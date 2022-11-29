Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому

Оставим в стороне "Хаймерсы" или 105-мм гаубицы США, которые засветились ещё в годы Вьетнамской войны. Старое вооружение ВСУ подкидывают и французы, и другие страны НАТО из своих закромов, которые, как и у нас, прошли обкатку ещё в 1960-1970-х годах. А, судя по советским журналам и натовским, это вооружение за последние полвека должны были бы у нас разобрать по винтикам, изучить их ТТХ и найти противоядие. Но, вероятно, искали, развинчивали, но слишком много спали. По крайней мере, в последние годы.

Сегодня меня поразило сообщение, что ВСУ поставляются американские ракеты ПВО "Хоук". Полагаю, что на рынке антиквариата эти ракеты стоят дороже, чем на боевых позициях. К тому же, ребятишки склеивали игрушечные модели от "Монограмм" этого "чуда" в масштабе 1:32 уже в начале 1960-х годов.

Американский "ястреб" предпочитал клевать своих

Mobile Interceptor Missile — мобильная ракета-перехватчик. А попросту, американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности производства компании "Рейтеон", который был принят на вооружение ещё в 1960 году. Он, хотя и подвергался модернизациям, но так и остался в последующих десятилетиях антиквариатом, который, при надлежащей рекламе и подкупе, "впаривался" в те же страны Ближнего Востока. Стоит отметить, что данный ракетный комплекс в США был снят с вооружения двадцать лет назад, а на его замену пришли переносные ЗРК прямой видимости с инфракрасным наведением FIM-92 "Стингер".

Тем не менее, "Хоуки" продолжают стоять на вооружении в некоторых странах НАТО как в Западной Европе, так и в Японии, Иране, Израиле и других странах Ближнего Востока. Я бы уточнил: действительно, стоять. Прока от них за полвека никакого не было.

Например, перед началом арабо-израильских войн Израиль имел 50 пусковых установок MIM-23 и 174 ракеты к ним. В начале 1967 года израильские зенитчики производили пуски ЗРК "Хок" по арабским самолётам-разведчикам, но успеха не достигли.

Боевой дебют ЗРК HAWK произошёл в ходе Шестидневной войны. Израильским зенитчикам удалось сбить только один самолёт. Забавно, что свой — израильский. Летом 1967 года израильский расчёт "Хоука", который защищал Ядерный центр в Димоне, так же по ошибке сбивает свой возвращавшийся повреждённый истребитель Ouragan. Увы, погиб и пилот.

HAWK MISSILE — летать гражданским самолётам над Украиной заказано

Американские "Хоуки" отличились и позже, когда еврейские зенитчики, оборонявшие авиабазу Кфар-Сиркин, применили чудо ЗРК против иракских самолётов Hunter, которые ранее ударили по израильским самолётам, базировавшимся на аэродроме. Выпущенные ракеты "Хоук" прошли мимо целей.

13 октября 1969 года израильские зенитчики сбили свой самолёт Do.27 — погибло 5 еврейских пилотов. И это тоже заслуга американского "Ястреба", который теперь на вооружении ВСУ. Зато хорошо известно, что полное количество потерянных ЗРК в ходе местечковых ближневосточных конфликтов неизвестно. Есть информация, что в 1967 году несколько американских ЗРК "Ястреб" были уничтожены в районе Синая египетскими МиГ-17.

Также стоит напомнить, что после объявления перемирия между Египтом и Израилем в Александрию прибыли советские разведчики МиГ-25 с неплохим бомбовым вооружением. С осени 1971 года они начали совершать полёты над контролируемой израильтянами территорией. Израильские зенитчики совершали пуски ЗРК "Хоук" по самолётам с советскими пилотами, но попасть ни разу не смогли. А вот советские лётчики вскрыли сеть ПВО Израиля, включая позиции 10 батарей "Хоук". Результат — ПВО вдрызг.

Позже была и другая информация об использовании американского военного антиквариата в разных горячих точках. Но, судя по информации, на каждую сбитую цель противника нередко вниз летела и пара своих целей.

Действительно, американские "Ястребы" имеют больше сбитых "своих" целей, нежели противника. Вот и Испания, входящая в блок НАТО, предпочла отправить "свои" MIM-23 HAWK на утилизацию Украине. Если не собьём свой МИГ, глядишь, "снимем" какой-нибудь гражданский авиалайнер из Евросоюза. Нам не привыкать. Всё равно спишем на Россию.

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