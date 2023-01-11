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Александр Артамонов

Военный эксперт: западное оружие не поможет Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

К весне ВСУ планируют контрнаступательную операцию. Запад обещал снабдить Украину оружием. Какую именно военную технику получит Киев, и будет ли она эффективна против вооружения, которым располагает Российская армия, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Военный эксперт: западное оружие не поможет Украине

— Весной Украина планирует контрнаступательную операцию. Запад обещал поставки оружия украинской армии. Правда, американцы заявили, что поставок танка "Абрамс А1" на Украину не будет в силу того, что техника старая, капризная, дорогостоящая, логистика затруднена, с запчастями неясно. Кроме того, американцы не готовы увеличивать бесконечные дотации Украине.

Ей уже оказали помощь на 100 миллиардов долларов. Блинкен обещал ещё 41 миллиард долларов. А в ближайшее время — 1 миллиард 200 миллионов на срочные нужды.

США могут поставить боевую машину пехоты "Брэдли" концепта 1970-х годов. Она задумывалась как средство борьбы с БМП-1, БМП-2. Вооружена 20-мм пушкой. Есть комплекс динамической защиты более 90 единиц для отражения боеприпасов противника. Вмещает 7 человек пехоты и 2-3 членов экипажа. Тем не менее, эта машина не представляет серьёзной угрозы для БМП-3 (а их в Российской армии более 700 единиц), тяжёлых танков и машины огневой поддержки танков "Терминатор".

Поставка "Брэдли" — это попытка сбыть то, что осталось после "Бури в пустыне", которая закончилась 30 лет назад.

Американцы отправляют старые "Брэдли" на Украину в счёт помощи, которую они предоставляют, и заявляют, что потом каким-то образом им придётся это компенсировать, дабы отчитаться перед американским налогоплательщиком.

Теперь представим себе эту машину с 20-мм пушкой против БМП-3, у которого 100-мм пушка, или против наших танков Т-72, Т-90, у которых орудие 125 мм, не считая дополнительных средств поражения, и переносные противотанковые ракетные комплексы.

Даже один из основных боевых танков Запада "Леопард-2" модификации А4 или А6 после участия в боях в Сирии был рекомендован для использования в качестве платформы, то есть без вхождения в зону реального боевого контакта с противником. Потому что эти танки хорошо горели.

Вряд ли лёгкая машина пехоты будет эффективной там, где был неэффективным "Леопард-2" А4 или А6.

После поставок "Брэдли" у украинцев прибавится хлопот с логистикой. Потому что у них и так уже есть несколько десятков из оставшихся в строю "Бушмастер". Им обещан около 40 единиц "Мардер" из Германии. И это ещё один тип боевой машины пехоты.

На каждый тип техники бронеката потребуется своя техническая аптечка и специалисты. Надо будет это всё буксировать с поля боя. Ими будут управлять неопытные экипажи, если только НАТО не решится вступить ещё более решительно в конфликт, потому что уже сегодня на направлении Соледара и Артёмовска более 50% живой силы противника составляют иностранцы.

Неприятности нашей авиации могут доставить:

  • системы "Пэтриот", ибо они условно эффективны против ракет, но действительно эффективны против штурмовой авиации;
  • ракеты HARM, которые уже есть у украинцев, переделанные под носителя МиГ;
  • обещанные для поставки Sea Sparrow, ракеты с радиолокационным наблюдением.

Но прежде, чем говорить о любых поставках, надо, чтобы конгресс США их согласовал. После прихода на должность спикера парламента США республиканца Маккарти вряд ли он легко согласует то, что угодно "оружейному барону" Байдену и его сыну Хантеру. Так что, никакой перемоги и решительного контрнаступления с той техникой и при том снарядном голоде, который ощущается на Украине, ожидать не стоит. А наше наступление на украинские позиции продолжается.

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша всу война армия оружие украина
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