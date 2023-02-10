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Инна Новикова

Военный эксперт: США хотят, чтобы Россия применила ядерное оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Многие всерьёз говорят о ядерном ударе в ходе СВО. Почему такая эскалация выгодна только США; правда ли, что России применение ядерного оружия не даёт никаких преимуществ, и как флот РФ может помочь нашей стране избежать ядерного конфликта, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов.

Военный эксперт: США хотят, чтобы Россия применила ядерное оружие

— Максим, как вы оцениваете вероятность применения ядерного оружия на Украине? И насколько это целесообразно?

— Сейчас есть чёткий военный вектор на эскалацию, хотя его пытаются удержать всеми силами. Американская сторона с очень большим удовольствием восприняла бы применение российской стороной ядерного оружия на Украине. Однако, нам это никаких военных выгод не даёт. Ядерное оружие обладает весьма ограниченной эффективностью для поражения чисто военных целей. Да, им можно ударить, например, по мосту, но по мосту можно ударить и конвенциальными средствами. Когда нам сказки рассказывают, что эта конструкция только ядерным взрывом сносится, посмотрите разрушение мостов в Югославии. Тогда ещё даже не СДБ-шки были, управляемые массовые бомбы, а их предшественники.

Ядерное оружие не даёт нам ничего, кроме очень серьёзных политических последствий, крайне негативных.

Американская сторона, несмотря на то, что они стараются воздерживаться от острых заявлений, реально готовится. У них отрабатывается нанесение обезоруживающего ядерного удара. Здесь вопрос очень остро стоит. Я не на пустом месте ставил вопрос:

  • возобновления ядерных испытаний,
  • обеспечения боевой устойчивости триады.

У нас масса проблем здесь, и в полном объёме опасность этого фактора не учитывается. Мы реально можем получить скатывание в ядерный конфликт. К этому нужно быть готовыми. Есть комплекс мероприятий, которые это могут предотвратить.

Очень важный момент, например, у флота. У нас до сих пор после гибели крейсера "Москва" и других кораблей не была проведена ни одна полноценная зенитно-ракетная стрельба. У нас сейчас спихивают Тихоокеанскому флоту новый корвет. Один из близких к Минобороны телеграм-каналов выложил неофициальное видео с государственных испытаний, где чётко видно, что стрельба идёт по высотной цели. То есть, ракета пошла, ночная стрельба — скорее всего для того, чтобы цели ещё вести через визиры, лучше было бы наблюдать. То есть, категорически флот не хочет стрелять на отражение реальных залпов. Это неправильно.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы война армия оружие россия украина ядерное оружие
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