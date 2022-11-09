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Автор Сергей Лебедев

Солдат старого образца будет нужен и в новом веке

Силовые структуры » Министерство обороны

В новый век мир вступил отнюдь не безоружным. Конфликты с применением всех видов вооружений идут в Африке, на Ближнем Востоке, а теперь и на Украине. Причём, даже террористы имеют доступ к самым современным ракетам и подготовлены, порой, не хуже профессионального солдата. Так что, на примере нынешних реалий профессионалы в сфере военной мысли могут убедиться в своей правоте или своих ошибках.

Солдат старого образца будет нужен и в новом веке

Что важнее: ракета или воин?

Речь идёт о двух диаметрально противоположных точках зрения. Сторонники "Теории технологического превосходства" опираются в своих рассуждениях на

  • суперсовременную авиацию,
  • бомбы и ракеты, начинённые электронными "мозгами" и имеющие большой радиус действия,
  • компьютерные технологии,
  • БПЛА,
  • обучение армии всеми новейшими достижениями военных технологий.

Вторые — сторонники "Теории динамического мышления". Они считают, что любое технологическое препятствие будет преодолено умным и смелым противником, который не будет собирать силы в кулак, а рассредоточит их, чтобы при ведении ближнего боя они не представляли собой единичную и доступную цель.

Как считают теоретики Пентагона, следуя тактике террористов, такие бойцы внесут смятение в ряды противника. При этом, может использоваться малогабаритное оружие массового уничтожения — от биологического до ядерного. Эти теоретики военного дела полагают, что для защиты страны нужны значительные силы мобильных, выносливых, высокопрофессиональных бойцов. Только они смогут вести ближний бой с противником, а при отступлении последнего, получить ещё и поддержку от местного населения.

Американцы ещё недавно предпочитали сторонников "Теории технологического превосходства". По мнению бывшего профессионального военного, прошедшего Вьетнам, Майкла Уайли, война в Персидском заливе против Ирака показала, что уповать на стратегические удары издалека ракетами и ударами с воздуха нельзя. Нужны ещё и внушительные акции на суше.

Отмечалось, что точно так же американцы входили во Вьетнам, упиваясь своим технологическим превосходством. Ни супербомбы, ни офицеры с Гарвардским образованием не помогли. Умные вьетнамцы показали, как можно растворяться в гражданском населении, менять ночью дислокацию, опираясь не на вертолёты, а на пешее перестроение.

Местное население должно стать союзником

Полковник напомнил, как изменился американский солдат образца 1969 года в отличие от 1964 года во Вьетнаме. Морская пехота стала вести бои меньшими группами, больше полагаясь на огневую поддержку с земли, а не на технику.

Говоря о "Буре в пустыне", он отметил, что победу обеспечила не только вся огневая мощь США, которая в течение месяца бомбардировала позиции Ирака, но и люди. Он открыл секрет, что за два дня до удара по врагу несколько тысяч морских пехотинцев уже прокладывали себе путь за линией обороны иракцев в Кувейте. Проникновение шло ночью и небольшими группами. И первое, что кричали иракцы: "Противник у нас в тылу!". Замешательство облегчило натовцам сухопутное наступление. Так что, победу одержала тактика, а не технология.

Солдаты, имеющие лазеры, различные датчики, знающие тактический манёвр будут уничтожать "умную" технику и компьютеры врага. А если ещё у врага есть партизаны и террористы? Вот тогда мы вновь вспомним о солдате старого образца. Сейчас уже видно, что роль пехоты возрастает. К тому же, солдату будет нужно то, что надёжно и дёшево, а не то, что вычурно, сложно и дорого.

Военные видят, что война теперь ведётся не только на фронтах. А нередко фронта просто нет. В этом случае надо будет думать и о завоевании симпатий местного населения. Это более важная цель, чем захват моста или высоты.

"Если население одной крови с противником, он сможет раствориться в нём, и никакая технология его не распознает", — считает Уайли.

Мечта, что когда-то война будет "чистой", без соприкосновения с противником — утопия. Нельзя только уверовать в своё технологическое превосходство. Нужны не только солдаты, но и умные генералы, которые могут со смелостью сказать политикам и генштабу слово "нет", когда первые обещают стране быстрые победы, бахвалясь своим технологическим превосходством.

Надо помнить, что новые генералы обязаны мести грязь вместе с солдатами, а не общаться с ними из тёплого места по Скайпу. Командный пункт должен быть на фронте. Только там можно постичь изменения и проблемы армии. Так что, в бою подготовленному солдату не может быть никакой "технологической" замены. Боец должен всегда быть хорошим тактиком, а не только жёстким и дисциплинированным воином.

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Куратор: Александр Артамонов
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