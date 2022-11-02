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Автор Александр Артамонов

США хотят возродить американский черноморский флот

Силовые структуры » Министерство обороны

Очевидно, что атака беспилотников на российские корабли в Севастопольской бухте организована не Украиной, а Западом. О том, какие доказательства этого были обнаружены, к каким последствиям может привести диверсия, и зачем США и Англия хотят пересмотреть Конвенцию Монтрё, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

США хотят возродить американский черноморский флот

— Атака на Севастополь и атака на Балтике, с нашей точки зрения, совершены при участии MI6. Есть сообщение от Белого дома: Америка осуждает то, что сотворил Генштаб Украины совместно с MI6. Получается, именно британцы приложили руку к тому, чтобы 15-16 беспилотников и надводный беспилотник попытались прорвать защиту Севастопольской бухты и поразить наши корабли.

В результате мы решили отказаться от зерновой сделки, поскольку не можем гарантировать безопасность, раз наши корабли атакуются. Кроме того, по расчёту траектории один из беспилотников, похоже, взлетел с борта сухогруза с зерном.

США попытались быстро от всего откреститься. Но ощущение, что это всенатовская инициатива. Ибо в непосредственной близости от театра военных действий находился американский беспилотник RQ-4 Global Hawk и, похоже, занимался корректировкой огня. Он относится не к ударным, а к разведывательным беспилотникам, производится давно, стоит 140 миллионов долларов. Считается самым крупноразмерным беспилотником НАТО такого типа.

Но мы быстро учимся. Когда затонул крейсер "Москва", атака беспилотников удалась. А сейчас их атака не удалась: ни один корабль и никакие сооружения не поражены, все беспилотники уничтожены.

Судя по обломкам одного из них, там

  • канадские чипы,
  • канадская система наведения и навигации.

Беспилотник RQ-4 Global Hawk — американский. Электронные платы в начинке беспилотника — канадские. Запускают британцы с украинской территории. После этого вы скажете, что ещё не началась Третья мировая война?

RQ-4 Global Hawk не был сбит, потому что находился над нейтральными водами. Но они же уничтожают в датских водах наши трубопроводы. Пора, наконец, нашим органам инициативно себя вести на территории врага, а не играть в пинг-понг: удар — отбив, удар — отбив. По этому поводу должен быть ответ. Давайте работать, братья!

Под Севастополем был уничтожен американский беспилотник Mantas Т12, украинцы целый год учились им управлять. И вот, один из них попытался пробраться в Севастопольскую бухту. Был уничтожен нашим вертолётом. Хотя, он мало заметен, поглощает радиоволны, РЛС его плохо видит. Несёт 64 кг в тротиловом эквиваленте. Хороший интеллект для бортовой ЭВМ.

Похоже, американцы со своей свитой хотят пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы ввести свои флоты в Чёрное море и возродить американский черноморский флот.

Анаклию они попытаются подготовить в качестве порта глубокой воды. А британцы сильно на нас обижены, потому что они купили все портовые сооружения украинского города Николаев. А сейчас Николаев попадает в зону боёв. Поэтому британцы хотят убедить Турцию пересмотреть Конвенцию Монтрё. Возможно, Эрдоган дрогнет или его преемник. И тогда у берегов нашего богоспасаемого Отечества быть кораблям НАТО:

  • американским,
  • британским,
  • французским.

Вот что они замыслили. Ибо они сильны на море, потому что нации морские, не сухопутные. А на суше они, как правило, проигрывают. Необходима наша встречная инициатива с ударом по британским интересам, прежде всего, по британским кораблям. Ну, потеряется гиперзвуковая ракета на учениях и попадёт в борт британского корабля. Бывает же.

Нам стоит подготовиться к тому, что центр тяжести сражений смещается в сторону Черноморской акватории. После нашего Херсона будут их Николаев, Одесса и не только. Именно там будет решаться судьба всей кампании. Но уверен, что наша цивилизация выстоит, победит и будет более последовательна, чем наши предки в 1945 году, которые очень многое простили и не довели до конца.

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Приготовьтесь, будет жарко: Путин готов ударить по НАТО?
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато армия оружие россия украина черное море великобритания
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