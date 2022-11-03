"Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину

Недавно обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али заявил, что прибытие в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" означает начало третьей мировой войны.

"Ответ на вопрос, когда начнётся третья мировая война, таков: "Она уже началась".

В свою очередь, президент Сербии Вучич отметил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии приближает мир к "идеальному шторму". Будет ли столкновение между Россией и США? Действительно, дивизия США в составе около 5 тысяч человек, появилась в Европе впервые за 80 лет. Главное, что для базирования американцы выбрали Румынию, что наводит на некие исторические аналогии.

Военный союз Румынии и США на данном этапе истории укрепляется. Как надеются в Бухаресте, и экономический тоже. Правда, за это посол Румынии в США Андрей Мурару надеется выторговать для румын к 2024 году безвизовые поездки в США. Зная непростую социально-экономическую составляющую в стране, вряд ли у большинства населения хватит даже денег на самолёт до Вашингтона.

Также американцы намерены построить в Румынии АЭС с малым модульным реактором. Здесь стоит обратить внимание, что никто из стран НАТО, которые имеют границы с румынами, не поднял визг против данного строительства. Вот если бы эта АЭС строилась руками русских — вселенский шум был бы обеспечен. От вопросов безопасности до защиты экологии. Но это же американцы.

Как строили "Великую Румынию" на немецких штыках

Вообще все нынешние телодвижения румынского руководства в сторону США очень напоминают начало военного и экономического сотрудничества с гитлеровской Германией.

Уже в мае 1940 года заключается нефтяной пакт, в результате чего немцы получают серьёзную сырьевую базу. Король обращается в Берлин с просьбой возвести на советско-румынской границе оборонительную стену, проведя "демаркационную линию".

И тогда же король Карл II, кстати, папа короля Михая, который из рук Сталина умудрился получить орден "Победы", заявил, что будущее Румынии в руках Германии. В своё время на первом этапе и немцы, и итальянцы попросту "сдали" СССР Бессарабию, резонно полагая, что всё равно через год, в 1941-м, она будет нашей. Да и Венгрия, кстати, тоже фашистская, претендовала на румынские земли.

Сегодня США отмалчиваются по этому поводу, полагая, чем больше "бессарабий" будет завязано между Румынией, Украиной, Венгрией и Россией, тем лучше. Всегда проще руководить, когда подчинённые дерутся.

Соответственно, плач румынского руководства, как верно отмечал молдавский историк Сергей Назария, об "аннексии", "ультиматуме", "насильственном навязывании", возник только в наше время, после развала СССР, когда надо было опять думать о "Великой Румынии" (по сути, калька с нынешней политики Варшавы о "Великой Польше", где Украине отводится опять роль реестрового казачества).

Так что, все стоны Бухареста с подачи американских пропагандистов сегодня вновь окрашены в ярко идеологически-пропагандистские тона. Главная цель которых — "патриотическое воспитание" как собственного населения, так и дебилизация молдавской молодёжи. Или всей сферы образования в Молдавии.

Кстати, в России ещё недавно школьники не могли сказать, с кем мы воевали в 1941-1945 годах. Ведь кто-то же писал для наших детей такие учебники истории. Но кто?

Как построить "Великую Румынию" на американских штыках

Ясно, что такие потуги "великорумын" имеют чёткую ориентацию на ликвидацию самостоятельности Кишинёва руками самих же молдаван. К тому же, непонятен тезис пронатовских румын о том, что "Бессарабия — румынская земля", когда общеизвестно, что там сегодня более 90 процентов населения этого не признают, как и не признавали после окончания Первой мировой войны.

Впрочем, руководителей "Великой Румынии" пока это не волнует, ведь, не моргнув глазом, они записали всё население Республики Молдова в румыны. И гагаузов тоже? Турки не позволят.

В нашей истории обязательно надо проводить аналогии "союза" Румынии как с гитлеровской Германией, так и с США. Нынешний Госдеп подписался бы под словами руководителя гитлеровского МИД Риббентропа, который говорил, что наша главная идея должна состоять в том, чтобы держать Румынию под постоянной угрозой шаха, для их использования в германских (американских?) интересах в зависимости от развития ситуации.

Если в 1930-е годы Румыния не смогла проглотить территории, на которые тамошние олигархи раскатали губы, то что уж говорить о нынешней политической ситуации в этом регионе. И антирумынские настроения на территории, оккупированной Бухарестом ещё в 1920-е годы, тому подтверждение. И кровавые события в Приднестровье после развала СССР.

А пока, как сообщает CBS News, американцы из десантной дивизии готовятся принять участие в учениях НАТО в нескольких километрах от украинской границы. А командир группировки прямо заявил, что натовцы, если надо, зайдут и на украинскую территорию. Тем более, Одессу они уже освоили. То бишь, Бессарабию.