги и с Узбекистаном. И здесь тоже лилась кровь.

Одни этот конфликт сваливают на полное отсутствие механизма диалога между странами, другие обвиняют во всём политических лидеров, той же Киргизии или Таджикистана. В любом случае, этот конфликт нам не нужен.

Душанбе и Бишкек начали работу по демаркации и делимитации госграницы ещё двадцать лет назад, договорившись по 60 процентам границы. Сейчас из 976 км межгосударственной границы демаркированы только 504 км.

Но переговоры продвигаются медленно. Таджикистан предпочитает карты 1924-1939 годов, а киргизы любят географические карты 1958-1959 годов. А позже нашли и карту 1989 года. Отметим, что ни одна из указанных карт в советский период не была окончательно утверждена Москвой.

Понятно, что разные взгляды на "географию" вылились у наших друзей по ОДКБ в системные вооружённые столкновения. Осенью, по разным источникам, в ходе конфликта погиб 41 гражданин Таджикистана и 59 — со стороны Киргизии.

Уже сегодня столкновения перешли в политическую плоскость и на уровень бытового расизма. Обе стороны говорят об участившихся случаях притеснения, запугивания, дискриминации и преследования граждан обеих республик.

МИД Душанбе, например, заявил, что местными властями Кадамжайского района Баткенской области Киргизии были закрыты коммерческие точки этнических таджиков, проживающих в этом районе. Эвакуированные с приграничных районов граждане Киргизии были целенаправленно размещены в домах этнических таджиков Кадамжайского района.

Также сообщается, что правоохранительными органами Бишкека планируется депортация более 500 студентов — граждан Республики Таджикистан, обучающихся в высших учебных заведениях Ошской области.

В ОДКБ с кислой миной отреагировали на частичную мобилизацию

Протяжённость границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км. И, что бы не говорили о конфликте политологи, обвиняя режимы и политиков, яблоком раздора в Средней Азии всегда была вода. Ну и, конечно, земля, пастбища и опять вода.

А с развалом СССР слово "мелиорация" стало анахронизмом. Вот и лупят наши друзья друг друга, отвоёвывая "территории" для своих отар овец или полива огородов. И Россия, как, в общем-то, и другие страны, кроме дипломатических увещеваний ничего здесь предложить не может. Но это, всё-таки, члены ОДКБ, которые не только воюют внутри организации, но и весьма странно повели себя с началом спецоперации.

О том, что в ОДКБ не всё так "шоколадно", говорит и сообщение посольства Таджикистана в России, которое призывает таджикских граждан воздержаться от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Это обращение было опубликовано на официальной страничке посольства РТ в РФ.

"Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации доводит до сведения соотечественников воздержаться от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, так как за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан", — отмечается в сообщении.

Для получения дополнительной информации таджики могут обратиться в посольство и консульства Республики Таджикистан в городах Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа, сказали в посольстве. Кстати, ранее такие же обращения к своим гражданам приняли соответствующие ведомства Узбекистана и Киргизии.

Вот так, мы хотим получать в России пенсии, льготы за "матерей-героинь", и ещё, черт знает, какие льготы. А сколько мигрантов уже получили гражданство РФ по чьей-то указке? Понятно, что из России. Но вот воевать за Россию они не хотят.

Ранее Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. А также были сразу приняты поправки в закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Кому? Тем, кто будет в Москве есть дыни и драться между собой на Тверской, вспоминая старые обиды за не поделённый когда-то арык.

Стоит упомянуть, что теперь получить российское гражданство в упрощённом порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут "иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года". По действующему законодательству, необходимо отслужить по военному контракту не менее трёх лет.

Напомню нашим читателям из южных республик — в миграционном центре в Сахарово будет организована "полноценная инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан".

Совершенно верно. Быть гражданином России — надо ещё заслужить.

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