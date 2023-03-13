Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли

России, сколько она себя помнит, всегда приходилось воевать. Чаще всего, успешно, но нередко большой кровью. Поэтому нашим потомкам надо не растерять всё то, что оставили нам предки в наследство.

Часто угрозы стране шли с юга и юго-запада. Одна из таких кампаний была в 1827–1828 годах, когда разразилась очередная война с Турцией, которую успешно науськивали на Россию Франция и Англия.

Генерал Николай Епанчин свою службу в строю сочетал с большой научной и преподавательской деятельностью. Он также состоял членом Военно-исторической комиссии Главного штаба по составлению описания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, что помогло ему в создании капитальных трудов по этим войнам. Он не раз подвергал большой критике военную составляющую Российской империи, подробно останавливаясь на подготовке нашей армии к военным походам. Причём, акцент делался на весьма неприглядном аракчеевском периоде. Затхлость казарменного бытия, плацпарадные и мундирные требования и торжество исполнительных тупиц.

Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли

Современники полковника Епанчина отмечали, что его слова о том времени являются не только интересными, но и весьма поучительными. Николаевская муштра, вытянутая нами из прусских покоев, продолжительное время не давала спать русским царям. Да и военные кампании 1828-1829 годов, Крымская война, войны 1877-1878 годов и Японская 1904-1905 годов показывали, что мы страдали чаще всего одной и той же болезнью. А это касалось не только армии, но и, в первую, очередь, власть предержащих.

Наш МИД плохо разбирался в политике, армию учили не тому, что надо было делать на войне. Плохо зная противника, мы нередко шли на авось, с недостаточными или плохо подготовленными силами. При этом, планы нашего руководства были весьма большими. Да и начальствующий состав русской армии не всегда был на высоте. "Всё то же, всё то же, всё то же. Должна же, наконец, история научить хоть новое поколение русских!" — восклицали граждане Российской империи, читая Епанчина.

С той турецкой войны прошло почти двести лет. Уже забыты всякие Андрианопольские договоры, когда во главе греческих и славянских государств становились почему-то цари и короли с немецкой кровью. Стоит ли удивляться, что и теперь, когда о панславянизме стыдливо помалкивают, все бывшие "другари" стали нашими "недругарями", входящими в военный блок НАТО.

Россия тогда получила крохи. Крепости Ахалцых и Ахалкалаки на юге нынешней Грузии, острова на устье Дуная и Черноморское побережье от Кубани до поста Св. Николая, у самой границы Турции до Поти. Последнее приобретение было чисто символическим, так как для вступление во владение России надо было более 30 лет вести упорную войну с кавказскими горцами, которых получали в разное время поддержку от Турции, Персии, Англии и Франции.

3 миллиона рублей и 100 тысяч погибших и умерших

На ту "победоносную" войну 1828-1829 годов царь не только затратил миллионы рублей, но и потерял жизни 100 тысяч подданных Империи. Интересно, что прямые потери составили около 3 тысяч человек, а в основном армию выкашивали болезни и лишь малая часть приходилась на умерших от ран.

В России и в той, и в этой, как казалось, было хорошо поставлено военное обучение офицеров, но "уроки, например, 1829 года не потеряли цену и в наши дни". Это слова офицеров, которые через год отправятся в окопы Первой мировой. И здесь стоит вспомнить главнокомандующего русской армии Ивана Ивановича Дибича. Главной его заслугой были решительные военные действия после вялого руководства князя Витгенштейна.

Царь Николай I был в восторге от разгрома превосходивших нас сил турецкого визиря под Кулевчей и блистательного перехода армии через Балканы. Дибич был осыпан милостями царя: звание фельдмаршала, Георгиевская звезда, титул Забалканский и миллион рублей награды. Фортуна и способности сделали малоизвестного когда-то прусского кадета, привезённого в Россию ещё в царствование Павла I, первым лицом Империи.

Покидая Андрианополь, русский главнокомандующий взял из зала, где был подписан мирный договор, одну из досок с изречением из Корана. Надпись гласила: "Всё в мире — суета". Для него, через пару лет в пору польской кампании, эта фраза станет крылатой. Отставленный от армии, попав в опалу, он умрёт от холеры.

Но промахи, как внешнеполитические, так и военные, когда перевооружение европейских армий шло полным ходом, скоро нам снова аукнутся.

Накануне Крымской войны турки вновь напомнили России о её, так и не залатанных, просчётах. Большая турецкая армия, по сути, смяла гарнизон поста Святого Николая — кавказской пограничной заставы, которая до конца отбивалась от превосходящего врага, не имея ни сил, ни артиллерии. Тогда погибла большая часть гарнизона поста. Но и турецкая армия лишилась фактора внезапности при нападении на наше Причерноморье.

И стоит напомнить о садизме турецкой пехоты, которая традиционно издевалась над пленными. Тогда князь Меншиков доносил великому князю Константину:

"При взятии крепости Св. Николая турки неистовствовали страшным образом. Они распяли таможенного чиновника и потом стреляли в него в цель; священнику отпилили голову; лекаря запытали, допрашивая, куда он спрятал деньги, перерезали женщин и детей и, наконец, у беременной женщины вырезали уже живого ребёнка и тут же на глазах ещё живой матери резали его по кускам".

Цивилизованной Европе на это было наплевать, она готовилась к высадке в Крыму.