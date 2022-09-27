Ядерное сдерживание: что мешает победе России на Украине

Россия вынуждена действовать на Украине мелкими шагами не только потому, что нам не хватает сил, или потому, что "мы ещё ничего не начинали". Да, есть вполне очевидные гуманитарные соображения. Но есть и целый набор опасностей, которые могут пролиться и на русский, и на украинский народ, если Россия, по мнению Запада, вдруг позволит себе лишнее. Например, ядерный фактор.

С момента последнего большого выступления Президента России в медийном пространстве Запада началась и не прекращается новая волна ядерной истерии. Напомним, в заявлении о частичной мобилизации и о референдумах на освобождённых территориях Путин заявил, что Россия готова применить любые виды оружия, в том числе ядерное, для защиты своей территории. И "это не блеф".

Но Запад как всегда в русофобском запале хочет видеть в сто втором русском предупреждении Москвы исключительно угрозу, но не как не побуждение к миру. При этом чиновники и политики Запада не стесняются раскачивать тему ядерной войны ограниченного масштаба.

Понятно, что США ограниченный масштаб очень даже устраивает. До американского континента тысячи километров водного пространства Атлантики. И они, видимо, тверды в намерении отсидеться на дальнем берегу точно так, как советует древняя китайская мудрость:

"Если долго сидеть на берегу реки, то скоро мимо проплывет труп твоего врага".

Мы себе позволить отсидеться не можем — это наша земля. Но почему они так уверены, что Россия обязательно нанесёт ядерный удар по территории, подконтрольной киевскому режиму. Да потому, что они вполне сами смогут имитировать такой удар, обвинив во всём Россию. И мы не сможем ничего ответить.

Как раз недавно об опасности такого рода ядерной провокации заявил депутат Госдумы генерал запаса Андрей Гурулёв в эфире одной из ТВ-программ (эфир "Время покажет" 26 сентября с Шейниным). Но почему-то в России мало кто сейчас в это верит всерьёз.

Считается, что если США пойдут на такую провокацию, то технически это будет выглядеть как запуск ракеты или даже выстрел снарядом с тактическим ядерным боезарядом. И местом нанесения удара будет ближайший тыл украинских вооружённых формирований.

Как раз, по мнению Запада, есть повод. Россия, испытав глубокое поражение и не имея других сил и возможностей, захочет добиться решающего перевеса на фронте. И можно не сомневаться, что западные СМИ легко убедят своё общество именно в такой версии событий. Но это мнение Запада.

У нас в такой сценарий верят неохотно. Считается, что средствами объективного контроля такие удары будут немедленно отслежены и российская армия нанесёт ответный удар. Причём набор средств у России будет неограничен, поскольку понятно, что исполнителями такого удара в Европе могут быть только США или Великобритания. И это будет тот самый раскручивающийся маховик тотальной ядерной войны.

Но в том-то и дело, что Запад не пойдёт по такому явному сценарию по той простой причине, что им ещё не надоело жить. Для этого есть более коварные средства. Ещё во времена существования СССР и военного блока Организации Варшавского договора у НАТО существовала концепция применения ядерных мин. Согласно задумке натовских стратегов, предполагалось поместить небольшие ядерные заряды в подземные колодцы на территории ФРГ, в районах, примыкающих к границе с социалистической ГДР.

В случае "вторжения" армий Советского Союза и других стран ОВД на территорию ФРГ предполагалось взорвать эти заряды и тем самым одномоментно сокрушить мощь наступающих сил, не говоря уже о последствиях в виде радиоактивного заражения местности. Эти ядерные мины весьма компактны по размерам и специально с возможностью переноски обычным солдатом изготавливались в ранцевом исполнении.

При этом мощность их вполне сопоставима с ядерными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки. Другое дело, что, согласно международным договорённостям между США и Россией, такие ядерные фугасы были утилизированы ещё в 1998 году. Но кто помешает американским оборонщикам изготовить новые экземпляры таких устройств.

Кто сейчас может гарантировать, что такие заряды не окажутся на Украине. Возможно, они уже там и находятся где-нибудь на освобождённой территории. Возможно, сценарием предполагается, что во время какой-нибудь очередной атаки ВСУ такой заряд и будет взорван за спинами украинских боевиков. И такая ядерная провокация вполне осуществима.

Правда США на это пойдут или попробуют пойти, только если Россия позволит себе лишнее, с точки зрения Вашингтона. Ведь Запад наверняка тоже прорисовал себе определённые красные черты. Такое вот ядерное сдерживание или ядерный шантаж — кому как нравится.

И в случае такого взрыва Россия Западу, увы, ничего не сможет доказать. Как не сможет доказать в деле со Скрипалями или малайзийским "Боингом". И после этого вполне ожидаемо, что в международном сообществе на уровне ООН и МАГАТЭ может быть поднята шумиха о ядерном терроризме России.

В такой ситуации Россия не сможет ответить адекватно военными средствами, типа ракетно-ядерного удара. Ибо исполнитель взрыва будет анонимен. Хотя понятно, что автор сидит на другом берегу реки. И России не останется ничего другого, как сосредоточиться на устранении последствий радиоактивного заражения местности, на время забыв об украинском вопросе в принципе.

Далеко идущей стратегической целью Запада в такой провокации будет заставить Россию предоставить свои ядерные арсеналы для мониторинга международных организаций. А это уже полноценная угроза суверенитету и безопасности России.

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