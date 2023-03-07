Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Николай Долуда: "Ручной для Байдена канцлер с замашками фюрера возомнил, что Россия ему по зубам"

3:31
Силовые структуры » Министерство обороны

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по делам национальностей Николай Долуда считает ситуацию в районе боевых действий непростой:

Николай Долуда: "Ручной для Байдена канцлер с замашками фюрера возомнил, что Россия ему по зубам"

— В ходе специальной военной операции мы столкнулись не только с военной армадой всего Североатлантического альянса. В отношении России наложено более 10 тысяч различных санкций стран Запада (США, Евросоюз и их союзники). Ни одной стране в мире было бы не по силам удержаться, чтобы не прогнуться и не рассыпаться. В условиях жестких вызовов Россия не просто выстояла, но и вернулась к себе, к своей героической истории, к своей мощи, силе духа. Как никогда пробуждается гражданское общество, усиленными темпами развивается военно-промышленный комплекс, выстраиваются новые приоритеты внутреннего развития.

У правителей коллективного Запада и США наступает агония. До сей поры никто не осмеливался противиться Америке, поставившей на колени добрую половину мира. Но о Россию споткнулись. Им никак не удается сломить единую державную волю Президента страны и ее народа.

А все потому, что правда не на их стороне. И дело их не правое — восемь лет истязали ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса только за то, что они преданы своей родной истории, родному русскому языку, за то, что свято чтят память предков, отдавших жизнь за освобождение земель от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Не просто обескураживают, но говорят об окончательной амнезии исторической памяти имперские амбиции Шольца — этого ручного для Байдена канцлера с замашками фюрера, скупающего "Леопарды", чтобы уничтожить Россию.

Как и Байден, он не ведает, что говорит. Кто простит фашистской Германии — с ее черной свастикой и крестами на танках — 27 миллионов соотечественников, погибших на полях сражений, замученных в газовых душегубках и концлагерях?! Шольц возомнил, что сегодня Россия ему по зубам?

Только слепой не видит: Россия долго запрягала, но уже поднялась и — двинулась! Навстречу вызовам!

Именно к таким, как Байден и Шольц, не по-женски жестокая Урсула фон дер Ляйен, одержимый Дуда — обращены слова первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка о том, что Россия — это неразрушимое государство русской нации. Часто бывая в России, Бисмарк не просто овладел русским языком, но постиг менталитет и характер русского человека. И четко осознал: ничто не может привести к распаду России. Она держится на миллионах верующих. "Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете вечно получать дивиденды. Русские всегда приходят за своим. Поэтому с русскими надо играть честно или не играть вообще".

Байден и его компания — заигрались. Разбудили русского медведя! И он идет по минным полям Донбасса, подминая своей силою все не мирное. Солдаты ВСУ слышат его дыхание у Авдеевки, Пречистовке, Гуляйполя… Российские части продолжают давить противника в Артемовске, Купянске, Марьинке и Угледаре. Пусть никто не сомневается: победа будет за Великой Россией!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости
В Прикамье осудили мужчину, который уклонялся от службы в зоне спецоперации
Полковник ВС Австрии Райснер заявил, что ВС Украины начали отступать из Артёмовска ещё две недели назад
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о пленении украинских военных в Артёмовске
Шойгу: переход Артёмовска под контроль ВС РФ позволит им продвинуться вглубь обороны ВСУ
Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя
Жители Нижневартовска регулярно жалуются на сильный гул военных самолётов
Герасимов: Россия наращивает своё производство на фоне западных санкций
Эндокринолог Сиюхова: увеличение глаз, дрожь в руках, отёки лица — признаки больной щитовидки
Шойгу заявил о продвижении ВС России на Донецком и Купянском направлениях
Алаудинов: ВС РФ действуют на линии соприкосновения с учётом весенней распутицы
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
В Прикамье осудили мужчину, который уклонялся от службы в зоне спецоперации
Полковник ВС Австрии Райснер заявил, что ВС Украины начали отступать из Артёмовска ещё две недели назад
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о пленении украинских военных в Артёмовске
Шойгу: переход Артёмовска под контроль ВС РФ позволит им продвинуться вглубь обороны ВСУ
Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя
Жители Нижневартовска регулярно жалуются на сильный гул военных самолётов
Герасимов: Россия наращивает своё производство на фоне западных санкций
Эндокринолог Сиюхова: увеличение глаз, дрожь в руках, отёки лица — признаки больной щитовидки
Шойгу заявил о продвижении ВС России на Донецком и Купянском направлениях
Алаудинов: ВС РФ действуют на линии соприкосновения с учётом весенней распутицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников