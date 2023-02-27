Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус". Почему он ещё не взлетел?

Регулярно в небе над Донбассом появляются разные типы российских беспилотных летательных аппаратов, таких как "Форпост, "Орлан", "Куб", почти все, кроме "Альтиуса", о котором отраслевые СМИ пишут уже больше десяти лет. Отсутствие тяжёлого беспилотника "Альтиус" на вооружении армии России вызывает вопросы не только у экспертов, но у вице-премьера правительства России Юрия Борисова: ещё в июне прошлого года, со слов вице-премьера, БПЛА "Альтиус" находился на стадии запуска в серийное производство, и эта стадия продолжается до сих пор. У первого российского тяжёлого БПЛА сложная история создания.

Радиус действия нового российского беспилотника охватит всю Европу Коллаж Pravda.Ru

Российские военные ждут уникальный беспилотник на Украине в этом году. Доступная информация об "Альтиусе" позволяет утверждать, что появление такого БПЛА на вооружении сделает Россию мировым лидером в области беспилотной авиации. При схожих характеристиках с ударными дронами — турецким Akinci и американским Reaper — "Альтиус" выглядит более универсальным и дальнобойным. Достаточно сказать, что "Альтиус" способен выполнять задачи над территорией всей Европы, его запас хода может быть 10 тысяч километров или 48 часов в воздухе. Для сравнения, у Reaper MQ-9 дальность полета 2000 км, а у Bayraktar Akinci — 7500 км.

Полноценная роль беспилотной авиации во время СВО очевидна — боевые действия на Украине показали, насколько важны дроны и система противовоздушной обороны. Беспилотники обеспечивают разведку, наблюдение, помогают с поиском цели для артиллерии, дают объективную оценку результатов поражения, также сами являются носителями оружия. В современных военных конфликтах без данной боевой техники как без рук.

Известно, что последняя версия "Альтиус-РУ" с размахом крыльев до 30 метров способна нести под крыльями до 2 тонн вооружения. Преимущество российского БПЛА в своём класса бесспорно — размах крыльев больше на 10 м, чем у "коллег", полезная нагрузка больше на 25-50%. "Альтиус" проектируется под широкий спектр вооружения — он сможет нести и ракеты, и авиабомбы. БПЛА сможет применять вооружение на 500 и более километров вглубь территории противника. Очевидно, что эта боевая машина стала бы важным звеном во время спецоперации на Украине.

Вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что было бы неплохо совместить тяжёлые ударные беспилотники "Иноходец" и "Альтиус" с противокорабельными ракетами. При этом БПЛА "Иноходец" уже успел отличиться в СВО — за несколько вылетов "Иноходец" уничтожил крупный склад с вооружением, а также несколько штабов ВСУ. А вот "Альтиус" только дразнит своей мощью. Любопытно, что как таковых аналогов у "Альтиуса" нет. Тот же "Иноходец" действует только в пределах 250-километровой зоны, он слишком "слабый", чтобы донести несколько ракет далеко за пределы фронта. И если это так, то почему же российская армия всё ещё не получила на вооружение этот уникальный беспилотник?

Странное уголовное дело

Кроется ли причина в том, что бывший руководитель ОКБ им. Симонова, которое занималось разработкой "Альтиуса", находится под следствием?

Стоит напомнить, что это частное предприятие занималось разработкой "Альтиуса" по заказу Минобороны ещё с 2011 года. Несмотря на огромные вливания в проект (только на начальном этапе государство потратило около 1 млрд рублей, на его доработку ушла тоже внушительная сумма), в сроки ОКБ уложиться не смогло. Александра Гомзина, совладельца и генерального конструктора ОКБ, обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами. Гомзин же считает, что его подставили намеренно, чтобы убить проект.

Судебные разбирательства затянулись на годы, периодически велись доследственные мероприятия, опрашивали свидетелей. В итоге в декабре Верховный суд Татарстана начал заново рассматривать уголовное дело против Гомзина.

Находясь в СИЗО, ещё в 2018 году Гомзин обратился в письме к руководству ФСБ, в котором сообщил о попытке рейдерского захвата ОКБ, сделав достоянием общественности версию о связи с разработкой БПЛА британского бизнесмена Дмитрия Цветкова, бывшего зятя депутата Госдумы Рината Хайрова.

