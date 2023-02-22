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Александр Приходько

Военкор Котенок: подразделения ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за Берховку

3:37
Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения ЧВК "Вагнер" уже находятся в центре Берховки и ведут ожесточенные бои с отрядами ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

Военкор Котенок: подразделения ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за Берховку

Котенок рассказал, что сейчас основные усилия ЧВК "Вагнер" сосредоточены вокруг северных районов Бахмута (ранее город назывался Артемовск). Штурмовые группы планомерно освобождают пригороды и районы населенного пункта, несмотря на яростное сопротивление противника.

"В данный момент основные усилия "Оркестра" по охвату Артемовска сосредоточены на севере, это направление Берховка — Ягодное. В центре Берховки идут упорные бои, но контроля пока нет, противник яростно сопротивляется", — пишет Котенок.

Военкор отметил, что штурмовые группы "музыкантов" также уже подходят к поселку Ягодное, которые находится южнее Берховки.

"Медленно, но штурмовые подразделения продвигаются и устанавливают контроль. Неумолимая волна — после Парасковиевки взялись за Берховку, затем Ягодное. В само Ягодное еще не зашли, но на окраинах идут боевые действия", — сообщает военкор.

Юрий Котенок считает, что с каждым днем ВСУ будет все покинуть город. Уже через неделю подразделения украинской армии смогут выходить из Бахмута только разрозненными группами.

"У сил противника в городской черте Артемовска осталось совсем мало времени, чтобы вылезти из огневого мешка. Еще неделя (плюс-минус), и этот мешок будет постепенно затягиваться, и тогда уже выйти на технике будет невозможно. Тогда будет отступление разрозненных остатков с потерей боевого управления", — утверждает Котенок.

Военный корреспондент подтвердил сообщения о "снарядном голоде" у ЧВК "Вагнер".

"Ситуация на Артемовском направлении такова, что потери у ЧВК "Вагнер" очень серьезные. И действительно дают мало снарядов. При этом если так же неумолимо будем двигаться вперед, то к середине марта вопрос с блокадой Артемовска, его зачисткой с выдавливанием противника из прилегающих населенных пунктов должен быть решен", — резюмировал Котенок.

Ранее в середине февраля артиллеристы ЧВК "Вагнер" опубликовали видеообращение к Минобороны России с просьбой возобновить поставки боеприпасов. Бойцы отмечают, что "снарядный голод" приводит к замедлению темпов наступления и росту потерь среди пехоты.

По словам петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, причиной проблем стала "чудовищная военная бюрократия" на самом верху. Для того, чтобы добыть снаряды, он "пошел по кабинетам", но без ощутимых результатов.

Лишь спустя пять дней Минобороны РФ выпустило заявление, назвав слова Пригожина "экзальтированными высказываниями". По версии военного ведомства, заявки на поставку боеприпасов для штурмовых отрядов якобы исполняются "в приоритетном порядке".

Практически сразу на заявление МО РФ ответил Пригожин. Бизнесмен подчеркнул, что бойцы "Оркестра" не получают 80% запрошенных снарядов и назвал публикацию Минобороны "плевком в лицо ЧВК "Вагнер". По его словам, он готов представить в военную прокуратуру все необходимые документы о запрошенных и реально отгруженных количествах боеприпасов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы минобороны евгений пригожин
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