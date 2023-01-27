Российское руководство опять готово отдать инициативу в руки искушённого врага

С самого начала нынешняя СВО была похожа на схватку двух боксёров. Мощный тяжеловес первым нанёс удар, который, однако, получился несильным и неточным. Это позволило его противнику — агрессивному и хорошо тренированному средневесу — быстро прийти в себя и приступить к контратакующим действиям.

При этом, в бело-красно-синем углу ринга собралась довольно странная команда тренеров. Первый внушает тяжеловесу:

"Не бей соперника, он же твой брат".

Второй уговаривает его ни в коем случае не пускать в ход правую руку. А третий наставник в перерывах между раундами шепчет на ухо:

"Сдавайся, пока не поздно, всё равно проиграешь".

Поэтому тяжеловес дерётся вопреки всем законам честного боя: заложив за спину ударную руку, и с полупрозрачной повязкой на глазах.

А у средневеса в жёлто-голубом углу совсем другая тренерская команда. Она даёт ему правильные советы, куда и как следует бить, пичкает его допингом и вложила в обе руки свинчатки, усиливающие удары. Теперь же уверившийся в своей безнаказанности средневес надел на правую руку кастет и готов нанести врагу сокрушительное поражение. Между тем, тяжеловес, получая увесистые хуки и апперкоты вместо того, чтобы, отбросив стеснение, хотя бы попытаться провести серию ударов обеими руками, то и дело взывает к здравому смыслу тренерского штаба противника:

"Давайте жить дружно!"

В ответ же в его сторону летят оскорбления и плевки. Мало того, средневесу готовится прийти на помощь огромный, правда, слегка растренированный детина с пудовыми кулаками, поджидающий момента, когда нерешительный тяжеловес окажется в нокдауне.

Думаю, что расшифровывать эту метафору не имеет никакого смысла: всё и так понятно. Поэтому перейдём от художественных средств изображения нашей невесёлой действительности к простой констатации сложившихся в результате длящейся уже год Спецоперации на Украине фактов.

Сейчас, когда Запад снабжает ВСУ гигантским количеством современного оружия, нет недостатка в прогнозах грядущих событий. Причём, эти пророчества чрезвычайно противоречивы, что свидетельствует лишь об одном: предсказать дальнейшее развитие ситуации, пожалуй, невозможно. То есть она, увы, выходит из-под контроля.

Те политические и экономические группировки, которые полагают, что способны контролировать запущенный ими же процесс эскалации, а тем более направлять ход Истории (именно так, с большой буквы!), глубоко заблуждаются, явно переоценивая степень своего могущества. На современной исторической сцене бесчисленное количество игроков, каждый из которых действует в своих интересах, пытаясь извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств, поэтому гадать на далёкую перспективу, куда понесёт нас "рок событий", — дело неблагодарное. Впрочем, большинство и профессиональных, и "диванных" экспертов сходятся в одном: западное оружие в руках украинской армии представляет грозную силу.

Я вырос на Украине, сам наполовину украинец, преподавал русский язык в трёх украинских школах, так что украинский национальный характер знаю досконально. Обращу внимание лишь на некоторые его особенности, важные для понимания нынешней обстановки на фронте. Мои суждения, боюсь, не порадуют читателя.

Если для русских основными являются вопросы: "Кто виноват? и "Что делать?", то типичный украинец всегда задумывался над тем, кто съел его сало. Нацистская пропаганда быстро нашла ответ: "Разумеется, москаль!" Вот именно за это преступление следует водрузить "москаляку на гиляку". За свой шматок сала и "садок вишнёвый возле хаты" (строчка Тараса Шевченко) украинец будет биться насмерть, упорно, яростно, умело. И беспощадно!

Среди украинцев всегда было много прекрасных воинов и спортсменов. Вспомним, Ивана Кожедуба, братьев Кличко, Усика. Поэтому можно сделать неутешительный для нас вывод: по своим качествам украинский солдат нисколько не уступает русскому, что и доказал своей поразительной (надо отдать должное врагу) стойкостью в боях на Донбассе и в сражении за Мариуполь.