Возникший скандал привёл к тому, что проект по созданию "Альтиуса" передали на завершение Уральскому заводу гражданской авиации, а ОКБ им. Симонова в 2021 году было признано несостоятельным из-за долга примерно в 26 млн рублей. В реестр кредиторов попало и казанское АО "Сокол-Инвест", через эту компанию Гомзин владел 69,6% акций ОКБ.

Западные технологии в российском БПЛА

В 2015 году компания "Сокол-Инвест" выкупила блокирующий пакет акций ОКБ, который принадлежал Республике Татарстан. Позднее эти акции были переданы ООО "Фалькон Эйр", которым заведовал бизнесмен Рустэм Магдеев. Он же, как пишет "Версия", сотрудничал с компанией "Милтек", которая фигурировала в уголовном деле против Гомзина. Согласно уголовному делу, в 2012–2013 годах ОКБ перевело "Милтеку", который выступал в качестве подрядчика, 390,8 млн бюджетных рублей ($12,5 млн), которые были направлены Минобороны на создание БПЛА. "Милтек" отправил эти деньги британской Hegir Advisory Ltd и её "дочке" — немецкой Alpha Air GmbH, которые контролировал Дмитрий Цветков. Магдеев через "Милтек" отвечал за взаимодействие с ОКБ, а Цветков за работу с зарубежными партнерами.

В список закупок входили композитные материалы для беспилотника, дизельный двигатель RED A03/V12, который выпускается немецкой компанией Red Aircraft, и другие передовые технологии, которые российское ОКБ планировало применить при проектировании тяжёлого БПЛА.

При этом двигатель совсем не соответствовал техзаданию, поскольку был намного слабее, чем требовалось. Правда, в материалах дела есть заключение, что двигатели закупались для тестов. Однако, несмотря на это, итог оказался из разряда "хотели как лучше, а получилось как всегда": испытания тяжёлого беспилотника провалились, завершать проект пришлось другим, а вместо немецкого "тестового" экземпляра пришлось использовать двигатель ВК-800В, созданный в КБ имени Климова. Но это нельзя назвать ошибкой: как показали события последнего года и обрушившиеся на Россию санкции, решение работать с российскими комплектующими было единственно верным.

Проект длиной в 10 лет показателен — не стоило делать ставку на иностранные разработки. Вызывает вопросы и цена двигателей, которую Цветков выставил российским партнерам: в 2012 году реальный ценник был в районе $170 тысяч, но ОКБ заплатило за них в разы больше.

По договору с "Милтеком" компании Цветкова получили 11,2 млн евро (мы ещё вернемся к этой цифре). Причём в эту сумму, помимо приобретения двигателей, могли входить и другие услуги. Согласно документам, просочившимся в СМИ, Дмитрий Цветков брал на себя обязательства выстроить отношения с научными центрами Технического университета Дрездена и Карлсруэ, а также поработать со специалистами немецкой компании LZS, которая занимается композитами.

Казанское ОКБ просчиталось — ставка на якобы передовые немецкие технологии привела к уголовному делу и банкротству, а беспилотник так и остался пылиться в ангаре. Дмитрий Цветков уверен, что свои обязательства его компании выполнили: купили и передали в Россию передовые технологии, но ОКБ не смогло ими грамотно воспользоваться. Но западным СМИ Дмитрий Цветков рассказывал другую "историю": мол, технологии покупал для "Газпрома". Правда, как следует из соглашения между компанией "Милтек" и Hegir Advisory Ltd., Дмитрий Цветков прекрасно понимал, что приобретает технологии для ОКБ им. Симонова, входящего в список подрядчиков Минобороны, а не "Газпрома". Не стоит забывать, что в то время Цветков был зятем депутата Рината Хайрова, члена комитета Госдумы по обороне. На момент подписания договора в 2012 году информация о запуске работы над "Альтиусом" уже была опубликована, все участники процесса, включая Дмитрия Цветкова, хорошо понимали, что работают над важнейшим военным проектом: "Альтиус" сразу был позиционирован как тяжёлый ударно-разведывательный БПЛА, а не как аппарат двойного назначения.

