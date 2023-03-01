"Месть-машина": "внедорожник Апокалипсиса" отправляется в путь

В неспокойном современном мире, порой, так хочется почувствовать себя в полной безопасности. На этот случай у автомобильной компании Rezvani Motors есть великолепное решение — боевой внедорожник Rezvani Vengeance, внутри которого ощутить комфорт и покой можно, даже если вокруг бушуют хаос и беззаконие.

Слово "Vengeance" переводится с английского как "Месть" или "Возмездие". И действительно — отомстить, будучи за рулём мощного средства передвижения, можно кому угодно — от назойливых преследователей до незваных гостей, пытающихся открыть двери авто. Временно ослепнуть, получить удар током, сбиться со следа в плотной дымовой завесе — это лишь неполный список того, что может случиться с незадачливым врагом, на свою беду решившим атаковать хозяев грозного внедорожника, которые в это время будут с комфортом располагаться в просторном 8-местном салоне и с интересом наблюдать за попытками вломиться в их личное пространство.

На страже покоя пассажиров у Rezvani Vengeance стоят сразу несколько суперсовременных боевых систем, которыми раньше могли похвастаться военные броневики или полицейские машины. Теперь же многоуровневая защита в пути доступна любому, кто готов выложить за личный транспорт до $600 тысяч в зависимости от избранных характеристик внедорожника.

Корпус и стёкла окон Rezvani Vengeance бронированы, что защитит хозяев автомобиля от попадания пуль. Подготовлен внедорожник и к поездке по минному полю: нижняя часть авто укреплена на случай взрывов гранат и мин. Хотя, возможно, такая защита даже не понадобится: в системы внедорожника включены детекторы взрывчатки, которые позволят объехать опасные точки, не доводя дело до взрыва.

Готовы к бою и шины Rezvani Vengeance, изготовленные по военным стандартам и рассчитанные на поездки по бездорожью: в случае прокола укреплённая конструкция позволит машине безопасно доехать до нужного места и не даст шине сползти с колеса. А прочный стальной бампер, как с гордостью сообщают создатели, может использоваться как таран и позволит водителю "пробиться сквозь любую ситуацию на дороге". Чтобы предусмотреть уж точно любые неожиданности (вдруг откуда-то придётся откапываться или разбирать завалы?) в бампер внедорожника можно дополнительно встроить лебёдку.

"Месть-машина" не только безопасно доставит пассажиров до места назначения, но и отлично защитит хозяев в случае нападения. Внедорожник способен оглушить врага мощной сиреной или ослепить преследователей в ночи зажжёнными на максимальную яркость прожекторами, установленными спереди и сзади, в том числе на капоте и крыше.

Если противникам всё же удастся подобраться к машине слишком близко, они получат заряд перцового аэрозоля в лицо из бокового зеркала. Желающие вскрыть внедорожник будут "награждены" ударом тока из электрошокеров, встроенных в ручки дверей. Но даже если водитель для такой тактики ведения боя окажется слишком гуманным, взломать Rezvani Vengeance будет непросто: двери авто надёжно защищены магнитными засовами.

Готов у бойцового внедорожника свой сюрприз и на случай погони: машина способна выпускать дымовую завесу, имея таким образом возможность скрыться и замести следы. Даже глубокой ночью к автомобилю будет непросто подобраться: на машине установлены системы ночного видения и тепловизоры, позволяющие увидеть тепловые силуэты любого живого существа, приближающегося к внедорожнику.

Если хозяину автомобиля, наоборот, нужно будет не скрыться от погони, а громко "заявить о себе", на Rezvani Vengeance установлены стробоскопы — проще говоря, "мигалки", как у полицейских и спасательных машин, делающие машину более заметной на дороге ночью и в плохую погоду.

Чтобы хозяевам "месть-машины" был нипочём любой Апокалипсис, Rezvani Vengeance оборудован средствами защиты на различные случаи жизни. В комплекте с автомобилем идут

каски с бронежилетами,

боевые противогазы,

военная аптечка,

комплект для защиты от переохлаждения.

Не будет проблем и с необходимостью быстро переговорить со спутниками: во внедорожнике есть система внутренней связи. Можно не беспокоиться и о фамильных ценностях и оружии: для них в "месть-машину" встроен сейф.

Отдельного внимания достойна система защиты внедорожника от электромагнитных импульсов. Уникальная технология была протестирована по стандартам Министерства обороны США. Как сообщают разработчики, пригодиться такая система может как в защите от электромагнитных импульсов, испускаемых ядерным взрывом, так и в противостоянии целенаправленной вражеской электромагнитной атаке.

Дополнительно боевая машина способна обезвреживать радиоактивные газы и "стряхивать" с себя ток в случае электрического удара, подобно громоотводу, за миллиардные доли секунды перенаправляя поток электричества в землю.

Внешний вид внедорожника не уступает его характеристикам — и неудивительно: дизайн грозной машины, напоминающей боевой транспорт из комикса или компьютерной игры, разрабатывал Милен Иванов — болгарский дизайнер, специализирующийся на 3D-моделях авто для видеоигр.

За основу грозного транспортного средства был взят внедорожник Cadillac Escalade, но, облачившись в броню, автомобиль стал крупнее своего "гражданского" предшественника.

Длина корпуса внедорожника — около 5,59 м, ширина — примерно 2,24 м, высота — около 2 м. Весит боевая машина почти три тонны — 2 812 кг, при максимальной защите и вооружении — 3674 кг. По желанию клиента на внедорожник могут установить "экстремальную" версию двигателя с мощностью 700 л. с.

В противовес грозным боевым характеристикам, внутри Rezvani Vengeance ничем (кроме логотипов) не отличается от своего "мирного" собрата, даря пассажирам и водителю уют и покой.

Вентиляция и подогрев сидений,

подогрев руля,

климат-контроль,

система беспроводной зарядки,

электронный дисплей,

высокотехнологичная аудиосистема,

большой люк в крыше,

дополнительно на выбор — телевизор и планшеты в салоне,

мини-бар,

"звёздное небо" на потолке.

Похоже, даже по апокалиптической пустыне водители и пассажиры боевого внедорожника могут путешествовать с комфортом. И с музыкой.

Несмотря на устрашающий облик, автомобиль строго соответствует всем общепринятым правилам безопасности. Машина оснащена датчиками, определяющими вероятность столкновения с другими участниками движения, поэтому в случае угрозы аварии автоматически затормозит, предотвратив катастрофу.

Rezvani Vengeance засекает пешеходов как спереди, так и сзади авто и автоматически затягивает туже ремни безопасности на пассажирах в случае угрозы. В ориентации на дороге водителю помогают система навигации с технологиями дополненной реальности и две камеры: одна — с широким обзором вида сзади (заменяющая зеркало заднего вида) и вторая — с обозрением в 360 градусов — так что даже уменьшенные окна не создают помех для идеального обзора происходящего на дороге.

"Целевая аудитория" чудо-машины — состоятельные персоны и знаменитости, у которых может возникнуть необходимость в безопасном и в то же время стильном транспорте.

"Наша аудитория — люди, которые желают обладать чем-то уникальным, любят дизайн и хотят водить машину, которая подарит им душевный покой, если они когда-либо будут в нём нуждаться", — сообщила изданию Dezeen президент Rezvani Motors Синтия Карими.

Госпожа Карими права. В неспокойном современном мире, порой, так хочется почувствовать себя в полной безопасности, и покупка боевой "месть-машины", подготовленной к любым неожиданностям, временами уже кажется вполне разумным решением. Главное, чтобы "суперспособности" уникального технического средства в повседневной жизни нам никогда не пригодились.