Мало того, украинцы обладают ещё одним важнейшим качеством: они умеют импровизировать, проявлять инициативу и, кроме того, исключительно выносливы и терпеливы. К сожалению, все эти качества ВСУ, помноженные на исключительно эффективную нацистскую пропаганду и полученный обширный боевой опыт, не были учтены нашим военно-политическим руководством, которое, кажется, даже не представляло, с кем и с чем будет иметь дело на Украине.

В принципе, работу нашей разведки вполне можно подвести под статью "преступная халатность". И до сих пор наша пропаганда полна высокомерно-презрительных оценок "укровояк", "марионеток Запада", "последышей Бандеры" и т. д. При этом, почему-то существует мнение, что "Укрорейх" сам по себе вот-вот рухнет, особенно, если Запад перестанет поставлять ему оружие.

Однако, надо чётко понимать: США и их сателлиты не прекратят поддерживать киевский режим, которому действительно предписано воевать "до последнего украинца".

Как показывают более-менее объективные опросы общественного мнения, примерно 90 процентов украинцев готовы и дальше терпеть различные лишения, лишь бы была уничтожена "путинская империя орков". Так что, с мотиваций у противника всё в порядке: украинское общество полностью отмобилизовано, пропаганда вполне эффективна. Чего нельзя сказать о России.

Наше руководство постоянно принимает запоздалые решения, вяло реагируя на удары и по гражданской инфраструктуре, и по престижу государства, а идеологией внутреннего развития страны до сих пор остаётся потребительство. Хотя сейчас надо думать не о сохранении прежнего уровня потребления, а о выживании государства и нации! Вместо призывов из уст наших руководителей мы слышим утешительные заверения о том, что второй волны частичной мобилизации не последует. Увы, это глубокое заблуждение и, опять же, преступная халатность, расслабляющая общество как раз в том момент, когда требуется его высочайшая сплочённость.

Отечественные эксперты вовсю спорят о том, как изменится ситуация на фронте, когда в боевых порядках ВСУ появятся десятки и сотни "абрамсов", "челленджеров", "леопардов", "брэдли", "страйкеров". Общий тон подобных рассуждений вполне утешительный: наша армия вполне способна их уничтожать, а "леопарды" будут гореть не хуже "тигров" и "пантер". И здесь мне нечем утешить читателя.

Наша армия воюет, в основном, на советской технике. Из относительно новых образцов вооружения можно назвать лишь БМП-3 и Т-90. Да и они, по большому счёту, являются выходами из оклеветанного и оплёванного "советского прошлого". Некогда самая передовая школа отечественного танкостроения тридцать лет пребывала в глубокой стагнации, к чему это привело, видно на примере знаменитой "Арматы", произведённой для парадов в количестве нескольких десятков экземпляров.

В то же время мировое танкостроение развивалась естественными темпами, так что на сегодняшний день лучшие образцы бронированных машин производятся не только в США и Германии, но и в Южной Корее, Японии и даже Турции!

В развитии бронетранспортёров и боевых машин пехоты зарубежные конструкторы основное внимание уделяют защите экипажа и десанта. Вот почему "брэдли" весит почти 38 тонн, а наши солдаты вынуждены воевать на БМП-1 и 2 весом 14 тонн. Какая машина из перечисленных является более живучей, очевидно.

Можно также заметить, что всячески критикуемые нашими пропагандистами основные западные танки в двух иракских кампаниях показали высочайшую эффективность, разбив в пух и прах армию Саддама Хуссейна, укомплектованную советской и китайской бронетехникой, и понеся при этом мизерные потери.

Например, "челленджеры" 7-й британской бронетанковой дивизии в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" уничтожили более 300 бронированных машин противника, обойдясь без потерь. А в 2003 году во время вторжения в Ирак эти же бронированные монстры подбили 20 иракских танков, а потеряли лишь один, да и тот был уничтожен "дружественным огнём" такого же "челленджера".

