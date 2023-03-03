18 марта истекает срок второго продления зерновой сделки. Россия не может это сделать снова, даже если Запад снимет санкции, из-за ситуации в Приднестровье.
Сейчас идёт сильнейшее давление на РФ, чтобы она продлила зерновую сделку, которая позволяет Украине вывозить своё зерно на экспорт из портов Одессы. Сделка была заключена при посредничестве Турции и ООН с целью "предотвращения эскалации голода". Однако, на практике выполняется только одна часть "пакета" — по вывозу украинского зерна, а о нормализации поставок продовольствия и удобрений из России Запад забыл.
Сельскохозяйственный сектор России прямо не подвергается западным санкциям, но они влияют на платежи, отгрузку и страхование и, следовательно, создают непреодолимый барьер для экспорта российских зерна и удобрений.
"Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду", — говорится в заявлении МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил министру иностранных дел Турции Мавлюту Чавушоглу, что продление зерновой сделки возможно лишь с учётом интересов РФ. На саммите G-20 министров иностранных дел в Индии Лавров в ответ на настойчивые требования всех кругом её продлить, ответил, что это не РФ, а Запад "хоронит сделку".
Если она будет расторгнута, то Украина лишится возможности зарабатывать деньги на экспорте пшеницы и подсолнечника, что приносит ей более 40% от общих экспортных доходов. ЕС — потеряет дешёвый источник зерна, как и Турция, на перепродаже которого они зарабатывают.
А вот Россия не потеряет ничего, потому что ничего и не приобрела, но уберёт один из источников поддержки киевского режима.
В случае блокировки вывоза зерна (достаточно потопить один из кораблей, как сразу все поймут суть процесса), на мировых рынках произойдёт резкий рост цен на зерновые (Россия и Украина обеспечивают треть поставок).
Манипуляции Евросоюза с потолком цен на российские энергоресурсы наряду с сокращением их добычи и ростом цены топлива ещё более усугубят ситуацию с ценами на зерно. И Россия на этом может вполне продуктивно сыграть в свою игру, например, если Африке и Азии нужно зерно — пусть надавят на США, чтобы те отменили санкции.
Однако, главная причина для отмены сделки — в соображениях военного характера. По этому маршруту идут поставки оружия и взрывчатки, пример тому — история с подрывом Крымского моста.
Кроме того, вокруг Приднестровской молдавской республики (ПМР) складывается взрывоопасная ситуация. ВСУ сосредоточены на границе и ждут отмашки президента Молдавии Майи Санду для ввода войск в ПМР для её ликвидации и овладения арсеналами в Колбасне.
Единственное, что может выручить соотечественников в случае начала военных действий — это приход туда российских войск. Для этого нужен контроль над Одессой и Одесской областью, которые сейчас пользуются иммунитетом от обстрелов. Кстати, именно поэтому там складируются ГСМ, поступающие из Румынии и Болгарии.
Если есть цель у Кремля — выигрывать войну с НАТО на Украине, то надо с зерновой сделкой заканчивать.
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