Политолог: есть две версии сдачи Херсона

Отход российских военных из Херсона, который теперь является частью Российской Федерации, вызывает много вопросов. Что это: стратегическая уловка или стратегическая ошибка, и к каким последствиям приведёт данный шаг, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Академии политической науки, политолог, профессор МГУ Олег Шабров.

— Олег Фёдорович, все ждали большую битву за Херсон. Сейчас принято решение о том, что оборона будет организована в районе Херсона на левом берегу Днепра. Насколько это правильное решение?

— Конечно, как было доложено на встрече с президентом, нужно не подставлять солдат и мирных жителей. Я не военный человек, но думаю, что без необходимости такое решение не приняли бы. Хотя, конечно, возникают вопросы.

Во-первых, жители других новых регионов России могут быть частично деморализованы: если оставили один регион, то могут оставить и прочие.

Во-вторых, вопрос стратегии. Да, всё правильно было сказано на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным.

Но до того, как вступили наши вооружённые силы в Херсон, разве неизвестно было, что с трёх сторон вода, и надо доставлять туда амуницию? Вся логистика осталась без изменений. О том, что дамба — это риск, тоже не могли не знать наши военачальники.

Сразу две версии. Либо то, что вывели оттуда наших военнослужащих, — это стратегическая уловка, "джокер в рукаве". Либо это стратегическая ошибка. Не учли всех факторов, когда незначительными силами заняли этот рубеж. Тогда возникает вопрос: кто допустил ошибку, и какие для него будут последствия? Потому что там существенные потери:

экономические,

людские.

Если мы захотим Херсон вернуть, то надо через эти водные рубежи снова идти вперёд. Это опять потери. Поэтому такое настороженное отношение к ситуации. Очень хочется верить в джокера в рукаве.

Ещё существенный момент. До того, как четыре области вошли в состав России, это была специальная военная операция. Но сегодня Россия сдаёт уже свою территорию. И украинский нацист зайдёт уже на нашу территорию.

Это уже не та специальная военная операция, что в феврале. Это уже защита собственных рубежей. И тут многое должно измениться. Не знаю, надо ли вводить военное положение.

— В четырёх регионах введено военное положение, в том числе в Херсонской области.

— Но дело в том, что предприятия, которые снабжают амуницией и оружием, работают по-прежнему. Это коммерческие предприятия, деньги. Поэтому здесь другой уровень ответственности должен быть. Это экономическая сторона вопроса. И сдаётся мне, что одной мобилизацией не обойдётся. Потому что сейчас уже придётся воевать на своей территории и в неблагоприятных условиях возвращать назад то, что было. Тут отступления нет.

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