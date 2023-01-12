Как освобождение Соледара и Опытного бойцами ЧВК "Вагнер" скажется на ситуации в районе Бахмута

За пару дней ЧВК "Вагнер" взяли под контроль город Соледар и южный пригород Бахмута село Опытное. Как это отразится на оперативной обстановке — объясняем в нашем материале.

"Город под контролем штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер", — сообщил военный корреспондент Александр Симонов, сегодня вернувшись из Соледара.

Полномасштабный штурм города начался незадолго до начала Нового года и закончился созданием котла в центре города и последовавшими за этим городскими боями и зачисткой знаменитых соляных рудников, которые представляли особую сложность.

До начала СВО соледарское предприятие "Артемсоль" было крупнейшим добытчиком поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. В начале 2022 года оно состояло из пяти соляных рудников №1, №3, №4, №7 и рудника имени Володарского (последний — в соседнем населенном пункте Парасковиевка).

Огромные подземные камеры, расположенные на глубине в несколько сотен метров, украинские военнослужащие быстро оборудовали под склады боеприпасов и ангары военной техники, а развитую сеть галерей использовали для укрытий и скрытного перемещения личного состава между позициями. Поэтому брать Соледар в лоб было нецелесообразно. Поэтому бойцами ЧВК "Вагнер" и был реализован план по окружению и рассечению соледарской группировки ВСУ.

На текущий момент зачистка завершена и можно констатировать большой тактический успех "музыкантов" в их зоне ответственности. Освобождение Соледара даст возможность в самой краткосрочной перспективе перерезать трассу Бахмут — Северск.

Это лишит ВСУ одной из важнейших транспортных артерий в Донбассе и, как следствие, возможности переброски подразделений и материально-технических средств с северных участков фронта. Кроме этого, это рассечет оборонительный рубеж городов-фортов Северск — Соледар — Бахмут и существенно ослабит позиции противника на этом отрезке.

Установление полного контроля над Соледаром с последующим выходом на трассу Бахмут — Северск также позволит подразделениям ЧВК "Вагнер" развить наступление в сторону населенных пунктов Красная Гора, Парасковиевка и северных окраин самого Бахмута, в котором отряды "вагнеровцев" уже наступают по четырем направлениям.

Первый заход в город произошел 5 августа вдоль улицы Патриса Лумумбы, и с тех пор "музыканты" установили контроль над районом "Дачи" и почти всей промзоной, на востоке которой сейчас продолжаются ожесточенные бои. Ситуацию здесь существенно затрудняют гипсовые шахты, которые ВСУ используют как склады, укрытия для личного состава и подземные коммуникации для скрытного передвижения между позициями. Однако бойцы ЧВК "Вагнер" уже заняли одну из шахт и продолжают уверенное продвижение на этом направлении.

Два других захода произошли в районе улиц Трудовые Резервы на северо-востоке и Федора Максименко на юго-востоке — обе находятся под уверенным контролем "музыкантов". И там и там малоэтажная частная застройка, которую украинские военнослужащие используют для создания соединенных между собой ходами сообщения долговременных огневых позиций, укрываясь в подвалах домов.

Четвертый заход произошел буквально накануне после того, как подразделения ЧВК "Вагнер" полностью освободили южный пригород Бахмута село Опытное, которое вплотную прилегает к южной окраине города. Продвижение на этом направлении свело на нет значение реки Бахмутка как естественной водной преграды на пути продвижения "вагнеровцев".

В случае продолжения окружения Бахмута как с севера, так и с юга система обороны ВСУ в городе будет сломана, что вынудит ВСУ либо отойти на следующий оборонительный рубеж Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк, либо в конечном счете лишиться всей многотысячной Бахмутской группировки украинских войск.