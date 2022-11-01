Пора переписать Конвенцию Монтрё, чтобы обеспечить безопасность на Чёрном море

После сентябрьских диверсий в Балтийском море на газопроводах "Северный поток" перед российским руководством закономерно встаёт вопрос повышения уровня безопасности всей нефтегазотранспортной инфраструктуры. И в особенности той, что проходит по дну морей. Особое внимание в этой связи заслуживает Чёрное море и проходящий через него газопровод "Турецкий поток".

Продолжающаяся милитаризация Черноморского региона несёт повышенные риски безопасности практически для любого морского и берегового топливно-энергетического объекта. Мы уже слышали недавно о предотвращённой диверсии в береговой части газопровода "Турецкий поток". А ещё ранее были факты обстрела российских буровых платформ, находящихся в Чёрном море на незначительном удалении от Одессы. И вот теперь новая террористическая акция — массированный удар боевыми дронами по военным кораблям российского Черноморского флота. Чего ждать дальше?

Применение беспилотного вооружения — это новый серьёзный вызов безопасности в Чёрном море, и на него нужно формировать быстрые и адекватные ответы. По сравнению с Балтийским морем, где Россия не может фактически контролировать газопроводную трассу без участия других стран, ситуация на Чёрном море одновременно и проще, и сложнее.

Проще потому, что в Чёрном море есть сильный игрок в виде Турции, которая напрямую заинтересована в сохранности газопроводной системы. К тому же, район прохождения ветки "Турецкого потока" может быть взят под контроль силами Черноморского флота России — большая часть пути проходит в нейтральных водах.

А почему сложнее, думается, объяснять не надо: милитаристская Украина и её кураторы, для которых, похоже, не существует никаких табу.

Но одними только военно-техническими средствами, какими бы совершенными они не были, обеспечить безопасность на Чёрном море будет затруднительно. Ибо в значительной степени это будет борьбой со следствием, нежели с причинами. Чтобы бороться с источником проблем, необходимо действовать, в том числе, и на международно-правовом уровне. Как бы этот институт не казался нынче дискредитированным. Юридическая и прецедентная база для этого есть.

Чёрное море не является таким проходным двором для военных судов, как Балтика. Пребывание любого военного корабля в Чёрном море регулируется конвенцией Монтрё, принятой в далёком 1936 году. Именно благодаря ей, на Чёрном море мы видим только единичные факты захода военных кораблей третьих стран.

Согласно положениям конвенции

общий тоннаж одновременно находящихся в Чёрном море военных судов третьих стран не должен превышать 30 тысяч тонн,

срок пребывания таких военных кораблей ограничен 21 сутками.

Длительный период эта конвенция обеспечивала приемлемый для всех баланс сил на Чёрном море. Но в свете последних событий нужно сильно задуматься, насколько документ 1936 года отвечает современным реалиям.

Логично предположить, что в новых условиях Россия вправе поднять на более высокий уровень вопрос о демилитаризации Черноморского региона. Например, полностью запретить заход военных кораблей стран, не имеющих к Чёрному морю никакого отношения. По крайне мере, на время боевых действий на Украине.

Более того, необходимо поднять принципиальный вопрос о запрете иметь военные флоты странам черноморского региона. За исключением, конечно, России и Турции, которые должны выступить гарантами безопасности в Чёрном море. Такое требование может показаться излишне самонадеянным и фантастическим. Но в истории такие прецеденты уже были. И страной, лишённой флота, кстати, была Россия.

После неудачной Крымской войны в 1856 году Россия потеряла право иметь флот. Инициатором этого решения были Англия и Франция. Парадокс: страны, и близко не имеющие отношения к Чёрному морю.

Теперь Россия имеет полное историческое право инициировать такую же меру в отношении других недружественных стран. Пусть не навсегда, на время. И в этом случае, ни Румыния, ни Болгария не должны ни на кого обижаться. За потерю своих флотов руководства этих стран могут сказать "спасибо" своим западным кураторам и воинствующей Украине.

Само собой, Украина в этом пасьянсе должна быть, как минимум, полностью отрезана от моря. А, как максимум, стать полностью демилитаризованным государством.

Не менее жёсткие меры следует принять в отношении воздушного пространства. Свободное нахождение иностранных боевых беспилотных аппаратов вблизи российской границы просто недопустимо, даже если это формально нейтральная зона.

Финальным шагом построения новой архитектуры безопасности в Чёрном море должно стать создание международной системы мониторинга, отслеживающей перемещение всех объектов в морской акватории и воздушном пространстве.

Такие жёсткие меры не покажутся лишними, если принять во внимание, что Россия и Турция намерены в ближайшем будущем реализовать проект газового хаба, который предполагает прокладку новых веток газопровода "Турецкий поток" по дну Чёрного моря. Делать миллиардные инвестиции и не учитывать печальный опыт "Северных потоков" ни Москва, ни Стамбул не могут себе позволить.

И не надо думать, что у России нет рычагов для реализации жёстких решений. В российском Новороссийске грузятся казахстанской нефтью иностранные танкеры, в Грузии — азербайджанской. Регион является стратегически важным для Британии с сырьевой точки зрения. И на эти рычаги нужно давить.

А ведь когда-то, в старину, даже иностранные мореплаватели называли Чёрное море Русским.

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