ЧВК "Вагнер" сковала боями в Бахмуте крупнейшую группировку ВСУ

ЧВК "Вагнер" заманила в Бахмут и сковала там боями все основные силы ВСУ. Это не только делает невозможными наступательные действия противника на других направлениях, но и наносит украинским подразделениям существенные потери.

О том, что ВСУ сейчас переживают острую нехватку личного состава, красноречиво говорят события последних нескольких дней. Киевские власти серьёзно ужесточили меры набора граждан в армию в рамках очередной волны мобилизации.

Каждый день появляются многочисленные видеосвидетельства от самих украинцев. Сотрудники военкомата задерживают мужчин призывного возраста прямо на улицах

Одессы,

Кривого Рога,

Львова,

Закарпатья

и других городов и регионов Украины.

Чтобы незаметно подобраться к жертвам украинской мобилизации используются машины скорой помощи, а также привлекаются сотрудники полиции и других служб. И забирают всех без разбору. В Дрогобыче, например, и вовсе вручили повестку мужчине без кистей рук.

Подобные действия прямо указывают на большие потери в рядах вооружённых сил Украины. И единственное место, где сейчас идут ожесточеннёйшие бои, которые могли бы привести к такому плачевному для ВСУ результату, — это Бахмутское направление.

Там — от Озаряновки на юге до Яковлевки на севере — зона ответственности ЧВК "Вагнер", подразделения которой методично перемалывают живую силу и технику противника. Киевское командование, не желая терять город Бахмут, стянуло туда практически все основные силы ВСУ. Однако это не смогло изменить ситуацию.

Потери украинских подразделений в городе, по данным внешней разведки Германии, исчисляются трёхзначными числами. Военнослужащие ВСУ регулярно выкладывают в Сеть фото и видео, которые свидетельствуют об их, мягко говоря, плачевном положении в Бахмуте. Но на место убитых и раненых киевское командование посылает новые подразделения с других направлений, оголяя участки фронтов.

Так, согласно данным из открытых источников, в настоящее время в Бахмуте находятся подразделения как минимум 11 украинских бригад:

109-й, 114-й и 116-й отдельных бригад территориальной обороны,

24-я отдельная механизированная бригада,

28-я отдельная механизированная бригада,

3-я отдельная бригада национальной гвардии,

3-я отдельная механизированная бригада,

46-я отдельная аэромобильная бригада,

57-я отдельная мотопехотная бригада,

63-я отдельная механизированная бригада

и 93-я отдельная механизированная бригада.

И это только те, кто так или иначе засветился в последнее время в Бахмуте. Местная группировка ВСУ, по самым скромным оценкам, достигает численности свыше 30 тысяч человек, что делает её крупнейшей на всей протяжённости фронта и в разы больше, чем на данный момент находится на любом из направлений.

Однако численное превосходство не спасает от "Бахмутской мясорубки", которую украинским военнослужащим устроили бойцы ЧВК "Вагнер".

Как сообщает военный корреспондент Александр Симонов, наступление Оркестра успешно продолжается сразу на нескольких направлениях.

"Севернее Клещеевки (Клещиевки) подразделениями ЧВК "Вагнер" был ликвидирован крупный опорный пункт ВСУ, — пишет в своем Telegram-канале военкор. — Это открывает дорогу для дальнейшего продвижения в сторону н. п. Красное (Ивановское), а также к юго-восточным окраинам Бахмута. В самом Бахмуте "музыканты" продолжают продвигаться в районах Забахмутовка, Мясокомбинат, Собачевка, а также рядом с водоемом Трубный ставок".

Севернее Бахмута также продолжается успешное наступление ЧВК "Вагнер", которая зашла в юго-восточные кварталы Парасковиевки, ведёт бои на севере Красной Горы, продвигается в сторону Раздоловки и Николаевки.

Киевское командование понимает, что бойцы-"вагнеровцы" не собираются останавливаться, но силы, которыми они могли бы оказывать хоть сколько-нибудь эффективное сопротивление на Бахмутском направлении, кончаются. Мобилизованными вряд ли удастся решить эту проблему, а если продолжить снимать подразделения с других направлений — там может в скором времени просто никого не остаться.

Как бы то ни было, благодаря грамотно спланированным действиям ЧВК "Вагнер" ВСУ в конце прошлого года вынуждены были отказаться от каких бы то ни было наступательных действий и сосредоточить все свои основные силы в одном районе. Более того, это открывает для Вооружённых сил России возможность нанесения успешных ударов по противнику на оголённых участках фронта.