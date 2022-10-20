"Линия Вагнера": зачем она нужна

Новость о создании "Линии Вагнера" в ЛНР и ДНР, а также оборонительных сооружений в Белгородской области некоторыми недобросовестными источниками преподносится как подготовка к отступлению российских сил. Почему это не так — читайте в нашем материале.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в настоящее время создают оборонительную линию, которая пройдет от Светлодарска на север до реки Северский Донец и далее — вдоль берега на восток. Об этом в ответе на запрос редакции РИА "Новый день" рассказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

"На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности ЧВК "Вагнер". Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области".

Инженерные подразделения "Вагнера" копают противотанковые рвы, выставляют специальные заграждения для препятствования проезда техники, создают смешанные (противотанковые и противопехотные) минные поля. Военные корреспонденты разных изданий неоднократно показывали в своих репортажах, как проходит этот процесс.

И эта абсолютно нормальная практика при ведении активных боевых действий была неверно истолкована многими пользователя социальных сетей и даже некоторыми военными Telegram-каналами. По их версии, создание "линии Вагнера" говорит о том, что российские силы якобы готовятся отступить на эти рубежи, что, разумеется, в корне неверно.

Ведение боевых действий предусматривает фортификационное оборудование как на переднем крае, так и в глубине обороны. И в этом нет ничего необычного. Фортификационные сооружения "линии Вагнера" создаются на танкоопасных направлениях — там, где гипотетически противник может предпринять попытку прорыва. Подчеркиваем: может предпринять попытку, а не гарантировано прорвется. Фортификационное оборудование линий обороны — обязательная практика всех нормальных армий мира. Это и называется глубоко эшелонированной обороной.

"Обратите внимание, "линия Вагнера" между РФ и ЛНР возведена к югу от реки, то есть — чтобы было сложнее её форсировать с севера", — язвительно пишет один из Telegram-каналов, намекая на то, что российские силы якобы оставят все освобожденные территории севернее.

На деле же это означает только лишь, что граница зоны ответственности ЧВК "Вагнер" проходит по Северскому Донцу и не более. Севернее реки — район обороны должны выстраивать те подразделения, которые там стоят. Потому что это предусматривает военная наука.

В настоящее время фронт "ЧВК Вагнера" проходит от села Николаевка в ДНР и вплоть до Лисичанска в Луганской народной республики. Подразделения российских бойцов контролируют перекресток на востоке Бахмута, занимаются ликвидацией укрепрайонов к югу от города, продвигаются в Бахмутском, Соледаре и на других участках своего фронта, протяженность которого составляет десятки километров.

И для того, чтобы эффективно вести наступление, продвигаясь вперед, "вагнеровцы", как профессионалы своего дело, закономерно озаботились устойчивостью своей обороны, чтобы, как уже было сказано выше, не допустить прорыва численно превосходящего противника.

Поэтому линии обороны в тылу ни в коем случае не говорит о том, что бойцы "ЧВК Вагнера" собираются отступать, а наоборот — о том, что они максимально серьезно подходит к фортификационному оборудованию в своей зоне ответственности. И когда линия фронта продвинется дальше, придется создавать новую линию обороны.