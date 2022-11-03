Недавно обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али заявил, что прибытие в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" означает начало третьей мировой войны.
"Ответ на вопрос, когда начнётся третья мировая война, таков: "Она уже началась".
В свою очередь, президент Сербии Вучич отметил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии приближает мир к "идеальному шторму". Будет ли столкновение между Россией и США? Действительно, дивизия США в составе около 5 тысяч человек, появилась в Европе впервые за 80 лет. Главное, что для базирования американцы выбрали Румынию, что наводит на некие исторические аналогии.
Военный союз Румынии и США на данном этапе истории укрепляется. Как надеются в Бухаресте, и экономический тоже. Правда, за это посол Румынии в США Андрей Мурару надеется выторговать для румын к 2024 году безвизовые поездки в США. Зная непростую социально-экономическую составляющую в стране, вряд ли у большинства населения хватит даже денег на самолёт до Вашингтона.
Также американцы намерены построить в Румынии АЭС с малым модульным реактором. Здесь стоит обратить внимание, что никто из стран НАТО, которые имеют границы с румынами, не поднял визг против данного строительства. Вот если бы эта АЭС строилась руками русских — вселенский шум был бы обеспечен. От вопросов безопасности до защиты экологии. Но это же американцы.
Вообще все нынешние телодвижения румынского руководства в сторону США очень напоминают начало военного и экономического сотрудничества с гитлеровской Германией.
Уже в мае 1940 года заключается нефтяной пакт, в результате чего немцы получают серьёзную сырьевую базу. Король обращается в Берлин с просьбой возвести на советско-румынской границе оборонительную стену, проведя "демаркационную линию".
И тогда же король Карл II, кстати, папа короля Михая, который из рук Сталина умудрился получить орден "Победы", заявил, что будущее Румынии в руках Германии. В своё время на первом этапе и немцы, и итальянцы попросту "сдали" СССР Бессарабию, резонно полагая, что всё равно через год, в 1941-м, она будет нашей. Да и Венгрия, кстати, тоже фашистская, претендовала на румынские земли.
Сегодня США отмалчиваются по этому поводу, полагая, чем больше "бессарабий" будет завязано между Румынией, Украиной, Венгрией и Россией, тем лучше. Всегда проще руководить, когда подчинённые дерутся.
Соответственно, плач румынского руководства, как верно отмечал молдавский историк Сергей Назария, об "аннексии", "ультиматуме", "насильственном навязывании", возник только в наше время, после развала СССР, когда надо было опять думать о "Великой Румынии" (по сути, калька с нынешней политики Варшавы о "Великой Польше", где Украине отводится опять роль реестрового казачества).
Так что, все стоны Бухареста с подачи американских пропагандистов сегодня вновь окрашены в ярко идеологически-пропагандистские тона. Главная цель которых — "патриотическое воспитание" как собственного населения, так и дебилизация молдавской молодёжи. Или всей сферы образования в Молдавии.
Кстати, в России ещё недавно школьники не могли сказать, с кем мы воевали в 1941-1945 годах. Ведь кто-то же писал для наших детей такие учебники истории. Но кто?
Ясно, что такие потуги "великорумын" имеют чёткую ориентацию на ликвидацию самостоятельности Кишинёва руками самих же молдаван. К тому же, непонятен тезис пронатовских румын о том, что "Бессарабия — румынская земля", когда общеизвестно, что там сегодня более 90 процентов населения этого не признают, как и не признавали после окончания Первой мировой войны.
Впрочем, руководителей "Великой Румынии" пока это не волнует, ведь, не моргнув глазом, они записали всё население Республики Молдова в румыны. И гагаузов тоже? Турки не позволят.
В нашей истории обязательно надо проводить аналогии "союза" Румынии как с гитлеровской Германией, так и с США. Нынешний Госдеп подписался бы под словами руководителя гитлеровского МИД Риббентропа, который говорил, что наша главная идея должна состоять в том, чтобы держать Румынию под постоянной угрозой шаха, для их использования в германских (американских?) интересах в зависимости от развития ситуации.
Если в 1930-е годы Румыния не смогла проглотить территории, на которые тамошние олигархи раскатали губы, то что уж говорить о нынешней политической ситуации в этом регионе. И антирумынские настроения на территории, оккупированной Бухарестом ещё в 1920-е годы, тому подтверждение. И кровавые события в Приднестровье после развала СССР.
А пока, как сообщает CBS News, американцы из десантной дивизии готовятся принять участие в учениях НАТО в нескольких километрах от украинской границы. А командир группировки прямо заявил, что натовцы, если надо, зайдут и на украинскую территорию. Тем более, Одессу они уже освоили. То бишь, Бессарабию.
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