В целом, можно сказать, что западные танки облают чрезвычайной живучестью и являются весьма эффективными боевыми единицами, которые будут действовать при поддержке столь же "продвинутых", только в своём классе, "брэдли" и "страйкеров". Лучше бы, конечно, вся эта бронированная армада до фронта не доехала, однако, поскольку действия нашей авиации над Украиной предельно затруднены боязнью новых потерь, рассчитывать на уничтожение вражеских коммуникаций не приходится.

Впрочем, неправильно сравнивать российскую и западную боевую технику только по тактико-техническим характеристикам.

В современной СВО решающее значение имеют разведка, связь и управление войсками. И в этом отношении ВСУ, благодаря поддержке НАТО, имеют преимущество над нашей армией. Если же говорить об уровне оперативно-тактического командования, а ещё шире — о военном искусстве, то натовские специалисты (а именно они планируют боевые действия ВСУ) до сих пор явно переигрывают наш Генштаб.

Не на высоте оказалась и российская пропаганда, дезориентированная отсутствием у России какой-либо идеологии. Одни и те же эксперты, участники бесконечных телевизионных ток-шоу, произносят всем надоевшие и не вызывающие никакого доверия речи, напоминая заевшую пластинку.

Утверждается, что соотношение потерь на СВОа 1 к 7 или даже 1 к 10 в нашу пользу. При этом, мы успешно "перемалываем" силы врага, уничтожив какое-то фантастическое количество его танков, орудий, самолётов, истребив то ли 100, то ли 150 тысяч солдат. В то же самое время украинская пропаганда приводит ещё более значительные цифры потерь врага, утверждая, что один защитник незалежной уносит с собой в могилу не менее 20 "путинских орков". То есть, ВСУ тоже "перемалывают" силы агрессора.

Я написал несколько книг о мировых войнах ХХ столетия и специально изучал вопрос боевых потерь.

Могу вполне авторитетно заявить, что военная пропаганда, как правило, завышает потери врага в десятки раз! Понятно, что никто сейчас точно не определит, сколько живой силы и техники потеряли ВСУ и Российская армия. Однако, реальное соотношение ущерба, нанесённого противниками друг другу, определить всё-таки можно. И здесь стоит учесть выкладки зарубежных специалистов.

Вероятно, потери в живой силе соотносятся как 1 к 1,5 в нашу пользу, а вот потери в технике наша армия понесла более значительные. Например, натовцы исходят из того, что на один уничтоженный украинский танк приходится три российских. Приблизительно подсчитаны потери наших ВКС, составившие более 50 самолётов. Замечу, что за прошлый год отечественная военная авиапромышленность смогла произвести только 30 самолётов, в том числе несколько транспортных и учебно-боевых. Я оперирую лишь открытыми и проверенными цифрами, которые мне представляются наиболее достоверными.

На ближайшую перспективу можно сделать следующие выкладки.

К маю-июню ВСУ, численность которых достигнет 700-900 тысяч человек, будут в значительной степени переоснащены западной техникой, которая по качеству, как минимум, не уступает нашей, и успеют подготовиться к решительному удару. Мы сможем выставить до 600 тысяч человек, поскольку даже если вторая волна мобилизации начнётся завтра, существенно увеличить группировку на Украине не успеем. Иными словами, российское руководство опять готово отдать инициативу в руки искушённого врага, который наши ошибки использует с большим искусством.

Однако, после освобождения Соледара инициатива на фронте пока ещё принадлежит российской армии! И этим преимуществом необходимо воспользоваться по полной программе и в самое ближайшее время. То есть, не ждать, когда враг максимально усилится, а бить именно сейчас, стремясь не только освободить Донбасс, но и отбросить врага за Днепр!

Возвращаясь к метафоре, приведённой в начале статьи, можно сказать, что наш тяжеловес должен, наконец, сорвать повязку с глаз и пустить в ход правую руку, чтобы отправить "упоротого" средневеса в нокаут, пригрозив его "тренерскому штабу" увесистой дубиной, припасённой как бы на всякий случай.