"Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ

26 декабря украинские воздушные силы нанесли очередной удар по аэродрому российской дальней авиации в Саратовской области. Подгадывал ли Киев специально дату или нет, но инцидент произошел как раз в день противовоздушной обороны сухопутных войск. Такой вот подарочек с большим намёком.

Министерство обороны отчиталось, о том, что летательный аппарат был сбит. Но при падении произошёл взрыв, в результате которого погибло 3 военнослужащих и несколько было ранено.

Среди людей скептического склада ума уже сложилась практика, когда слова Министерства обороны принято подвергать сомнению. Дескать, вражеский беспилотник на самом деле достиг цели, а его взрыв пытаются выдать за последствия неуправляемого падения сбитого аппарата. То есть, будто ПВО отработало как надо.

Но если посмотреть на видеокадры, то можно убедиться, что система ПВО действительно отработала: слышна сирена, оповещающая о воздушном нападении. Значит, сомневаться в словах МО, пожалуй, и не стоит.

Другое дело, всех беспокоит вопрос, как так происходит, что за более чем полтысячи километров от зоны боевых действий прилетают вражеские БПЛА. Тем более, на Саратовском направлении это уже второй случай за месяц. Первый был 5 декабря.

Объяснение МО о том, что объект сбит, мало кого утешает. Всем бы хотелось, чтобы вражеский беспилотник вообще не приближался к российскому воздушному пространству. Тем более, весьма резонен вопрос — если это уже было, то неужели нельзя сделать выводы?

На этот вопрос можно ответить философски следующим образом. Грабли для того и существуют, чтобы на них наступали дважды. Первый раз мы узнаём о волшебном действии граблей, но только во второй раз мы убеждаемся, что именно так они и работают, если ещё раз на них наступить. А ещё есть поговорка "повторение мать учения". То есть, урок не усваивается, покуда не будет повторён дважды.

Но перейдём от русских народных аллегорий к нашей суровой действительности. Что в нашей ситуации будет усвоенным уроком? Хотелось бы, чтобы вражеские дроны уничтожались ещё на подлёте к охраняемому объекту и без человеческих жертв. В идеале, вообще где-нибудь у границы. А возможен ли этот идеальный вариант. Не находимся ли мы по этому поводу в плену завышенных ожиданий? Ведь ни одна система ПВО в мире не даёт 100% гарантии защиты воздушного пространства.

Как правило, комплексы ПВО не стоят прямо на границе с равными промежутками, как погранзаставы. Это было бы слишком дорого для любой страны. Зенитно-ракетные комплексы ПВО всегда ставят на главных направлениях и у важных объектов, в том числе в глубине страны. А вот радиотехнические посты (радиолокационные станции) располагаются так, чтобы "просвечивать" всё приграничное воздушное пространство. Те направления, которые невозможно закрыть зенитными комплексами ПВО, являются зоной ответственности истребительной авиации ПВО.

Казалось бы, теоретически проще перехватывать нарушителей на границе на дальних подступах. Но нет, проще перехватывать воздушные цели уже у защищаемого объекта. Размер контролируемого пространства в данном случае меньше.

Увы, но так построены все системы ПВО. И мёртвые зоны при такой архитектуре, к сожалению, неизбежны. Можно вспомнить хрестоматийный пример — полёт гражданина ФРГ Матиаса Руста на лёгкомоторном самолёте в 1987 году. 18-летний начинающий пилот-любитель умудрился пролететь через границу в Эстонии, добраться до Москвы и посадить самолёт на Красную площадь.

Причём, это тоже было в праздник — 28 мая — День пограничника. Хотя, погранвойска, конечно, не имеют отношения к противовоздушной обороне. И всё же. Нарушение границы есть нарушение границы.

К чести наших ПВО, нарушитель был своевременно обнаружен, но команды на уничтожение цели не поступило. В этой истории много всяких тёмных пятен. В какие-то моменты он выпадал из-под контроля средств ПВО. Но, как бы то ни было, согласно международным правилам на тот момент времени, самолёты такого типа было запрещено сбивать. Только принуждать к посадке.

Другой более близкий нам пример. Уже в первые дни СВО с территории Украины в сторону Европы был запущен украинский беспилотник Ту-141. Произошло это по ошибке или было намеренной провокацией, не суть важно. Важно, что беспилотник долетел до столицы Хорватии, где и разбился. А это, если взять от крайней западной точки Украины, тоже почти 600 км. При этом, никаких официальных комментариев от европейских представителей не было. И претензий к ПВО НАТО тоже никто не высказывал.

Более свежий пример — падение украинских ракет С-300 на польской территории. Результат — двое погибших.

В чём нас должны убедить эти примеры? В том, что у европейцев дела с этим ещё хуже? Но на это можно возразить, что со времён распада СССР Европа "расслабилась" и перестала должным образом совершенствовать свою систему ПВО. Может быть, и так.

Но тогда приведём пример эпохи "холодной" войны — из 1989 года. Когда система ПВО НАТО должна была находиться на пике своей мощи. В Восточной Европе стояли советские войска, и "железный занавес" ещё не упал.

В июле 1989 года с территории Польши взлетел советский самолёт МиГ-23 и, пролетев около 900 км, упал вблизи франко-бельгийской границы. Пикантности ситуации придаёт то обстоятельство, что самолёт летел без лётчика. На этапе влёта произошёл сбой в работе двигателя, пилот посчитал ситуацию аварийной и покинул самолёт. После катапультирования лётчика работа двигателя вдруг восстановилась, и самолёт продолжил полёт в автономном режиме в сторону Западной Германии и далее.

Натовские системы слежения обнаружили самолёт своевременно ещё на подлёте к границе ФРГ. Но когда истребитель вторгся в чужое пространство, зенитно-ракетные комплексы НАТО тоже безмолвствовали.

Были ли в этой зоне соответствующие средства, неизвестно. Но по факту мы знаем, что прореагировала только авиация НАТО. Причём, взлёт перехватчиков происходил с базы в Нидерландах, что почти в 400 км от точки пересечения границы нашим самолётом.

К чему мы делаем акцент на этих расстояниях? Плохо или хорошо, что у НАТО не оказалось средств ПВО непосредственно у границы. Или эта особенность любой системы ПВО.

Да, с точки зрения километража расстояние кажется большим, но с точки зрения времени, это всего лишь 10-15 минут полёта, учитывая встречные направления истребителей НАТО и нашего самолёта. А ещё через 15 минут самолёт упал, выработав топливо. Лётчики НАТО не стали сбивать самолёт, убедившись, что в кабине никого нет. Кроме того, были опасения, что самолёт упадёт среди плотной жилой застройки. Но жертв не удалось избежать. Погиб молодой бельгиец. МиГ упал на его ферму.

Казалось бы, богатые страны Запада имели достаточно ресурсов, чтобы покрыть Европу непроницаемым зонтиком системы ПВО. И, тем не менее, советский самолёт, как минимум 200 км летел над территорией НАТО. И это при том, что "оборонительность" НАТО декларируется западными высшими лицами с пеной у рта.

Судя по тому, как сейчас НАТО относится к предоставлению зенитно-ракетных средств для Украины, ситуация с ПВО в Европе лучше не стала. Им самим не хватает. А стала ли хуже система ПВО в России? Этот тезис можно смело опровергнуть. Мы уже лучше, и будем ещё лучше. Наличие агрессивного соседа у наших границ не позволит наступать на "грабли" бесконечно, и урок будет обязательно усвоен.