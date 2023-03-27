Генштаб ВС РФ готовит "свои решения" в СВО

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Генштаб ВС РФ готовит "свои решения" в СВО, отметил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При анализе открытых источников начинает вырисовываться, какие это решения.

Генштаб РФ готовит наступление

Тактически это, конечно, наступательные действия. Они идут и сейчас и имеют успех.

Некоторые специалисты оценивают, что Авдеевка будет взята российскими силами раньше Артёмовска. Украинские источники сообщают, что в пригород Донецка запрещён въезд волонтерам, журналистам и другим гражданским лицам. А из города вывозят службы и отключили мобильную связь. Это означает, что Авдеевка находится в в оперативном окружении.

Артёмовск окружен на четыре пятых, сообщают в ВСУ. Российские бойцы продвигаются к центру города с юга и севера.

Накопление преимущества в живой силе и технике

Для пополнения численности армии вместо мобилизации запущена альтернативная кампания набора на службу по контракту. В Telegram-каналах то и дело появляются объявления о наборе добровольцев. Например, об этом объявил командир одного из подразделений бригады "Восток" Александр Ходаковский. По данным Bloomberg, Кремль стремится в этом году набрать до 400 000 контрактников.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ за год произведёт свыше 1,6 тыс. танков, что превысит более чем в три раза число украинских. Сообщается, что танки T-90M "Прорыв" (российский основной боевой танк нового поколения), уже работают на фронте.

ABC News со ссылкой на источники в украинской власти сообщает, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные — Су-35, которые оснащены "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности". Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты, а также для операций наземной поддержки. Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, сказал чиновник в Киеве. Преимущество РФ в воздухе составляет 1 к 12, добавил другой.

Новое российское оружие

ВС РФ начали массово применять по украинским укрепрайонам планирующие авиационные бомбы. Отмечается, что выжить порой нереально даже в хорошем глубоком окопе на дальнем расстоянии от эпицентра взрыва. На фугасную авиабомбу ФАБ-500М62 устанавливается модуль планирования, что превращает её в высокоточное средство поражения, планирующее на свою цель с большого расстояния.

В ВС РФ появились средства РЭБ, работу которых на Украине назвали "чёрной магией", пишет британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.

"Русские… занимаются чёрной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — приводит издание слова украинского источника.

Минобороны РФ сообщило, что установка РЭБ "Поле-21" посадила беспилотник ВСУ "Стриж" в Тульской области. Сейчас стоит задача обеспечить массово антидроновыми ружьями передовые позиции ВС РФ.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

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