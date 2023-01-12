Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Как освобождение Соледара и Опытного бойцами ЧВК "Вагнер" скажется на ситуации в районе Бахмута

Силовые структуры » Министерство обороны

За пару дней ЧВК "Вагнер" взяли под контроль город Соледар и южный пригород Бахмута село Опытное. Как это отразится на оперативной обстановке — объясняем в нашем материале.

Как освобождение Соледара и Опытного бойцами ЧВК "Вагнер" скажется на ситуации в районе Бахмута

"Город под контролем штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер", — сообщил военный корреспондент Александр Симонов, сегодня вернувшись из Соледара.

Полномасштабный штурм города начался незадолго до начала Нового года и закончился созданием котла в центре города и последовавшими за этим городскими боями и зачисткой знаменитых соляных рудников, которые представляли особую сложность.

До начала СВО соледарское предприятие "Артемсоль" было крупнейшим добытчиком поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. В начале 2022 года оно состояло из пяти соляных рудников №1, №3, №4, №7 и рудника имени Володарского (последний — в соседнем населенном пункте Парасковиевка).

Огромные подземные камеры, расположенные на глубине в несколько сотен метров, украинские военнослужащие быстро оборудовали под склады боеприпасов и ангары военной техники, а развитую сеть галерей использовали для укрытий и скрытного перемещения личного состава между позициями. Поэтому брать Соледар в лоб было нецелесообразно. Поэтому бойцами ЧВК "Вагнер" и был реализован план по окружению и рассечению соледарской группировки ВСУ.

На текущий момент зачистка завершена и можно констатировать большой тактический успех "музыкантов" в их зоне ответственности. Освобождение Соледара даст возможность в самой краткосрочной перспективе перерезать трассу Бахмут — Северск.

Это лишит ВСУ одной из важнейших транспортных артерий в Донбассе и, как следствие, возможности переброски подразделений и материально-технических средств с северных участков фронта. Кроме этого, это рассечет оборонительный рубеж городов-фортов Северск — Соледар — Бахмут и существенно ослабит позиции противника на этом отрезке.

Установление полного контроля над Соледаром с последующим выходом на трассу Бахмут — Северск также позволит подразделениям ЧВК "Вагнер" развить наступление в сторону населенных пунктов Красная Гора, Парасковиевка и северных окраин самого Бахмута, в котором отряды "вагнеровцев" уже наступают по четырем направлениям.

Первый заход в город произошел 5 августа вдоль улицы Патриса Лумумбы, и с тех пор "музыканты" установили контроль над районом "Дачи" и почти всей промзоной, на востоке которой сейчас продолжаются ожесточенные бои. Ситуацию здесь существенно затрудняют гипсовые шахты, которые ВСУ используют как склады, укрытия для личного состава и подземные коммуникации для скрытного передвижения между позициями. Однако бойцы ЧВК "Вагнер" уже заняли одну из шахт и продолжают уверенное продвижение на этом направлении.

Два других захода произошли в районе улиц Трудовые Резервы на северо-востоке и Федора Максименко на юго-востоке — обе находятся под уверенным контролем "музыкантов". И там и там малоэтажная частная застройка, которую украинские военнослужащие используют для создания соединенных между собой ходами сообщения долговременных огневых позиций, укрываясь в подвалах домов.

Четвертый заход произошел буквально накануне после того, как подразделения ЧВК "Вагнер" полностью освободили южный пригород Бахмута село Опытное, которое вплотную прилегает к южной окраине города. Продвижение на этом направлении свело на нет значение реки Бахмутка как естественной водной преграды на пути продвижения "вагнеровцев".

В случае продолжения окружения Бахмута как с севера, так и с юга система обороны ВСУ в городе будет сломана, что вынудит ВСУ либо отойти на следующий оборонительный рубеж Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк, либо в конечном счете лишиться всей многотысячной Бахмутской группировки украинских войск.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить
Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Политолог Маркелов оценил идею создания народных дружин в России
RT: около 200 боевиков потеряли ВСУ во время безуспешной атаки на Соледар 10 января
Украинские боевики по примеру террористов применяют химическое оружие
Испания резко нарастила закупки газа в РФ, несмотря на "независимость" от поставок из России
Михайлов: началось наше успешное наступление на основные цели Украины
Арестович обеспокоен введением в бой российских мобилизованных: Цена для нас будет страшной
Генерал-лейтенант ВСУ Наев опроверг увеличение войск ВС РФ на белорусско-украинской границе
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Последние материалы
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить
Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Политолог Маркелов оценил идею создания народных дружин в России
RT: около 200 боевиков потеряли ВСУ во время безуспешной атаки на Соледар 10 января
Украинские боевики по примеру террористов применяют химическое оружие
Старину Этци убил... обычный клещ
Наука следит за переселением душ
Испания резко нарастила закупки газа в РФ, несмотря на "независимость" от поставок из России
Михайлов: началось наше успешное наступление на основные цели Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников