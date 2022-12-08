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Многие годы: эксперты оценили слова Путина об СВО как длительном процессе

Силовые структуры » Министерство обороны

Продолжительность СВО на Украине зависит от целей, которые поставлены Москвой географически и политически, а также от потенциала НАТО и военной тактики ВС РФ, считают эксперты.

Многие годы: эксперты оценили слова Путина об СВО как длительном процессе

Путин: СВО на Украине может быть продолжительной

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что специальная военная операция (СВО) на Украине может стать длительным процессом.

"Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс, может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьёзный вопрос", — сказал Путин на встрече с членами совета по правам человека при президенте РФ.

Наличие сильного противника и выбранная Россией тактика удлиняют СВО

Как сказал Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповаловя, СВО на Украине, фактически, является операцией против консолидированных сил НАТО, что "усложняет и удлиняет войну".

Поэтому выполнение условий, которые поставлены в рамках спецоперации, "естественным образом усложняются".

"Для России это очень серьёзное испытание. Но мы его выдержим. Россия добьётся реализации тех целей, которые были поставлены нашим президентом в начале спецоперации, — это защита народа Донбасса, это денацификация и демилитаризация Украины, это недопущение возможностей создания на этой территории военных баз НАТО", — сказал политолог.

По мнению Владимира Шаповалова, увеличение продолжительности СВО также вызвано тем, что ВС РФ осуществляет удары по военным позициям ВСУ, по инфраструктуре, но "никак не по мирному населению Украины".

"Это ситуация, которая делает наши действия особенно осторожными. Избирательность целей, тщательность, выверенность наших военных операций, конечно, также делают этот конфликт продолжительным", — сказал эксперт.

Никто кроме Путина не знает его целей на Украине

По мнению политолога и общественного деятеля Андрея Кортунова, надо уточнить у Путина, что он понимает под "специальной военной операцией" — " активная ли это фаза, то есть фаза интенсивных боевых действий, или же сюда надо включать и возможный период, когда произойдёт какая-то договорённость о прекращении огня, но политического урегулирования не будет".

Эксперт подчеркнул, что "мы не можем говорить о продолжительности операции, когда мы не знаем её окончательных целей".

Ему не совсем понятно, "что эта операция означает с точки зрения географических параметров российского контроля над теми или иными территориями".

"Поэтому, конечно, здесь очень трудно делать прогнозы, не зная конкретных целей, которые может ставить российское руководство", — сказал Андрей Кортунов

По его словам, едва ли можно говорить о том, что к концу года операция точно завершится.

"Сроки сдвигаются. И если мы, тем более, говорим о противостоянии не только России и Украины, а о противостоянии России и Запада, то, конечно, такое противостояние, по всей видимости, продлится многие годы", — подчеркнул Андрей Кортунов.

В анализе Американского института изучения войны говорится, что Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой — отвоевание исторических территорий.

"Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он всё чётче дает понять, включают в себя восстановление Российской Империи в той или иной форме", — резюмируют аналитики.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы война россия украина владимир путин владимир шаповалов
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