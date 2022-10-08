"Болтунишки" примазываются к "Вагнеру": кто пытается вести блоги от лица известного подразделения

Успехи бойцов "ЧВК Вагнера" в рамках спецоперации ВС РФ на Украине, очевидно, не дают покоя недоброжелателям. Множество недобросовестных блогеров и их хозяев всеми силами пытаются "примазаться" к чужим триумфам, а также нажиться за счет якобы сопричастности к знаменитым штурмовикам.

Так, в частности, в последнее время в Telegram появился ряд каналов, которые ведут якобы сотрудники "ЧВК Вагнера". На самом же деле за медиаресурсами стоят мошенники, которые путем дезинформации читателей собирают средства якобы для нужд фронта. При этом известно, что сотрудникам ЧВК банально запрещено иметь личные страницы в соцсетях. Кроме того, "вагнеровцы" никогда не устраивают никаких сборов, поскольку их отряды отлично экипированы и снаряжены.

Сегодня глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев заявил, что распространившиеся в Сети источники, которые вещают якобы от имени бойцов "ЧВК Вагнера", не имеют к ней никакого отношения.

"В последнее время появилось большое количество различных ТГ-каналов и групп в социальных сетях, которые высказывают различные мнения от имени бойцов ЧВК "Вагнер". Прошу относиться к этому осторожно", — объяснил Трошев.

Между тем нам удалось вычислить, кто ведет один из таких "трусливых и лживых" каналов.

Фальшивый марш

Одним из сомнительных ресурсов стал Telegram-канал "На марше Z", который выступает на широкую аудиторию от лица "ЧВК Вагнера". Данный источник, ссылаясь на свои "каналы связи", неоднократно сообщал информацию весьма спорного содержания, а также организовывал "сборы" и "группы помощи" бойцам компании. Куда в реальности шли деньги — непонятно, но скорее всего в карман администратора канала. Что может считаться мошенничеством.

Примечательно, что информация, публикуемая в Telegram-канале "На марше Z", довольно часто тиражируется такими СМИ, как SM News, Novostivl. ru, "Тульская пресса", SM News Москва, SM News Екатеринбург, SM News Тюмень, SM News Крым и Yakutsk. ru. На момент написания материала опубликованные ими статьи со ссылками на фейковый Telegram-канал, к слову, оказались удалены.

Все издания объединены в структуру медиахолдинга Levsha Digital, которая управляется тульским ООО "Столичный деловой клуб". Предположительно, сотрудники именно этой организации отвечают за работу сомнительных Telegram-каналов и дальнейшее распространение информации с них в СМИ.

Бенефициаром авантюры является депутат Тульской городской думы VII созыва, член фракции "Единая Россия" Илья Владимирович Степанов. В учредителях холдинга находится его жена.

С учетом того, что установить данную информацию можно в открытых источниках, нет сомнений, что представители "ЧВК Вагнера" уже имели крайне жесткий разговор с тульским законодателем.

Как отмечает публицист Андрей Рост, вместо того, чтобы просто закрыть ресурс, создатели канала пошли другим путем и начали пытаться "лебезить".

"Стоит отметить, что после того, как правда раскрылась депутат Степанов и его подчиненные по-видимому не смогли честно и просто извинившись закрыть канал, написав опровержение в СМИ. Нет. Они привыкли действовать трусливее: чиновник и его сообщники начали лебезить перед руководством "ЧВК Вагнера", безуспешно пытаясь исправить сложившуюся ситуацию. Но это не отменяет того, что их посты продолжали писаться от лица "вагнеровцев". Это мерзкое верчение хвостом, а не извинение за ошибку", — отметил публицист.

Между тем, в настоящее время правоохранительные органы активно закрывают фальшивые и недостоверные каналы и блоги. На их владельцев и бенефициаров возбуждаются уголовные дела. Поэтому будет неудивительно, если в определенный момент придут и за этими жалкими подражателями бойцов "ЧВК Вагнера".

Напомним, что глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" неоднократно призывал пользователей соцсетей быть бдительными и доверять только проверенным источникам касательно деятельности добровольцев в рамках спецоперации.

Сейчас Трошев анонсировал создание обновляемого списка ресурсов, которые распространяют ложную информацию о деятельности российских бойцов. В перечень уже включили Telegram-канал "На марше Z" и Telegram-канал "Вагнеровец". Герой России также заверил, что "ЧВК Вагнера" разберутся с "болтунишками", распространяющими фейки о них в Telegram.