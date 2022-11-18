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Автор Ирина Шлионская

Разработан плащ-невидимка для военных

Силовые структуры » Министерство обороны

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) занялось разработкой так называемого "плаща-невидимки" для военных целей.

Разработан плащ-невидимка для военных

Конечно, никакой это не плащ, а просто дымоподобное вещество, из которого формируется "завеса", способная сделать невидимыми, скажем, солдат на поле боя.

Вместо белого фосфора

Пока проект находится на начальной стадии. Предполагается, что для создания "дыма" может быть использован жидкий аэрозоль или инженерный материал. Как заявляют представители DARPA, завеса будет "поставлена" таким образом, чтобы

"обеспечить односторонний обзор сквозь шлейф".

То есть, нужно создать такую технологию, которая позволит американским военным оставаться невидимыми для противника, тогда как сами они будут прекрасно видеть солдат вражеской армии.

Как правило, тут играет роль оптический эффект. То ест,ь используются материалы, обладающие определёнными физическими свойствами, способными полностью или частично делать объекты недоступными для зрения.

Вообще-то, идея не нова. У США есть опыт использования в военных целях дымовой завесы из белого фосфора. В частности, он применялся в Сирии в 2019 году. Однако, выяснилось, что при попадании на кожу белый фосфор вызывает сильные ожоги, а порой буквально "прожигает до костей". Это делает его опасным не только для врага, но и для самих военнослужащих, и для гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий.

Испытания на невидимость

Нынешняя задача — сделать действующее вещество, формирующее дымовую завесу, полностью безопасным для человека и при контактах, и при вдыхании, так как респираторы во время боёв носить тоже не очень удобно. Речь ведь не идёт о "газовых атаках", цель которых — отравить противника.

С июля 2022 года действует программа Coded Visibility (CV), рассчитанная на 54 месяца. В ней участвуют несколько американских университетов, занимающихся исследованиями, разработкой и тестированием затемняющих веществ, соответствующих требуемым критериям.

Программа включает

  • разработку новых материалов, в состав которых одновременно входят частицы с заданными свойствами и настраиваемые частицы;
  • демонстрацию возможностей пассивного асимметричного и асимметричного зрения в ходе лабораторных, пилотных и полевых испытаний.

Кроме того, учёным предстоит разработать новые инструменты моделирования и симуляции затемнения для создания шлейфов "невидимости" и оценки производительности технологий.

Эффект асимметрии

"Выбранные нами группы нацелены на разработку новых типов неопасных затемняющих частиц, которые можно адаптировать для обеспечения асимметрии. То есть, позволить США и союзным силам видеть противника через шлейф в одном направлении, в то время как противник не может видеть сквозь шлейф в противоположном направлении, — прокомментировал менеджер программы CV в DARPA Рохит Чандрасекар.

— Подход с пассивной асимметрией, скорее всего, потребует нескольких затемняющих материалов, развёрнутых определённым образом, чтобы обеспечить односторонний обзор сквозь шлейф. Мы также изучаем более фундаментальную проблему демонстрации активной асимметрии, для которой требуется только один затемняющий материал, но который можно настроить в режиме реального времени, чтобы потенциально обеспечить динамический контроль его свойств после развёртывания и в сотрудничестве с датчиками".

Будем надеяться, что подобные технологии со временем появятся и в России, и что они будут настолько же эффективными, насколько безопасными.

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Куратор: Александр Артамонов
Темы сша война армия оружие технологии
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