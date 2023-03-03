Спасти Приднестровье может только отмена зерновой сделки

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

18 марта истекает срок второго продления зерновой сделки. Россия не может это сделать снова, даже если Запад снимет санкции, из-за ситуации в Приднестровье.

Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту

Сейчас идёт сильнейшее давление на РФ, чтобы она продлила зерновую сделку, которая позволяет Украине вывозить своё зерно на экспорт из портов Одессы. Сделка была заключена при посредничестве Турции и ООН с целью "предотвращения эскалации голода". Однако, на практике выполняется только одна часть "пакета" — по вывозу украинского зерна, а о нормализации поставок продовольствия и удобрений из России Запад забыл.

Сельскохозяйственный сектор России прямо не подвергается западным санкциям, но они влияют на платежи, отгрузку и страхование и, следовательно, создают непреодолимый барьер для экспорта российских зерна и удобрений.

"Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду", — говорится в заявлении МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил министру иностранных дел Турции Мавлюту Чавушоглу, что продление зерновой сделки возможно лишь с учётом интересов РФ. На саммите G-20 министров иностранных дел в Индии Лавров в ответ на настойчивые требования всех кругом её продлить, ответил, что это не РФ, а Запад "хоронит сделку".

Россия ничего не потеряет от отмены зерновой сделки

Если она будет расторгнута, то Украина лишится возможности зарабатывать деньги на экспорте пшеницы и подсолнечника, что приносит ей более 40% от общих экспортных доходов. ЕС — потеряет дешёвый источник зерна, как и Турция, на перепродаже которого они зарабатывают.

А вот Россия не потеряет ничего, потому что ничего и не приобрела, но уберёт один из источников поддержки киевского режима.

В случае блокировки вывоза зерна (достаточно потопить один из кораблей, как сразу все поймут суть процесса), на мировых рынках произойдёт резкий рост цен на зерновые (Россия и Украина обеспечивают треть поставок).

Манипуляции Евросоюза с потолком цен на российские энергоресурсы наряду с сокращением их добычи и ростом цены топлива ещё более усугубят ситуацию с ценами на зерно. И Россия на этом может вполне продуктивно сыграть в свою игру, например, если Африке и Азии нужно зерно — пусть надавят на США, чтобы те отменили санкции.

Приднестровье без выхода ВС РФ к Одессе не защитить

Однако, главная причина для отмены сделки — в соображениях военного характера. По этому маршруту идут поставки оружия и взрывчатки, пример тому — история с подрывом Крымского моста.

Кроме того, вокруг Приднестровской молдавской республики (ПМР) складывается взрывоопасная ситуация. ВСУ сосредоточены на границе и ждут отмашки президента Молдавии Майи Санду для ввода войск в ПМР для её ликвидации и овладения арсеналами в Колбасне.

Единственное, что может выручить соотечественников в случае начала военных действий — это приход туда российских войск. Для этого нужен контроль над Одессой и Одесской областью, которые сейчас пользуются иммунитетом от обстрелов. Кстати, именно поэтому там складируются ГСМ, поступающие из Румынии и Болгарии.

Если есть цель у Кремля — выигрывать войну с НАТО на Украине, то надо с зерновой сделкой заканчивать.

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