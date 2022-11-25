Сергей Марков: стратегия России в отношении ЗАЭС правильная

Широко обсуждается версия, что Россия собирается оставить ЗАЭС Киеву под эгидой МАГАТЭ. Так ли это на самом деле, и что надо сделать, чтобы ВСУ прекратили постоянные обстрелы Запорожской атомной станции, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, общественный деятель, директор Института политических исследований Сергей Марков.

— Сергей Александрович, вы говорите, что сейчас, возможно, общественное мнение готовят к тому, что мы оставим Запорожскую АЭС под благовидным предлогом МАГАТЭ, то есть фактически Киеву. Вы считаете, что мы можем отдать Украине ЗАЭС?

— До сдачи Херсона я бы сказал, что это нереальная версия. А сейчас я в растерянности. Некоторые события мне трудно объяснить.

МАГАТЭ всегда отказывалось называть Украину виновником обстрела ЗАЭС. МАГАТЭ полностью лежит под американцами. Как и многие другие международные организации.

Есть различные выходы из этой ситуации. Все говорят, что необходима демилитаризация. У нас под демилитаризацией имеют в виду следующее: Украина по команде Вашингтона прекращает обстрелы АЭС, а мы даем гарантию, что там не будут размещены никакие системы тяжёлых вооружений, и станция не будет использоваться как место, откуда стреляют. Будет только охрана ЗАЭС по периметру, чтобы защитить её от захвата Украиной. Уже десяток попыток таких было. Плюс мы размещаем наблюдателей МАГАТЭ, которые должны это всё фиксировать. Это наш подход к демилитаризации.

Другой подход к демилитаризации:

у США,

МАГАТЭ.

Они говорят: "Давайте, русские, выводите свои войска оттуда, а мы туда заведём голубые каски под эгидой МАГАТЭ и ООН". Но МАГАТЭ и ООН лежат под американцами, во-первых. Во-вторых, мы не верим, что они будут выполнять соглашение. Они просто выберут наиболее позорную для России форму и передадут ЗАЭС Киеву. Они скажут, что Россия во всём виновата, и отключат российских потребителей от электричества ЗАЭС и подключат своих.

Я, как политтехнолог, могу сказать, что наша стратегия правильная: вести вечные переговоры об этом, постоянно давать надежды МАГАТЭ и американцам, что мы можем сдаться, но не сдаваться, а потихонечку делать всё по-своему.

Я сторонник жёсткой позиции и считаю, что обстрелы ЗАЭС прекратятся, когда мы будем отбивать их ракеты. Как в теннисе. То есть, украинские ракеты и снаряды — это теннисный мяч. Мы ракеткой раз их — и в Южно-Украинскую или Хмельницкую АЭС должны отбить. Они должны лететь туда. Конечно, это опасная игра. Но ядерное оружие — тоже очень опасное. Ядерное оружие существует для того, чтобы оно не применялось.

Не может быть такого, что одна сторона использует методы обстрелы атомной станции, а другая не использует и постоянно ограничивает себя в применении оружия.

Как если бы перед Первой мировой войной генштаб заявил: мы считаем пулемёт "Максим" негуманным оружием, поэтому наша армия не будет его использовать, а будет воевать гуманистически, шашки наголо, кавалерия и так далее. Конечно, это было бы поражение.

Мы постоянно ограничиваем себя в применении форм боевого воздействия. Этот спектр у наших противников всё время на порядок шире. Так нельзя.

Мы наносим удары по энергоструктуре, но мы не говорим, что это ответ на удар по ЗАЭС. Если будет угроза взрыва АЭС недалеко от Польши, то поляки первые закричат: давайте прекратим обстрелы ЗАЭС.