Николай Долуда: "Ручной для Байдена канцлер с замашками фюрера возомнил, что Россия ему по зубам"

3:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по делам национальностей Николай Долуда считает ситуацию в районе боевых действий непростой:

— В ходе специальной военной операции мы столкнулись не только с военной армадой всего Североатлантического альянса. В отношении России наложено более 10 тысяч различных санкций стран Запада (США, Евросоюз и их союзники). Ни одной стране в мире было бы не по силам удержаться, чтобы не прогнуться и не рассыпаться. В условиях жестких вызовов Россия не просто выстояла, но и вернулась к себе, к своей героической истории, к своей мощи, силе духа. Как никогда пробуждается гражданское общество, усиленными темпами развивается военно-промышленный комплекс, выстраиваются новые приоритеты внутреннего развития.

У правителей коллективного Запада и США наступает агония. До сей поры никто не осмеливался противиться Америке, поставившей на колени добрую половину мира. Но о Россию споткнулись. Им никак не удается сломить единую державную волю Президента страны и ее народа.

А все потому, что правда не на их стороне. И дело их не правое — восемь лет истязали ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса только за то, что они преданы своей родной истории, родному русскому языку, за то, что свято чтят память предков, отдавших жизнь за освобождение земель от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Не просто обескураживают, но говорят об окончательной амнезии исторической памяти имперские амбиции Шольца — этого ручного для Байдена канцлера с замашками фюрера, скупающего "Леопарды", чтобы уничтожить Россию.

Как и Байден, он не ведает, что говорит. Кто простит фашистской Германии — с ее черной свастикой и крестами на танках — 27 миллионов соотечественников, погибших на полях сражений, замученных в газовых душегубках и концлагерях?! Шольц возомнил, что сегодня Россия ему по зубам?

Только слепой не видит: Россия долго запрягала, но уже поднялась и — двинулась! Навстречу вызовам!

Именно к таким, как Байден и Шольц, не по-женски жестокая Урсула фон дер Ляйен, одержимый Дуда — обращены слова первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка о том, что Россия — это неразрушимое государство русской нации. Часто бывая в России, Бисмарк не просто овладел русским языком, но постиг менталитет и характер русского человека. И четко осознал: ничто не может привести к распаду России. Она держится на миллионах верующих. "Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете вечно получать дивиденды. Русские всегда приходят за своим. Поэтому с русскими надо играть честно или не играть вообще".

Байден и его компания — заигрались. Разбудили русского медведя! И он идет по минным полям Донбасса, подминая своей силою все не мирное. Солдаты ВСУ слышат его дыхание у Авдеевки, Пречистовке, Гуляйполя… Российские части продолжают давить противника в Артемовске, Купянске, Марьинке и Угледаре. Пусть никто не сомневается: победа будет за Великой Россией!