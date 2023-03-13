Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли

Силовые структуры » Министерство обороны

России, сколько она себя помнит, всегда приходилось воевать. Чаще всего, успешно, но нередко большой кровью. Поэтому нашим потомкам надо не растерять всё то, что оставили нам предки в наследство.

Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли

Часто угрозы стране шли с юга и юго-запада. Одна из таких кампаний была в 1827–1828 годах, когда разразилась очередная война с Турцией, которую успешно науськивали на Россию Франция и Англия.

Генерал Николай Епанчин свою службу в строю сочетал с большой научной и преподавательской деятельностью. Он также состоял членом Военно-исторической комиссии Главного штаба по составлению описания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, что помогло ему в создании капитальных трудов по этим войнам. Он не раз подвергал большой критике военную составляющую Российской империи, подробно останавливаясь на подготовке нашей армии к военным походам. Причём, акцент делался на весьма неприглядном аракчеевском периоде. Затхлость казарменного бытия, плацпарадные и мундирные требования и торжество исполнительных тупиц.

Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли

Современники полковника Епанчина отмечали, что его слова о том времени являются не только интересными, но и весьма поучительными. Николаевская муштра, вытянутая нами из прусских покоев, продолжительное время не давала спать русским царям. Да и военные кампании 1828-1829 годов, Крымская война, войны 1877-1878 годов и Японская 1904-1905 годов показывали, что мы страдали чаще всего одной и той же болезнью. А это касалось не только армии, но и, в первую, очередь, власть предержащих.

Наш МИД плохо разбирался в политике, армию учили не тому, что надо было делать на войне. Плохо зная противника, мы нередко шли на авось, с недостаточными или плохо подготовленными силами. При этом, планы нашего руководства были весьма большими. Да и начальствующий состав русской армии не всегда был на высоте.

"Всё то же, всё то же, всё то же. Должна же, наконец, история научить хоть новое поколение русских!" — восклицали граждане Российской империи, читая Епанчина.

С той турецкой войны прошло почти двести лет. Уже забыты всякие Андрианопольские договоры, когда во главе греческих и славянских государств становились почему-то цари и короли с немецкой кровью. Стоит ли удивляться, что и теперь, когда о панславянизме стыдливо помалкивают, все бывшие "другари" стали нашими "недругарями", входящими в военный блок НАТО.

Россия тогда получила крохи. Крепости Ахалцых и Ахалкалаки на юге нынешней Грузии, острова на устье Дуная и Черноморское побережье от Кубани до поста Св. Николая, у самой границы Турции до Поти. Последнее приобретение было чисто символическим, так как для вступление во владение России надо было более 30 лет вести упорную войну с кавказскими горцами, которых получали в разное время поддержку от Турции, Персии, Англии и Франции.

3 миллиона рублей и 100 тысяч погибших и умерших

На ту "победоносную" войну 1828-1829 годов царь не только затратил миллионы рублей, но и потерял жизни 100 тысяч подданных Империи. Интересно, что прямые потери составили около 3 тысяч человек, а в основном армию выкашивали болезни и лишь малая часть приходилась на умерших от ран.

В России и в той, и в этой, как казалось, было хорошо поставлено военное обучение офицеров, но "уроки, например, 1829 года не потеряли цену и в наши дни". Это слова офицеров, которые через год отправятся в окопы Первой мировой. И здесь стоит вспомнить главнокомандующего русской армии Ивана Ивановича Дибича. Главной его заслугой были решительные военные действия после вялого руководства князя Витгенштейна.

Царь Николай I был в восторге от разгрома превосходивших нас сил турецкого визиря под Кулевчей и блистательного перехода армии через Балканы. Дибич был осыпан милостями царя: звание фельдмаршала, Георгиевская звезда, титул Забалканский и миллион рублей награды. Фортуна и способности сделали малоизвестного когда-то прусского кадета, привезённого в Россию ещё в царствование Павла I, первым лицом Империи.

Покидая Андрианополь, русский главнокомандующий взял из зала, где был подписан мирный договор, одну из досок с изречением из Корана. Надпись гласила: "Всё в мире — суета". Для него, через пару лет в пору польской кампании, эта фраза станет крылатой. Отставленный от армии, попав в опалу, он умрёт от холеры.

Но промахи, как внешнеполитические, так и военные, когда перевооружение европейских армий шло полным ходом, скоро нам снова аукнутся.

Накануне Крымской войны турки вновь напомнили России о её, так и не залатанных, просчётах. Большая турецкая армия, по сути, смяла гарнизон поста Святого Николая — кавказской пограничной заставы, которая до конца отбивалась от превосходящего врага, не имея ни сил, ни артиллерии. Тогда погибла большая часть гарнизона поста. Но и турецкая армия лишилась фактора внезапности при нападении на наше Причерноморье.

И стоит напомнить о садизме турецкой пехоты, которая традиционно издевалась над пленными. Тогда князь Меншиков доносил великому князю Константину:

"При взятии крепости Св. Николая турки неистовствовали страшным образом. Они распяли таможенного чиновника и потом стреляли в него в цель; священнику отпилили голову; лекаря запытали, допрашивая, куда он спрятал деньги, перерезали женщин и детей и, наконец, у беременной женщины вырезали уже живого ребёнка и тут же на глазах ещё живой матери резали его по кускам".

Цивилизованной Европе на это было наплевать, она готовилась к высадке в Крыму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы война армия россия турция история
Новости
Жительница Белгородской области получила тяжёлое ранение после обстрела ВСУ
Юрист Соловьёв о том, что делать, когда мошенники пытаются обвинить в измене Родине: базовые установки не изменились
Прохватилов: удары по Украине и США предотвратят диверсии БПЛА на территории России
Алаудинов заявил, что войска ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для его разблокирования
Боевик ВСУ доложил командованию о больших потерях, не сдерживая эмоций
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о запретах в её семье с мужем Игорем Макаровым
Михаил Подоляк раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Навальный"
Гайдай заявил, что войска ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в ЛНР круглосуточно
Губернатор Бали предложил отменить визы по прибытию для россиян и украинцев
В Берлине заявили, что теракт на "Северных потоках" могли устроить рыбаки, глушившие рыбу
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
На оскорбление Кулебы ответил политик из ФРГ Тоденхефер
На оскорбление Кулебы ответил политик из ФРГ Тоденхефер
Последние материалы
2023 Genesis GV60 Performance Записки водителя: Причудливый, быстры!
Михаил Подоляк раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Навальный"
Гайдай заявил, что войска ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в ЛНР круглосуточно
Губернатор Бали предложил отменить визы по прибытию для россиян и украинцев
В Берлине заявили, что теракт на "Северных потоках" могли устроить рыбаки, глушившие рыбу
Расстрелянный после фразы "Слава Украине" снайпер ВСУ оказался гражданином Молдавии
Специалист Котляров: переговоры Путина и Си Цзиньпина сблизят Китай и Россию
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова рассказала о тяжёлом восстановлении после рождения дочери
Тюменский суд не знает, что делать с делом супругов, один из которых решил сменить пол
Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников