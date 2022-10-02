США воюют чужими руками, потому что некому и нечем

Задумываемся ли мы над тем, почему США охотно развязывают конфликты, но без особой необходимости сами в них не лезут, в большинстве случаев стараясь остаться в стороне? Является ли такое поведение реализацией древнего принципа "загребать жар чужими руками" или у них просто недостаточно сил?

Казалось бы, какая недостаточность сил? Мы говорим о третьей армии в мире по численности. Тем не менее на этот счёт стоит поразмышлять.

Очевидно, что ответов на вопрос, почему США всегда воюют чужими руками, может быть много. И все они в определённой степени будут являться правдой, ну, или частью правды. Но мы рассмотрим именно ту часть правды, которую можно легко представить в цифрах.

В скольких войнах участвовали США

За последние 30 лет США участвовали в трёх крупных вооружённых конфликтах. Если смотреть в обратной хронологической последовательности: Афганистан, Ирак и…. снова Ирак.

Да, было ещё много других военных конфликтов, как то:

Югославия,

Ливия,

всё ещё продолжающаяся Сирия.

Но в большинстве таких случаев это как раз пример работы чужими руками, "на земле" в основном воевали местные противоборствующие стороны. одной из которых США оказывали поддержку. Сухопутный компонент США здесь задействован был довольно слабо, в основном силы специальных операций, небольшие подразделения морской пехоты. А вот авиация в таких операциях — это, пожалуйста, любимое средство внешней политики США.

Дядя Сэм любит наказывать других, при этом сам оставаться безнаказанными. Современная авиация позволяет наносить удары за сотни километров от цели, не подвергая опасности жизни пилотов. А с появлением беспилотников чувство безнаказанности у американских военных и политиков, принимающих решение, стало практически абсолютным.

Но это если вы воюете со слабой армией. С сильным противником одной авиацией войну выиграть невозможно. И пехотинцам США всё-таки периодически приходится буквально ногами высаживаться на чужую землю.

Какова численность армии США

А сколько таких "ног" есть у армии США? Если верить авторитетному зарубежному изданию Military Balance, вооружённые силы США составляют около 1400 тысяч человек. Плюс около 800 тысяч человек резерва, который известен как Национальная гвардия. К резерву вернёмся чуть позже.

А пока нам важно выделить из этих 1400 тысяч ту часть армии, которая непосредственно предназначена для боевых действий на "земле".

Это сухопутные войска (около 500 тысяч) и корпус морской пехоты (180 тысяч).

Цифра в полмиллиона человек в сухопутных войсках кажется весьма внушительной. Но это только на первый взгляд.

Реальное количество пехотных, механизированных и бронетанковых бригад, на которые во время боевых действий возлагаются задачи по захвату и удержанию вражеских территорий, в составе сухопутных войск США — всего три десятка. Что в сумме составляет около 150 тысяч человек.

Но и эти цифры не показывают реального числа боевых "штыков", если выражаться терминами Первой мировой войны. В лучшем случае это будет половина от 150 тысяч, то есть около 75 тысяч. Потому что, как известно, половину или даже две трети любой военной части составляют подразделения боевого и тылового обеспечения:

связисты,

саперы,

медсанчасть,

полевые кухни,

автопарк

и т. д. И эти солдаты в атаку не ходят.

Этот принцип верен для армий любых стран. Такую же методику можно применить и к морской пехоте. Но тут надо учитывать, что это отдельный вид вооружённых сил США, который имеет в своём составе даже собственную авиационную группировку, причём весьма внушительную. Одних только боевых самолётов в корпусе морской пехоты насчитывается свыше 300 единиц.

И, таким образом, в случае с морской пехотой долю боевых подразделений в общей численности можно понизить. Но учитывая, что штатная численность батальона морской пехоты больше его чисто пехотного аналога, то есть он банально мощнее, воспользуемся тем же принципом, что и применительно к сухопутным войскам. То есть возьмём только половину — 90 тысяч.

При таком подходе суммарная численность боевых "штыков", то есть непосредственно пехотинцев, составит примерно 165 тысяч человек.

Глобальная территориальная распределённость армии США

Но, что касается морской пехоты, нужно заметить ещё и следующее. Вся эта большая сила распылена по всей территории Земли. Где-то в виде экспедиционных частей на десантных кораблях, часть подразделений несут службу в качестве корабельных отрядов. Охраной посольств тоже, кстати, занимаются морские пехотинцы США. Например, даже в "сухопутной" Москве на постах в посольстве США несут службу американские морпехи.

Но что ещё более важно — значительная часть всех вооружённых сил несут службу на зарубежных военных базах, которых у США насчитывается более 800.

И если представить, что на каждой базе может быть минимум 100 военнослужащих США, то это будет 80 тысяч из 1400 тысяч всех вооружённых сил. Что весьма немало. Тем более, эти 80 тысяч привязаны к своим базам и никак не могут их бросить.

Вообще говоря, глобальная территориальная распределённость — ключевая особенность американской армии. В этом и сила США, и их слабость.

Способность контролировать и влиять на военно-политические процессы в каждой точке мира и неспособность собрать для проведения операций мало-мальски крупные силы в мощный кулак в одном месте — это две стороны одной медали под названием "армия США".

Неслучайно США всегда действуют в коалиции с союзниками по НАТО. Но даже этих сил не всегда хватает.

Мобилизация в США

По этой причине армия США прибегает к старой доброй практике под названием "мобилизация" и регулярно призывает на службу резервистов из запаса. Так, в 1990 году США одномоментно призвали около 250 тысяч резервистов для войны с Ираком. А далее призывы резервистов регулярно проводились в период с 2001-го по 2016 год. Небольшими партиями, когда по две-три тысячи человек, когда больше.

Но общее количество призванных из резерва за эти 15 лет оказалось близко к 200 тысячам человек.

Это, кстати, на заметку противникам частичной мобилизации в России. США вполне себе применяют эту практику, абсолютно не стесняясь, но делают это безо всякой помпы. И, кстати, мировые СМИ это воспринимают тоже довольно рутинно, а то и вовсе не замечают. При этом все мы знаем, что армия в США комплектуется полностью на профессиональной основе, то есть всеобщей воинской обязанности там нет.

Но справедливости ради надо признать, что резервист в США — это не то же самое, что наш солдат или офицер запаса, который, уволившись из армии, может никогда больше не попасть даже на сборы.

Резервист США обязан четыре часа в неделю присутствовать на занятиях по боевой подготовке и раз в год участвовать в сборах длительностью две-три недели. За службу в резерве американец получает от Пентагона зарплату. При этом всё остальное время это обычный человек с обычной гражданской работой.

В нашей стране несколько лет назад тоже появилась аналогичная система под громким названием "БАРС — боевой армейский резерв специальный". Но на данный момент в условиях специальной военной операции этот механизм не в состоянии покрыть потребность армии в мобилизационных ресурсах.

Армиям всего мира всегда требуется резерв

Приведённые цифры и примеры наглядно свидетельствуют о том, что какой бы крупной ни была армия, всегда в случае крупных военных конфликтов требуется увеличение численности. Всегда требуется резерв.

Конечно, описанный подсчёт груб и примитивен. Но он позволяет довольно быстро оценить реальный боевой потенциал армии любого государства. Ибо часто крупные цифры дают нам иллюзию уверенности в своих силах, если речь идёт о нашей армии, и не менее иллюзорные опасения, если мы смотрим на противника.

Но не надо забывать, что мы рассмотрели армию США лишь с точки зрения потенциала сухопутных операций. Никто не отменял другие виды вооружённых сил, включая авиационно-ракетный компонент. Но каково бы количество ракет и боевых самолётов ни было, недостаточная численность сухопутных войск всегда будет ограничением для боевых действий на "земле".

Отсюда мы приходим к выводу и отвечаем на вопрос заголовка: помимо принципов концептуального свойства, к которым, в частности, относятся стратегия управляемого хаоса, малых локальных конфликтов, принцип "разделяй и властвуй" и т. п., за нежеланием США самим ввязываться в военные конфликты стоят банальные количественные ограничения. Просто нечем воевать. Или не кому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...