К тому же некоторые эксперты полагают, что при заявленных характеристиках "Альтиус" вполне может использовать высокотехнологичные западные композиты и другие технологии, за поиск которых отвечали Hegir Advisory Ltd. и Alpha Air GmbH Цветкова. Однако не надо сбрасывать со счетов мощную российскую научную базу — тот же руководитель ОКБ им. Симонова Александр Гомзин имеет учёную степень и десятки изобретений, в том числе в области летательных аппаратов, а его ОКБ долго и успешно работало с Министерством обороны РФ.

Бриллиантовый банкет за государственный счёт

Отдельного упоминания заслуживает и конфликт, вспыхнувший между Рустэмом Магдеевым и Дмитрием Цветковым. Цветков, судя по всему, намеревался выкупить ОКБ, он даже приобрёл часть акций, но через какое-то время они оказались у другого покупателя. На Кипре состоялся суд, поскольку Цветков намеревался вернуть себе потраченные на оплату пакета акций 1,3 млн долларов, перечисленных на счёт Магдеева в швейцарском банке. Этот спор стал продолжением другого конфликта — в 2013–2015 гг бизнесмены реализовали совместный проект по открытию на Кипре бутика британского ювелирного дома Graff, однако спустя пару лет совместный бизнес закончился судами в нескольких юрисдикциях.

У финансовых экспертов вызывает вопрос расхождение в суммах. Следствие считает, что ОКБ вывело на Запад по цепочке "Милтек"-Цветков 390,8 млн руб. По курсу 2012-2013 получается около 9,5 млн евро. При этом сам Цветков называет сумму почти на 2 миллиона евро больше:

"Hegir Advisory Ltd. получила в общей сложности 835 000,00 фунтов стерлингов и 10 145 000,00 евро от Miltek LLC в соответствии с Соглашением о консультационных услугах", — сказал Дмитрий Цветков в интервью британскому изданию Forensic News.

Но счета, подписанные Цветковым, свидетельствуют о совсем других деньгах: всего в Hegir Advisory Ltd. поступило более 13,5 млн евро и 1,6 млн фунтов стерлингов от "Милтека". Это почти на 6 млн евро больше, чем ОКБ заплатил "Милтеку", согласно материалам следствия. Такую разницу можно объяснить деятельностью компании EK Luxury Goods, которую в эти же годы создал Дмитрий Цветков и в которую, как следует из материалов судебного процесса в Лондоне, в 2013 якобы инвестировал Рустэм Магдеев. "Якобы" потому, что лондонский суд отказал Магдееву во взыскании $10 млн с Цветкова по "бриллиантовому" делу.

EK Luxury Goods (была переименована в Equix Group Limited) — это та компания, которая торговала украшениями Graff и которая позже открыла бутик Graff и галерею Halcyon на Кипре. Чуть позже у Equix Group Limited и Graff/Halcyon на Кипре появились новые инвесторы, связанные с российской организованной преступностью, но это уже другая история. Интерес представляют суммы, которые получил Дмитрий Цветков в рамках работы над проектом российского тяжёлого беспилотника. Согласитесь, странный вывод бюджетных денег за рубеж: взяли у ОКБ меньше, чем реально потратили. Очевидно, что тратили не только на покупку призрачных западных технологий, а на запуск ювелирного бизнеса с Graff и галерейного с Halcyon. В итоге казанское ОКБ не получило то, за что заплатило, а Дмитрий Цветков открыл бутик Graff на Кипре. Получается, что кипрская франшиза британского ювелирного дома Graff и лондонской галереи Halcyon финансировалась из российского бюджета, за счёт денег оборонзаказа? Другого объяснения стороны не дают. Особый интерес в этой ситуации вызывает и связь Цветкова с Halcyon: галереей владеет бывший казначей Консервативной партии Великобритании Эхуд Шелег, друг Бориса Джонсона.

Крайним оказался Александр Гомзин, который, кстати, был приглашён на открытие бутика Graff на Кипре. Мог ли генеральный конструктор и генеральный директор ОКБ им. Симонова тогда себе представить, что шикарные бриллиантовые украшения приобретены за счет Минпромторга и Минобороны РФ?

Вполне возможно, что дело тут вовсе не в мошенничестве. В одном из интервью Александр Гомзин намекнул, что так изощрённо могли действовать только враги России, чтобы вывести из строя уникальный, не имеющий аналогов в России военный секретный проект. Кто знает, возможно, это так и есть.