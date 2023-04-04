Провал Пентагона: Virgin Orbit "похвасталась" и обанкротилась

Программа Virgin Orbit по быстрой замене спутников на орбите в военных целях провалилась из-за "хвастовства" её создателей, считает эксперт Михаил Александров.

Virgin Orbit обещала заменить сбитый спутник за сутки

Компания Virgin Orbit объявила о банкротстве в США после того, как не смогла обеспечить финансирование своих программ. Как пишет Reuters, рыночная стоимость компании составила 65 млн долларов на закрытии торгов в понедельник, по сравнению с более чем 3 млрд долларов два года назад.

Virgin Orbit была выделена из компании по космическому туризму Virgin Galactic в 2017 году, после того как был разрекламирован её потенциал в использовании самолёта в качестве платформы для запуска спутников. После встреч с высшим руководством Пентагона в 2019 году владелец компании Ричард Брэнсон заявил, что Virgin Orbit — "почти единственная компания в мире, которая может заменить спутники за 24 часа во время военного конфликта".

Ракета LauncherOne изначально помещалась под крылом модифицированного Боинга 747 под названием Cosmic Girl. Самолёт выпускал ракету, набрав высоту, а затем она самостоятельно выходила на орбиту.

Последний провальный запуск решил судьбу Virgin Orbit

К финансовым трудностям Virgin Orbit добавился провал последнего запуска с космодрома Корнуолл в Англии 9 января, что привело к потере девяти спутников.

Была зафиксирована неисправность топливного фильтра из-за чего преждевременно отключился двигатель во время запуска второй ступени ракеты. До запуска 9 января Virgin Orbit провела четыре успешных запуска подряд. В общей сложности эти полёты доставили на орбиту 33 спутника. Пентагон — Космические силы США, является одним из кредиторов компании, у него был депозит в размере почти 6,8 миллиона долларов для будущих запусков.

Однако, государство отказалось поддерживать Брэнсона, что в итоге означает отказ от идеи массовых запусков спутников в космос. Интересно, что и второй кредитор Virgin Orbit — лондонская Arqit Quantum заявила, что откажется от программы для разведсообщества "Пять глаз", так как нашла способ обеспечить безопасное шифрование через неуказанную "наземную инфраструктуру", пишет Reuters.

Причины неудачи Virgin Orbit

В комментарии для Pravda.Ru эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров предположил, что причиной того, что государство не спасло компанию, является "хвастовство".

"Мы не знаем, реально ли они могли за 24 часа заменить спутник, запуская с самолёта, тем более, если речь идёт не о низких, а о геопереходных орбитах. Скорее всего, с самолёта это невозможно сделать", — сказал эксперт.

Он добавил, что у Пентагона достаточно своих возможностей для запуска ракет, кроме того, имеется компания Илона Маска.

"А поддерживать всех подряд — это достаточно затратная и малоперспективная вещь", — сказал Михаил Александров.

По его словам, перспектива у метода есть, но в ограниченном объёме, так как есть альтернативные способы запуска:

"Мы знаем, что у Пентагона есть два летающих орбитальных многоразовых самолёта. Они выходят на орбиту, по году или около того летают. Скорее всего, они могут и спутники менять".

По словам Михаила Александрова, большого количества спутников связи не нужно, потому что "телекоммуникационные связи могут по земле и через вышки осуществляться, что более надёжно, чем спутники".

"Увлечённость США огромным количеством спутников, во-первых, имела коммерческую потребность — снабжение всех Интернетом, создание глобальной системы связи. Конечно, их можно использовать и в военных целях. Но для нас, например, такая группировка была бы избыточной, нам это не нужно", — сказал эксперт.

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