Бьет по уязвимому месту: военный аналитик о том, как Пригожин заставляет Зеленского бросать все силы под Бахмут

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся основателем ЧВК "Вагнер", заставил президента Украины Владимира Зеленского бросить все силы в "Бахмутскую мясорубку", тем самым парализовав ВСУ в преддверии широкомасштабного наступления. Такое мнение выразил военный аналитик Борис Рожин.

Обращаясь к Зеленскому, Пригожин призвал его до конца бороться за Бахмут (прежнее название Артемовск), где ВСУ сосредоточили внушительное количество военной техники и наиболее боеспособные подразделения. Переброска этих сил на другие участки фронта позволила бы спасти военнослужащих Украины от "Бахмутской мясорубки" и задействовать их на более перспективных направлениях фронта. Однако после заявления петербургского предпринимателя Зеленский не может просто так отвести ВСУ из города. Именно на это и рассчитывает Пригожин, уверен военный аналитик.

В ночь на 6 февраля Пригожин произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер". Из самолета бизнесмен обратился к Зеленскому и предложил ему устроить "воздушный бой" за Бахмут.

"Если серьезно, то троллинг Пригожиным Зеленского, с призывами "сражаться до конца за Артемовск"и "устроить воздушный бой", помимо вопросов пиара самого Пригожина и ЧВК "Вагнер", затрагивает крайне чувствительный для Украины вопрос, где с одной стороны продолжение сражения за Артемовск, к которому призывает Пригожин, сопряжено с дальнейшим ростом зашкаливающих потерь артемовской группировки и связыванием на артемовском направлении оперативных резервов ВСУ, которые могли бы быть использованы как для контрударов на других участках, так и для сдерживания ожидаемого российского наступления", — пояснил Рожин.

Зеленский и киевская пропаганда много месяцев твердили о неприступности Бахмута, несмотря на огромные потери. Президент Украины в качестве пиар-хода даже посетил город, где раздал военнослужащим награды. Однако сейчас в Бахмуте сложилась критическая ситуация для ВСУ. В начале января бойцы ЧВК "Вагнер" освободили Соледар и стали двигаться к Бахмуту с северной стороны. Недавно они перешли речку Бахмутовка и взяли под контроль северный путь снабжения группировки ВСУ в Бахмуте.

"Отступление ВСУ, в свою очередь, будет выглядеть как слабость, после всей многомесячной пропаганды про "крепость Артемовск" и "ни один украинский город не будет сдан". В глазах обывателя, это будет выглядеть, как будто Пригожин предлагал Зеленскому продолжать сражение, а Зеленский убежал из Артемовска. Здесь Пригожин просто бьет по уязвимому месту украинской пропаганды, ставя противнику нехитрую вилку", — пояснил Рожин.

Хитрый ход Евгения Пригожина прокомментировал также журналист Вадим Манукян, который поделился наблюдением, что за месяцы военных действий Владимир Зеленский стал терять рассудок и способность здраво анализировать ситуацию.

"Мне уже жалко Зеленского. Раньше он был просто клоуном, а теперь с ним общаются, как с пациентом из "дурдома". Этот чудак даже не понимает, что его могут водить за нос. Ему подвесили морковку и он за ней ходит по кругу подобно ослу. Может ему мозг затуманивают спецсредства, а может у него и от мозга уже ничего не осталось. И теперь благодаря "Вагнеру" и умению Евгения Викторовича "работать с клиентами" Артемовск стал политически важным пунктом для Киева. Зеленский так зациклился на Бахмуте, что даже не понимает, как его могут обвести вокруг пальца и "выстрелить" в прямом и в переносном смысле на других направлениях. Маэстро вызвал Владимира Александровича на воздушную дуэль. Клиент, я уверен, не дозрел и от подобной перспективы противостояния откажется. Поэтому путь нам до Днепра", — отметил Манукян.

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Недавно бойцы ЧВК "Вагнер" заняли позиции противника на востоке города, освободив от ВСУ школу №4. Легендарный командир штурмового отряда "Оркестра" Ратибор сообщил, что "музыканты" уничтожили около ста националистов из батальона "Харьков".