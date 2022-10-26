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Автор Александр Приходько

Праведный путь "Зверобоя" - 2: подразделение убывает в зону СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Очередное казачье подразделение "Зверобой", сформированное в войсковых структурах Национальной гвардии РФ, убывает в зону боевых действий.

Праведный путь "Зверобоя" - 2: подразделение убывает в зону СВО

Боевая единица, укомплектованная казаками одного из отделов Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" прошло боевое слаживание и отправляется в один из районов специальной военной операции. По традиции, казаки приняли участие в богослужении, которое провел войсковой священник иерей Марк Кравченко. Ему сослужили священники храма Георгий Парамонов и Евгений Ковалев. Молебен состоялся в храме Александра Невского.

Проводить казаков на ратное дело пришли заместитель атамана по совершенствованию государственной и иной службы российского казачества ВсКО Валерий Ефремов, первый заместитель (товарищ) атамана ВКО ЦКВ Геннадий Сидорин, атаман ОКО Московской области Владимир Игнатьев, помощник войскового атамана Юрий Коршунов и другие.

Специальная военная операция предоставила возможности многим неравнодушным к чужим бедам людям переосмыслить свой внутренний духовный мир, найти место в отформатированной социальной среде. Именно в этом кроется первопричина событий, когда в составе казачьих подразделений столь частым явлением стал церемониал принятия казачьей присяги тех добровольцев, которые ранее не состояли в казачьих обществах. Вот почему ныне под сводами храма Александра Невского и звучали слова казачьей присяги: "…быть неизменно преданным Отечеству и казачьему братству, служить им до последней капли крови, всеми силами способствую их славе и процветанию…" И действительно, несколько добровольцев во главе с командиром этого подразделения Леонидом N присягнули на верность казачьим традициям, тем самым поставив себя равными среди равных. Согласно незыблемому правилу, созданному казачьему подразделению был вручен флаг ВКО ЦКВ, предварительно освященный иереем Марком Кравченко.

Со словами напутствия перед казаками выступил Валерий Ефремов. Он отметил, что в условиях боевых действий наши собратья, где бы они не находились, проявляют несгибаемый дух и волю. — Трудности, которые будут стоять перед вами — продолжил заместитель атамана ВсКО, — всегда преодолевались только упорством, отвагой и взаимовыручкой. Знайте, вы единый и монолитный коллектив, сверстанный многовековой традиционностью. Именно в этом ваша сила и мощь — завершил свою речь Валерий Васильевич.

В выступлениях других ораторов прозвучали пожелания ни при каких обстоятельствах не срамить честь казачества, обязательно вернуться всем и с долгожданной победой.

Личному составу боевого казачьего подразделения были вручены молитвословы, иконки.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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