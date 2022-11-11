Казаки "Кубани": "Работаем. Выполняем приказ Верховного Главнокомандующего В.В. Путина. Ему верим!"

Командир казачьей бригады "Кубань" — кавалер Ордена мужества, полковник Артур Бацев и его заместитель Сергей Чернега в эфире телепередачи "Детали" канала "Кубань 24" рассказали об обстановке на территории проведения специальной военной операции и основных направлениях боевых действий.

— Казачьи отряды бригады "Кубань" ведут активные боевые действия на Запорожском направлении в районе Донецка и Лисичанска. В основном привлекаются для выполнения задач в обороне. Оборону ведем активную. Противник постоянно пытается прорвать ее на участках фронта, но мы даем отпор. В связи с мобилизацией и активностью граждан, которые идут добровольцами, мы личным составом укомплектованы. Поэтому противнику даем отпор. Все позиции удерживаем и задачи по обороне выполняем в полном объеме, — отметил Артур Бацев.

По его словам, несмотря на то, что похолодало, казаки "Кубани" не падают духом:

— Благодаря, в том числе, жителям Кубани, нам поступает много теплых вещей и различных средств, которые помогают личному составу отапливаться. Плохая погода играет нам на руку. Потому что на некоторых направлениях, как в Запорожье, где в основном черноземом, противник не может использовать тяжелую технику. Поэтому наступает в основном живой силой и легкой техникой.

Заместитель командира бригады "Кубань" Сергей Чернега — доброволец "Кубани" (БАРС-11) рассказал о том, что казаки, ведя боевые действия в районе Донецка, пытаются восстановить позиции, которые пехота оставила осенью.

— На Херсонском направлении противник не особо спешит в наступление, так как боится, что окажется там в кольце. Если солдаты ВСУ перейдут через мосты, то возможно эти мосты разрушатся, и тогда они окажутся в мешке. Не исключено, что силы противника перегруппировываются. На Донецком направлении активизировались диверсионно-разведывательные группы. Недавно ребята из разведывательной группы Барса-11 обнаружили на освобожденной территории большой схрон: много мин, стрелковое вооружение, гранаты, патроны. Это говорит о том, что укронацисты готовы продолжать действовать и на освобожденных нами территориях, — сообщил Сергей Чернега.

Как утверждает Артур Бацев, противник активно применяет иностранные минометные системы. Добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги (БАРС-1) работает в условиях активного минометного поражения со стороны противника.

— Отряд находится на боевых позициях, обороняется. Понесли незначительные потери. Работаем. Выполняем приказ Верховного Главнокомандующего В. В. Путина. Ему верим, доверяем его команде. Есть силы, препятствующие победе внутри страны. Задачи спецслужб — разобраться во всем этом. А наша задача — воевать! — говорят командир и его заместитель батареи "Кубань".